5 consigli utili se il tuo contorno occhi è visibilmente affaticato e stanco

S e gli occhi sono lo specchio dell'anima anche il vostro contorno occhi merita tutte le attenzioni possibili. Soprattutto se si presenta affaticato e stanco. Ecco, allora, qualche consiglio utile per preservarne salute e bellezza.

Capita spesso, nonostante le ore di sonno appena trascorse, di svegliarsi con un viso stanco e affaticato, soprattutto nella zona del contorno occhi. Una parte del corpo molto delicata e in cui la pelle risulta particolarmente sensibile. I motivi? Sono molti, come la differenza del ph data dall’umidità degli occhi, la sottigliezza maggiore della cute, la minor presenza di ghiandole sebacee, il mancato sostegno della muscolatura, ecc.

Tutte concause che possono agire contro la salute e la bellezza della parte, opacizzandola e donandole il caratteristico aspetto da “mattina dopo”. E in cui ciò che prevale è quell’alone di stanchezza e affaticamento che si sviluppa tutto intorno agli occhi. Come fare, quindi, per minimizzare questo “problema”, assicurandosi uno sguardo e un contorno occhi più tonico, meno gonfio e di un colorito sano e naturale? Seguendo qualche semplice consiglio e buona abitudine. Una garanzia di benessere e di bellezza per gli occhi a 360°.

Via le cattive abitudini

Sembrerà banale, ma la salute e la bellezza del nostro contorno occhi dipende molto dalle abitudini che si seguono. E quando queste sono “cattive” è bene correre subito ai ripari ed eliminarle. La prima cosa da fare quando si notano segni di stanchezza eccessiva o poco giustificata in questa zona, infatti, è domandarsi cosa si può modificare nel proprio stile di vita. E quali sono quelle azioni più o meno abitudinarie, che possono agire contro la salute della parte come:

bere poca acqua durante il giorno;

accedere nel consumo di alcolici;

bere troppi caffè;

fumare;

mangiare cibi troppo salati o piccanti:

stare troppo ore davanti al pc;

guardare il cellulare a lungo prima di dormire;

subire molti stress;

ecc.

Cercando di eliminarle o ridurle, per riportare al vostro contorno occhi il suo naturale equilibrio e benessere.

Contorno occhi affaticato e stanco? Dormite di più e bene

Un’altra abitudine che influisce negativamente sulla salute e l’aspetto del contorno occhi riguarda il sonno, o meglio il come e quanto si dorme. La pelle, infatti, subisce prepotentemente gli effetti della mancanza di un riposo adeguato e ce lo dimostra apparendo stanca, opaca, poco tonica e affaticata. Il rimedio? Aumentare le ore di sonno, che non dovrebbero essere inferiori a otto per ogni notte (anche anticipando il momento in cui si va a coricarsi) e imparare a dormire nel modo corretto.

Ma come? Esiste davvero una posizione che durante la notte favorisce il benessere del contorno occhi? Certo che sì. Nello specifico è importante dormire in posizione supina (sulla schiena) e con la testa leggermente sollevata. In modo da favorire il drenaggio dei liquidi, evitare che questi si accumulino e impedire che il contorno occhi risulti gonfio e stanco. Un piccolo cambio di abitudine per un grandissimo risultato di bellezza.

Coccolate il vostro contorno occhi con un massaggio

Che le coccole facciano bene al corpo e all’umore è cosa certa. E che farsi un bel massaggio riesca a donare uno stato di profondo rilassamento e serenità sia dentro che fuori anche. E questo vale anche per il contorno occhi. Oltre al fatto che, un massaggio eseguito nel modo corretto è in grado di stimolare la microcircolazione della parte, aiutando a drenare i liquidi che tendono ad accumularsi e favorendo l’ossigenazione. Tre elementi fondamentali per ridurre l’effetto stanchezza dagli occhi e riportarli al loro naturale benessere. Ma come si esegue un massaggio al contorno occhi in modo semplice ed efficace?

Per prima cosa si prendono le sopracciglia tra le dita (pollice e indice), massaggiandole delicatamente;

poi, eseguendo dei movimenti circolari, ci si sposta all’interno dell’occhio andando poi verso l’esterno, verso l’alto e verso il basso. Il tutto per qualche secondo;

a questo punto si inizia a picchiettare con i polpastrelli delle dita il contorno occhi, la parte inferiore, andando sempre dall’interno verso l’esterno.

E meglio ancora se insieme al massaggio utilizzate dei prodotti come oli, creme o sieri appositi per il contorno occhi.

Curate l’alimentazione

Ebbene sì, anche per il contorno occhi l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale. Come visto, tra le abitudini che determinano un aspetto affaticato e stanco della parte, l’idratazione gioca un ruolo importantissimo, così come il corretto drenaggio ed eliminazione dei liquidi. Non è difficile, quindi, capire che anche l’alimentazione è fondamentale.

In particolare è bene mangiare tanta frutta e verdura, ricca di vitamine, fibre e in grado di depurare l’organismo. Con un effetto detox utile per il corpo nella sua totalità e per la bellezza del vostro contorno occhi. Una vera ricetta di benessere per prendersi cura di sé.

Rinfrescare la parte

Infine, un altro possibile rimedio per combattere l’affaticamento del contorno occhi, eliminando i segni della stanchezza e ripristinandone la naturale bellezza, è quello di rinfrescare la parte. Come?

Sciacquando il viso con acqua fresca e applicando subito dopo una crema per il contorno occhi a base di caffeina o ippocastano, dalla proprietà vasocostrittrici e decongestionanti ;

; appoggiando il dorso di un cucchiaio freddo da freezer sulla parte;

applicando delle fettine fredde di cetriolo sul contorno occhi o delle bustine di camomilla e/o malva ;

; ma anche delle maschere apposite utili a drenare e defaticare la zona,

ecc.

Per assicurare al contorno occhi tutta la cura possibile per mantenersi sano, elastico e bello. Eliminando i segni di affaticamento e stanchezza che possono subentrare e riportalo alla sua naturale bellezza.