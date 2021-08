5 consigli da tenere in considerazione se stai arredando la tua casa in campagna

L egno, pezzi vintage, tessuti country e stile personale. Sono queste alcune delle caratteristiche che deve avere una casa di campagna. Ecco i nostri 5 consigli per arredarla in modo originale e intimo.

È giunto il momento che stavi aspettando: puoi finalmente arredare la tua casa in campagna. Un luogo dove potrai rifugiarti quando vuoi staccare la spina, disconnetterti e fare del sano detox.

Sfogliando le riviste di arredamento o navigano nelle bacheche di Pinterest, avrai notato come l'arredamento tipico dei cottage di campagna trasmetta un senso d’intimità e fascino rurale.

Potrai ottenere questo comfort rustico in modo semplice, mixando colori e fantasie, mobili antichi, accessori eclettici e tocchi vintage, ma soprattutto mettendoci il tuo stile personale e unico.

È ora di rimboccarsi le maniche, girare per i mercatini dell’usato e nelle cantine di famiglia, alla ricerca di un pezzo vintage che faccia la differenza.

Sei pronta? Ecco 5 consigli da seguire per arredare la casa in campagna.

Scegli una palette rilassante e stampe caratteristiche

I colori sono importantissimi scegli due o tre colori che si accostano in modo armonico tra loro e soprattutto che ami davvero e integralo nell’arredamento di ogni stanza. Mescola tonalità chiare e scure e senza esagerare con la quantità, vai oltre la semplice pittura delle pareti: un'esplosione di colore può essere desinata alle tende, tappeti, stampe d'arte, cuscini o persino il colore degli asciugamani da bagno. Prova con il blu tenue, gialli e verdi ispirati alla natura, questi colori aiutano a creare un ambiente rilassante nelle case di campagna. Oppure puoi giocare con dei veri accenti di colore, come l'arancione, che aiuta a creare punti luminosi, nella zona living o in una stanza da letto neutra. Stesso discorso per le texture, via libera per le fantasie a quadri su due toni di colore, stampe con piccoli animali da cortile o insetti: galline, conigli, api, per abbellire le piastrelle della cucina o semplicemente le tende o le tovaglie da esporre in cucina.

Scegli il tuo stile, ma non dimenticare il vintage

Dimentica il moderno di metà secolo è il momento di tuffarsi nello stile tradizionale con bordi arrotondati. L’arte povera o dei pezzi unici appartenuti ad esempio alle tue nonne o zie in questo caso ti saranno d’aiuto. Cosa c’è di meglio di una credenza di fine 800 per rendere la cucina o il soggiorno, caldo e confortevole?

I mercatini vintage possono aiutarti a scegliere una poltrona country style o un tavolo di recupero, da riportare al suo antico splendore.

Se invece ami uno stile più moderno, puoi declinarlo in stile country usando il legno massello per i mobili principali. Abbinando in contrasto stampe, vasi, tessuti e punti luce d’ispirazione contemporanea e minimale.

Ricorda che la casa è la tua, per renderla accogliente e per farla diventare il luogo preferito delle tue fughe dalla città, deve rappresentarti ed essere unica e personale. Usa libri, riviste e stampe e riempi gli scaffali a vista: la case di campagne hanno un aspetto vissuto, caldo e confortevole che solo gli oggetti che hanno un valore personale, possono donare all'ambiente.

Abbina i materiali e oggetti

Per evitare di creare una sensazione di caos o peggio, di assenza di uno stile unico, quando acquisti mobili e accessori, considera sempre i materiali degli articoli che stai acquistando. Usali simili in ogni stanza, ad esempio vimini, vetro o legno, per creare un senso di omogeneità tra gli spazi.

Varia le trame e le finiture di questi elementi in modo che l'effetto non sia eccessivamente forzato. Ad esempio, i cestini in vimini intrecciati sono facili da collocare in qualsiasi stanza per creare un effetto di continuità nello stile di arredamento. Anche i punti luci, disseminati nelle varie stanze, aiutano a creare un senso di omogeneità. Scegli lampade da terra con luci soffuse e gioca anche con la luce naturale delle candele o delle lanterne in ferro.

Incorpora dettagli naturali

Non è un cottage di campagna se non usi la natura. La maggior parte delle case di campagna sembra letteralmente sbocciare: nelle carte da parati, nelle porcellane, e nelle tappezzerie. I motivi romantici e floreali funzionano meglio usando una tavolozza tradizionalmente tenue.

Usa anche i fiori freschi, piante verdi da interni e bouquet di fiori secchi in alcuni spazi della casa per realizzare a un ambiente rustico e accogliente.

Costruisci un mudroom

Tra i consigli per arredare la casa in campagna non possiamo non menzionare la creazione di una mudroom. È uno spazio situato all’ingresso o in un corridoio, dove si trova la porta principale. Generalmente si tratta di una piccola parete attrezzata, tipica delle country house inglesi. Oltre ad essere un angolo caratteristico di questo stile di arredamento è soprattutto un modo per mantenere organizzata e funzionale la tua casa di campagna.

La parete attrezzata, prevede rastrelliere per scarpe o stivali da pioggia, ganci per giacche, portaoggetti e svuota tasche. Anche in questo spazio, via libera al legno e al ferro battuto, ceste di vimini, cassette di legno recuperate, abbinate a tessuti country a tinta unita o a quadri.