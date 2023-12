Come mettere in ordine piatti, pentole e bicchieri

P iccoli trucchi per avere ogni cosa al suo posto nella credenza della cucina. Dai piatti ai bicchieri

La cucina è come una piccola officina dove lo spazio deve essere organizzato al meglio, per facilitare la preparazione dei pasti. Una credenza ben suddivisa è il segreto per avere sempre tutto a portata di mano. Il primo passo? Dividi in tre zone gli strumenti di lavoro: da una parte gli alimenti come olio e biscotti, dall’altra gli utensili come coltelli e padelle, dall’altra ancora i piatti e il necessario per servire in tavola. In questo modo eviterai di mettere in disordine tutta la cucina alla ricerca dell’introvabile apriscatole!

Come organizzare la cucina

Tutto ciò che hai in cucina deve essere facilmente recuperabile. Se sai che usi quella pentola quotidianamente, che senso ha metterla dietro tutte le altre? Per questo motivo la prima cosa da fare è capire le priorità. Dovrai rendere più raggiungibili e quindi a portata di mano, tutte quelle pentole e utensili che usi ogni giorno per cucinare. Impila le pentole e i bicchieri per risparmiare spazio prezioso all’interno dei pensili. Dovrai fare lo stesso per i piatti. Nella parte anteriore dei pensili metti sempre i servizi di piatti e bicchieri più informali. Farai molta meno fatica per apparecchiare.

Come mettere in ordine piatti e bicchieri

I servizi di piatti e bicchieri più pregiati sono sicuramente più delicati e quindi da proteggere. Nello stesso tempo però, sono anche i più belli da vedere. Perciò non vanno nascosti ma valorizzati, potresti considerare l’idea di metterli in una vetrina con sportelli in vetro. In questo modo, otterresti due effetti, uno pratico e uno artistico. Infatti mentre proteggerai i piatti, gli stessi ti arrederanno l’ambiente in modo molto gradevole. Avere bicchieri eleganti in bella mostra, non può far altro che dare un valore aggiunto alla tua casa.

Usa dei separatori per mettere in ordine piatti e pentole

Piatti e pentole vanno impilati con qualche astuzia. Puoi usare le griglie portapadelle e portapiatti con i manici, che ne facilitano la presa. Oppure piccoli supporti che dividono l’altezza tra due ripiani: è l’ideale per sovrapporre, senza impilarli, barattoli, bicchieri, tazze. Ricorda comunque di riporre gli oggetti più pesanti nei ripiani più bassi, in modo da non faticare troppo. E attenzione: la credenza è bellissima, ma proprio perché è tutto a vista, va tenuta sempre perfetta. Dentro e fuori!

Separa i condimenti nella dispensa

Attenzione ai condimenti come olio, aceto, sale e spezie: i loro residui potrebbero contaminare gli altri cibi, quindi vanno travasati in appositi vasetti e bottiglie o posizionati su un vassoio. Per pasta, riso, farina e biscotti, l’ideale è riporli in vasi di vetro: terrete così sotto controllo il livello del contenuto ed eviterete il proliferare delle tarme del cibo. Procurati, invece, un cestino o una cassettina per il pane, in modo che le briciole non si sparpaglino sul piano.

Appendi gli utensili

Per avere i coltelli sempre a portata di mano, compra delle barre magnetiche da agganciare alla parete o da fissare sulla credenza stessa. In alternativa, esistono dei ceppi di legno che contengono set interi di coltelli di tutte le dimensioni: è una soluzione più sicura, soprattutto se in casa ci sono dei bambini, perché le lame sono protette. Anche mestoli, schiumarole e altri utensili andrebbero appesi a una barra vicino al fornello. Se non puoi, metti in un contenitore tipo quello delle posate, meglio se dotato di fori per far defluire l’acqua (basta anche forare il fondo di un barattolo di latta che hai già in casa).