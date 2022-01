5 consigli per rendere il tuo feed Facebook un posto felice

I social network ti mettono di cattivo umore? Ecco come tornare a sfogliarli con il sorriso, rendendo il tuo feed Facebook un posto felice

Ripetutamente si torna a dire che Facebook sia un social morto e dimenticato ma le statistiche dimostrano il contrario: ancora oggi è sicuramente la piattaforma più utilizzata insieme ad Instagram e alla new entry Tik Tok. Ma come riuscire a rendere il tuo feed Facebook un posto felice? Le soluzioni ci sono e le fornisce lo stesso Mark Zuckerberg che, aggiornamento dopo aggiornamento, vuole puntare alla serenità degli utenti offrendo una user experience sempre migliore e personalizzabile.

Molte persone tendono a lamentarsi del proprio feed di Facebook sostenendo di vedere cose non interessanti, fake news e altri contenuti non utili ma c’è una buona notizia: grazie agli ultimi algoritmi aggiornati Facebook può plasmarsi in base a ciò che desideri. Come fare? Per prima cosa pensa alle interazioni, poi usa le funzioni extra come il “silenzia” o “nascondi” ed infine prova a selezionare meglio i tuoi contatti e le pagine da seguire ma come rendere il tuo feed Facebook un posto felice? Te lo sveliamo in 5 step.

Semplifica le notifiche

Anche tu sicuramente trascorri molto tempo sui social media, lo facciamo tutti. Eppure non sempre ciò che vediamo sui nostri profili ci rende felici; Facebook come ogni social network può diventare un ottimo strumento per connettere persone ma può anche diventare dannoso se non utilizzato in modo positivo.

Secondo alcuni studi, leggere per tre minuti del proprio tempo notizie negative di mattina può andare ad alterare la positività della giornata. Al contrario, chi la mattina dedica tre minuti del proprio tempo a leggere frasi motivazionali, foto divertenti o post di ispirazione riesce ad affrontare la giornata in modo più propositivo.

Il primo step quindi per rendere il feed di Facebook un posto felice è andare a lavorare sulle notifiche. Vai sulle impostazioni di Facebook e fai in modo di gestire meglio le notifiche relative; cerca di fare in modo di limitare sia quelle sul dispositivo che quelle inviate via e-mail. Riuscendo a gestire meglio le notifiche push relative al social sicuramente potrai massimizzare gli effetti positivi del profilo.

Silenzia o blocca

Facebook mette a disposizione due strumenti utilissimi: quello di blocco e quello per silenziare. Il primo è assolutamente definitivo, fa in modo che queste persone non possano più interagire con te e le tue pubblicazioni ma allo stesso tempo fa in modo che tu non possa vedere ciò che fanno loro. La funzione che permette di silenziare gli account invece è temporale ma non blocca l’utente, fa solo in modo che tu non lo veda in homepage. Questa scelta è stata fatta per aiutare chi ha tra i contatti amici, familiari e colleghi ma non può rimuoverli per evitare discussioni.

In questo modo il contatto viene mantenuto ma puoi difenderti , in caso di domande dirette, semplicemente dicendo che non stai utilizzando molto i social perciò non stai vedendo i loro aggiornamenti. Come si fa? Vai su privacy, seleziona “come impedire a qualcuno di infastidirmi” e blocca il nome, oppure direttamente dal profilo della persona. La stessa procedura può essere fatta per silenziare gli utenti fino a 30 giorni consecutivi; insomma non aver paura di eliminare amici sui social per ritrovare la tua serenità.

Nascondi i tuoi post alle persone negative

C’è chi ti mette di cattivo umore con commenti fuori luogo, situazioni di vittimismo o manipolazioni psicologiche? C’è uno strumento utile che può aiutarti a gestire al meglio i tuoi post, lasciandoti pubblicare ciò che ti diverte e ti fa stare bene senza dover gestire i commenti negativi dei soliti utenti. Quando stai per pubblicare un post puoi sostituire l’icona del mondo (cioè di condivisione pubblica) con quella di “amici tranne”.

Proprio cliccando quella opzione, disponibile sia da mobile che da computer, puoi compilare una lista di nomi esclusi dalle tue condivisioni. Queste persone non vedranno i tuoi post, le tue foto e i tuoi aggiornamenti. Attenzione, questa esclusione non viene applicata automaticamente alle stories dove dovrai fare un’ulteriore selezione di privacy escludendoli nuovamente in caso tu non voglia vedano le tue foto nemmeno lì.

Comunica con l’algoritmo

L’algoritmo di Facebook ha bisogno di essere guidato e puoi farlo solamente tu con le tue azioni. Cosa puoi fare per rendere il tuo feed di Facebook un posto felice? Per prima cosa cerca di interagire molto di più con pagine e collegamenti che vorresti vedere con più frequenza. Non ti limitare a mettere like, commenta e diventa più attiva su quei profili. In questo modo Facebook capirà che quelli sono contenuti che ti interessano e cercherà di mostrarli nella parte superiore del tuo feed. Mossa in più? Puoi aggiungere alcuni contatti ai tuoi preferiti selezionando dal loro profilo la voce “mostra per primi”.

Attenzione agli ex (fidanzati e amici)

Quando una relazione finisce, che sia sentimentale o di amicizia, ci si può trovare a gestire situazioni complesse e i social di certo non aiutano. Quando cambi lo stato sentimentale su Facebook però puoi utilizzare alcuni strumenti utili per fare in modo che anche l’algoritmo capisca che non desideri vedere i contenuti di quella persona. Per prima cosa rimuovi lo stato di fidanzata con quella persona e inserisci single, poi vai a smettere di seguire o a nascondere il tuo ex come precedentemente segnalato.

Ultimo consiglio che vogliamo darti al di fuori di questi 5 step è di cercare consapevolezza nell’utilizzo dei social media; se questi passaggi non dovessero essere sufficienti per renderti felici allora prova a ridurre e ridimensionare la frequenza di utilizzo.