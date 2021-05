10 trucchi di Instagram che ti faranno cambiare il tuo modo di usarlo

A vere un profilo Instagram ben organizzato è il sogno di tutte. Se non sai da dove cominciare e vuoi cambiare il tuo modo di usare il social network, segui questi 10 semplici trucchi per iniziare ad avere un account incredibile!

Ami i social network ma vorresti fare qualcosa di più. Vorresti attirare più follower ma ti mancano alcuni strumenti per raggiungere il livello successivo? Ti sembrerà incredibile, ma bastano 10 trucchi di Instagram per cambiare completamente il volto del tuo profilo. Non puoi neanche immaginare quanti comportamenti apparentemente innocui dovrai abbandonare per raggiungere i tuoi obiettivi.

Ti sarà sufficiente seguire pochi consigli per iniziare a usare Instagram in un modo completamente diverso da quello attuale, con una visione d’insieme che sarà migliorata in ogni aspetto. Scopriamo insieme come iniziare a migliorare il tuo profilo e trarre beneficio dalla piattaforma tutta dedicata alle foto e ai video.

Scegli bene cosa visualizzare

Smetti subito di visualizzare i post e le storie degli account che non ti interessano. Se non vuoi deludere chi posta continui video dei suoi animali domestici (soprattutto se si tratta di familiari), cerca di farlo con discrezione e silenzia il suo profilo. Puoi disattivare anche tutti i post e le storie a esso collegate.

Puoi anche scegliere il profilo da disattivare direttamente dai tuoi feed. In questo modo, puoi avere una panoramica completa di tutto quello che non ti interessa seguire e ripulire i feed da tutto quello che non ritieni essere in linea con il tuo account.

Organizza i filtri

Personalizza i filtri, così da rendere ogni foto speciale. Ti basterà agire direttamente prima della pubblicazione di un post, dal menu che compare facendo tap sulla voce Filtri. Deseleziona tutti quelli che non intendi utilizzare, perché non ti piacciono o perché non rispecchiano il tuo stile di pubblicazione. Riorganizza il loro ordine tenendo premuto a lungo su ogni voce. Ricorda di salvare le impostazioni.

Visualizza i post che ti piacciono

Cerca di tenere a mente quello che ti è piaciuto, soprattutto ricorda i post a cui hai più spesso regalato il tuo like. Puoi vedere le tue pubblicazioni preferite dal menu Impostazioni, quindi Account e post che ti sono piaciuti.

Procedi sempre su questa linea per evitare che i feed tornino a essere disordinati e senza un filo logico. Se ogni tanto ci ricaschi, puoi cancellare la cronologia di ricerca come ti spieghiamo qui di seguito.

Cancella la cronologia delle ricerche

Per eliminare tutto quello che non ti interessa, ricorda di cancellare tutta la cronologia delle ricerche Instagram. Agisci ancora dal menu Impostazioni, quindi su Sicurezza. Le ricerche passate scompariranno come per magia.

Configura le notifiche

Aggiungi gli avvisi per tenere traccia dei tuoi account preferiti e non perdere i nuovi post delle pagine che segui. Attiva le notifiche direttamente dal tuo account. Solo così potrai rimanere sempre aggiornata sulle novità, ancora prima di fare un giro sui tuoi feed.

Questo è un buon metodo per non passare troppo tempo al telefono per essere sempre aggiornata e ridurre il tempo davanti allo schermo. Oltre a essere poco salutare, molto spesso è anche inutile. Non esagerare con il numero di notifiche che ricevi perché potresti ottenere l'effetto contrario e trascurarne alcune molto importanti.

Rimuovi i vecchi post

Cancella i post vecchi ma senza eliminarli definitivamente. Puoi nascondere tutte le tue pubblicazioni attraverso la funzione Archivio. Puoi decidere in ogni momento di rivedere i tuoi post archiviati, facendo tap sull’icona del menu in alto a destra. Se lo desideri, invece, puoi ripristinare tutto in qualsiasi momento e renderlo visibile sul profilo.

Questa funzione ti aiuterà anche a dare nuova vita al tuo profilo, facendolo apparire sempre fresco e aggiornato.

Pianifica i post

Realizza un planning per la pubblicazione dei tuoi post e scegli gli orari migliori per postare le tue novità. Inizia a pubblicare anche dal computer attraverso i tool di programmazione presenti online. In questo modo, il processo di condivisione sarà organizzato e potrai tenerlo sotto controllo in ogni momento.

Usa caratteri personalizzati

Se vuoi rendere le tue storie davvero speciali, inizia a pensare a un font che caratterizzi il tuo stile di pubblicazione. Puoi digitare il tuo testo direttamente su uno strumento per caratteri, scegliere quello che preferisci e incollarlo. Ricorda che puoi usare questo stratagemma anche per arricchire le informazioni in bio e renderle particolari. Utilizza anche caratteri colorati: sono perfetti per attirare l’attenzione dei follower.

Cura la biografia

Introduci un testo frammentato che contenga le tue informazioni, poche per riga. Non aver paura di andare a capo, poiché questo crea un blocco visivamente accattivante. Puoi agire direttamente dalle opzioni di modifica del profilo e dallo smartphone.

Usa gli hashtag corretti

Se la tua intenzione è quella di allargare la platea del tuo account, devi iniziare a usare gli hashtag giusti. Puoi scoprire quali sono quelli migliori attraverso la barra di ricerca, digitando la tua parola chiave e facendo tap sulla colonna hashtag. Naviga anche tra i correlati e scegli tra quelli più rilevanti e pertinenti per la tua pubblicazione. Inizia anche a seguire i tuoi hashtag preferiti, digitandoli sulla barra di ricerca e premendo il tasto Segui.