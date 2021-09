5 consigli per far apparire più carnose le tue labbra (senza filler!)

L abbra più carnose in poche e naturalissime mosse? Ecco come dare più volume alle vostre labbra, donandogli maggior benessere e un tocco di sensualità irresistibile.

Le labbra, si sa, sono uno dei punti che maggiormente catalizzano l’attenzione di chi ci guarda (e anche la propria). Per la forma, il colore, i movimenti. E si, anche la dimensione. C’è chi ha la bocca più o meno allungata, chi ha le labbra a cuore, chi le ha sottili, chi più carnose. Insomma, le tipologie sono tante e tutte bellissime. Ma come fare se, per qualsiasi ragione, si desidera dare un po’ più di volume a questa parte del corpo, in modo naturale e senza utilizzare filler o simili?

Esistono diversi modi per farlo, tutti assolutamente indolore, pratici e anche salutari. Perché si, per ottenere labbra belle e voluminose (e in generale per averle sempre curate) è importante anche prendersi cura del benessere della parte, giorno dopo giorno. Ma vediamo meglio come fare per donare volume alle vostre labbra e renderle più carnose e sexy in pochi e semplici passi.

Parola d’ordine, esfoliare

Quando si parla di bellezza, anche nel caso delle bocca si deve partire dalle basi, ovvero dalla beauty routine. E qual è il passaggio fondamentale per garantirsi labbra sane e più voluminose? L’esfoliazione.

Per prima cosa, quindi, è bene eseguire degli scrub a base di zucchero e miele o anche olio di cocco, a cadenza regolare (due volte la settimana). Massaggiando delicatamente la parte con la pasta ottenuta e dell’acqua tiepida. Rimuovendo ogni traccia di cellule morte e donando nuova vitalità alle vostre labbra. Ma non solo.

Un modo alternativo per esfoliare questa parte senza eseguire lo scrub, è quello di utilizzare il normale spazzolino con cui vi lavate i denti. Come passaggio integrante dell’igiene orale. Vi basterà passare lo spazzolino sulle labbra eseguendo dei piccoli movimenti circolari, per riattivare la circolazione del sangue e donargli un aspetto più sano e rimpolpato.

Attenzione all’idratazione

Una volta eseguita l’esfoliazione, un passaggio fondamentale per donare volume alle labbra, rendendole più sensuali e carnose, è l’idratazione. Che si tratti di applicare del burrocacao, balsami, creme, ecc., prendersi cura delle labbra con prodotti nutrienti e altamente idratanti è un passaggio obbligatorio per mantenerle sempre in salute e donargli quel po’ di volume in più che si desidera. Garantendosi allo stesso tempo salute e bellezza.

Quando si parla di idratazione, poi, non ci si deve mai dimenticare anche dei liquidi che si introducono nel corpo. Bere almeno due litri di acqua al giorno (oltre ai tantissimi benefici per il corpo) permette di donare luce ed elasticità alla pelle, compresa quella delle labbra. Facendole apparire più sane e carnose.

Labbra carnose e sexy? Via libera al make up

Dopo esservi prese cura della salute delle vostre labbra non vi resta che passare al make up. E, buona notizia, i modi per volumizzare la parte e donargli quell’aspetto carnoso che tanto desiderate sono davvero molti.

Per prima cosa, per esempio, si può iniziare utilizzando una semplice matita per le labbra di un colore più scuro rispetto al vostro (basta anche solo una tonalità in più), e delineandone il contorno. Una volta fatto, dovrete sfumare il tutto andando verso il centro della bocca, avendo cura di usare un colore più chiaro. Generando un gioco di ombreggiature in grado di far apparire la parte molto più carnosa e seducente. Infine, potete terminare il vostro make up con un tocco di lucidalabbra, per volumizzare il tutto ancora di più.

Gloss, rossetti cremosi e illuminante

Lo stesso effetto lo si può ottenere anche con altre tre prodotti make up: il gloss, i rossetti e l’illuminante. Ecco come.

Innanzitutto se l’obiettivo è rimpolpare le labbra è bene optare per dei rossetti cremosi, che donano un effetto “volume” alla bocca e un tocco di brillantezza in più. L’importante è scegliere delle nuance nude, chiare, da impreziosire con una passata di gloss al centro delle labbra. Evitate, invece, i rossetti scuri che tendono a rimpicciolire la parte.

Nel caso in cui si voglia provare con l’illuminante, invece, è sufficiente utilizzare una matita per delineare il contorno delle labbra, avendo cura di “sbordare” leggermente rispetto alla loro forma naturale. A questo punto, nella parte centrale del labbro superiore (l’arco di cupido), si dovrà applicare l’illuminante, creando dei piccoli punti luce che renderanno le vostre labbra molto più carnose e sexy.

Ginnastica per le labbra

Infine, non vi resta che fare movimento! Ebbene sì, anche per le nostre labbra esiste una ginnastica specifica, volta a mantenerne la muscolatura sempre attiva, minimizzare le rughe e garantire elasticità alla pelle.

Per farlo è sufficiente, per esempio, assumere la classica pozione del bacio, mantenendola per circa dieci secondi per poi rilasciare. E ripetere il tutto per una decina di volte. Oltre ad allenarvi per dei selfie perfetti le vostre labbra acquisteranno maggior volume e, soprattutto, salute.

Non vi resta che provare e garantire alle vostre labbra le massime cure per un benessere totale e duraturo. Sfoggiando una bocca super sensuale e labbra visibilmente più carnose e belle. A prova di bacio.