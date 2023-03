Come truccare gli occhi piccoli? I consigli per valorizzare il tuo sguardo

I l mascara è imprescindibile e attenzione ai colori: ecco i segreti per valorizzare i tuoi occhi troppo piccoli

Proprio non sopporti il tuo sguardo? Non sai come truccare i tuoi occhi piccoli e ogni giorno ti barcameni nella speranza di trovare il make up più adatto a te? Non temere: piccoli accorgimenti possono fare la differenza.

Come truccare gli occhi piccoli: i consigli

Se sbagli a destreggiarti con matita, ombretti e mascara, rischi di valorizzare poco il tuo sguardo. E se hai gli occhi piccoli è meglio ampliarlo. Come fare?

Puntare sui chiaroscuri è la prima regola per ingrandire gli occhi piccoli. Con il trucco giusto, potrai ridare armonia al volto e nascondere la grandezza ridotta dei tuoi occhi. Un altro segreto che non puoi tralasciare riguarda le sopracciglia: punta su una forma armonica e ampia. Sistemale usando la pinzetta, utile per togliere qualche pelo di troppo e per accorciarle se sono molto lunghe. Non solo: l'ideale sarebbe pettinarle verso l'alto e fissarle con un gel trasparente. Usa matita o liner per sopracciglia per riempire eventuali vuoti, ma attenzione ai contrasti: evita i blocchi di colore effetto "macchia".

Poi arriva il momento di concentrarti sugli occhi. Opta allora per ombretti opachi, realizzando un contouring nello stesso modo in cui lo fai sul viso. Applica il colore leggermente al di sopra della piega palpebrale per creare un effetto di maggiore ampiezza. Poi procedi con le sfumature, allungando il colore verso l'esterno e riempiendo la palpebra mobile con ombretti luminosi e shimmer più chiari rispetto al tuo incarnato. Ricordati, infatti, che sugli occhi vale la stessa regola che si applica sui vestiti: il nero sfina, ma il bianco ingrandisce. Dimenticati uno smokey eyes intenso: se non puoi proprio farne a meno, ammorbidisci le tonalità optando per marroni e colori più neutri. L'importante è che non siano troppo scuri. Per valorizzare lo sguardo, inoltre, il colore non deve essere collocato solo sulla palpebra, ma sfumalo in diagonale verso l'alto. Un altro consiglio utile? Non dimenticare i punti luce da realizzare nell'angolo interno dell'occhio e sotto le sopracciglia.

Inoltre, per nascondere gli occhi piccoli, definisci la rima ciliare inferiore con matite e ombretti sfumati. In quella interna, invece, usa tonalità chiare, come il rosa carne o il color burro. Evita, invece, il bianco o l'azzurro, in quanto creerebbero un contrasto troppo netto e uno sguardo troppo artefatto.

Occhi piccoli? Con il mascara non sarà più un problema

È il mascara il vero segreto per un make up di successo. È perfetto anche se consideri i tuoi occhi troppo piccoli, garantendoti uno sguardo intenso, sensuale e raffinato.

Applicalo sia sulle ciglia superiori sia su quelle inferiori, insistendo in particolare sulla parte esterna. Prima dell'uso, per uno sguardo che faccia davvero la differenza, puoi applicare anche il piegaciglia.

Quali sono i colori di cui non puoi fare a meno

Per ingrandire lo sguardo, attenzione ai colori che scegli per i tuoi occhi. Opta esclusivamente per tonalità chiare. Prova l’oro o lo champagne, ma sono perfetti anche colori come pesca e avorio. Da preferire la texture shimmer, per donare più luminosità al tuo sguardo e valorizzarlo. Inoltre, per dare un tocco di profondità, prova a realizzare un cut crease servendoti di un ombretto leggermente più scuro da applicare nella piega dell’occhio. Poi sfumalo. Consigliato il marroncino.

In aggiunta, usa l'eyeliner e realizza una linea sottile in corrispondenza dell’attaccatura delle ciglia superiori: è il segreto per far apparire più grandi gli occhi piccoli. Per lo smokey eyes, una tecnica di make up molto versatile, attenzione ai colori. Scegli quelli che fanno risaltare maggiormente l'iride. Usa quindi sia un ombretto chiaro e luminoso sia uno dalla tonalità più scura. Quest'ultimo va applicato vicino all’attaccatura delle ciglia, mentre all'interno dell'occhio prediligi l'ombretto chiaro. Allunga il colore scuro verso le tempie e sfuma tutto per un risultato mozzafiato.