Come si sceglie il menu per un’occasione davvero importante?

S cegliere il menu per un’occasione importante è una responsabilità non da poco. Ecco qualche consiglio per orientarsi.

Scegliere il menu per un’occasione importante è una responsabilità non da poco. Sì, anche se adori cucinare e anche se quando si tratta di invitare amici e parenti a casa tua non entri mai in crisi. Un conto, infatti, è organizzare una cena per un gruppo ristretto di persone e un altro pensare ai piatti perfetti da servire ai propri ospiti durante un evento speciale. Dopotutto, è anche il banchetto a rendere indimenticabile un matrimonio, un battesimo, una festa di laurea e un anniversario. Ecco allora qualche consiglio per orientarsi.

Prima fai un elenco dettagliato di tutto ciò che desideri

Prima di scegliere catering, ristorante, location, menu stendi un elenco di tutti i dettagli che già sai dell’evento, inclusa la data e il luogo, il numero di ospiti e qualsiasi altra cosa rilevante per avere una visione generale.

Questo ti aiuterà a restringere le possibili opzioni una volta che inizierai a studiare le portate da servire. Ecco alcune delle domande che puoi porti: il tuo evento si svolgerà all’aperto? Che tipo di festa vuoi? Il cibo caldo potrà rimanere caldo vista la location o si raffredderà?

Naturalmente, è importantissimo anche il budget. Devi stabilire quando vuoi e puoi spendere per il banchetto e trovare un menu adeguato anche in questo senso. Una volta che hai un’idea di quanto sei disposta a spendere, puoi iniziare a esaminare le idee all’interno di quella fascia di prezzo.

Chiedi consiglio

Ricordati che i ristoratori sono professionisti esperti. Se non sei sicura di cosa includere nel menu, non esitare a fare affidamento su di loro per idee e supporto.

Forse potranno suggerirti portate e allestimenti che non avevi nemmeno preso in considerazione. Anche perché probabilmente conoscono meglio di te le ultime tendenze in fatto di food.

Fai esaminare ai ristoratori il menu che hai in mente e sii aperta ai suggerimenti: vogliono che il banchetto sia un grande successo almeno tanto quanto te.

Ricorda che accontentare tutti è impossibile

Tieni presente che accontentare tutti è impossibile. Ci sarà sempre qualcuno non pienamente soddisfatto, che si lamenterà di qualcosa. Quindi, non preoccuparti eccessivamente e non complicarti troppo la vita cercando di incastrare le preferenze di ciascun invitato.

Mettiti il cuore in pace: qualunque decisione tu prenda non metterà mai tutti d’accordo. Nessun menu per un’occasione speciale sarà approvato all’unanimità.

Scegli perciò un menu che abbia un unico fondamentale obiettivo: essere perfetto per te. Pensa a quello che ti piacerebbe mangiare se fossi uno degli ospiti e agli abbinamenti che, secondo il tuo gusto e la tua esperienza, possono appagare meglio i sensi.

Attenzione, però. Si tratta pur sempre di un ricevimento, quindi, non sbizzarrirti troppo. Puoi certamente inserire qualche proposta esotica e originale, ma senza eccessi. Altrimenti rischierai di scontentare non solo un piccolo gruppo di ospiti.

Informati sulle esigenze dei tuoi ospiti

Quando inviti i tuoi ospiti chiedi loro di indicarti se hanno particolari preferenze o necessità alimentari. Per esempio, se soffrono di allergie o intolleranze, se seguono determinate diete o se magari sono vegani. In questo modo potrai concordare per tempo con gli chef dei piatti dedicati, diversi da quelli serviti al resto degli ospiti.

Una buona idea può essere quella di mettere nei biglietti di invito una frase del tipo “si prega di comunicare agli sposi eventuali preferenze sul menu”.

In questo modo non rischierai spiacevoli incidenti e imbarazzi nel giorno del tuo grande evento.

Non sottovalutare la stagione in cui organizzi l’evento

Per scegliere il menu per un’occasione importante devi tenere in considerazione anche il periodo dell’anno e il giorno in cui hai programmato il tuo evento.

Se in inverno sono perfetti i menu complessi ed elaborati, in estate molto meglio puntare su piatti freschi e leggeri.

Anche l’ora del giorno è importante. Per un evento diurno puoi optare per banchetti sostanziosi. Un evento serale è una grande opportunità per offrire ai tuoi ospiti un buffet.

Scegli un tema

Il menu per un’occasione importante richiede un tema. Può essere un ingrediente, un tipo di cucina, una tavolozza di colori o qualcosa di completamente unico e nuovo.

Benissimo anche elaborare dei piatti che siano in qualche modo collegati al tema dell’evento, se ne hai già scelto uno.

Ovviamente non devi decidere tutto tu: puoi confrontarti con lo chef e il personale del luogo in cui terrai il tuo ricevimento, spiegando loro quale effetti vorresti ottenere.

Punta sulla giusta via di mezzo

Per il tuo grande evento non puoi scegliere qualcosa di troppo semplice. Tuttavia, è importante anche non esagerare. Il menu per un’occasione importante va studiato nei minimi dettagli, quindi, non puoi pretendere di servire un numero illimitato di portate.

Dovresti parlare con lo staff del ristorante o della società di catering e prendere una decisione tenendo in considerazione il tempo del banchetto, il numero di commensali previsti, i costi, i piatti “speciali”.

Lo sviluppo di un ottimo menu per un’occasione speciale richiede molta riflessione e considerazione.

Sì o no al buffet?

Meglio un buffet o un pasto con tutti gli ospiti seduti? Dipende dai tuoi gusti e dal tuo budget. I buffet tendono a essere più economici e movimentati, sono meno noiosi e favoriscono la socializzazione. Tuttavia, possono essere più scomodi e veloci.

Pensa al tono che vorresti dare al tuo evento e decidi di conseguenza. Puoi anche valutare di fare una parte del banchetto in piedi e una parte con gli invitati seduti.