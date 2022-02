Convivenza o matrimonio? La soluzione ideale, segno per segno

C onvivenza o matrimonio? I segni che puntano alle nozze e quelli che preferiscono vivere con il partner

Convivenza o matrimonio? L’eterno dilemma si presenta anche quando parliamo di segni zodiacali. Alcuni sognano da sempre di convolare a nozze, altri invece fuggono a gambe levate quando si parla di pronunciare il fatidico “sì”.

I segni pronti per le nozze

Fra i segni più romantici che sognano il matrimonio c’è senza dubbio la Bilancia. Il bisogno di amare e condividere è infatti molto forte, così tanto che le nozze vengono considerate il coronamento dell’unione.

Quando un Capricorno ama è per sempre. Per questo i nati sotto questo segno dello Zodiaco hanno bisogno di costanti rassicurazioni, fra queste c’è proprio il matrimonio. Il bisogno di concretizzare il legame è strettamente connesso alla necessità di avere accanto un partner sincero e leale.

Una tendenza tipica anche del Sagittario che, essendo un segno tradizionalista, considera le nozze un punto d’arrivo. Il più romantico dello Zodiaco? Il Cancro! Ama provare emozioni intense e trascorrere romantici momenti con l’altro. Vede il matrimonio come il miglior modo per ufficializzare l’amore.

Fra i segni maggiormente legati alla famiglia e alle tradizioni c’è il Toro. Proprio per questo il matrimonio lo rassicura e gli consente di vivere la vita di coppia con maggiore serenità. Infine troviamo il Leone, fra i segni che sognano maggiormente la cerimonia romantica, l’abito bianco, i fiori e la commozione. Ama essere al centro dell’attenzione e quando si innamora sogna da subito di iniziare una vita insieme all’altro.

I segni che preferiscono convivere

Matrimonio? No, grazie! Fra i segni che non contemplano l’idea delle nozze ci sono i Gemelli. Preferiscono vivere la vita alla giornata, cercando sempre nuovi stimoli, proprio per questo preferiscono attendere prima di pronunciare un “per sempre”.

Un ragionamento tipico dell’Ariete che trova noiosa la monotonia e la routine, ma ha un profondo bisogno di originalità e passione. Niente nozze pure per l’Acquario, che con il matrimonio non vuole proprio averci a che fare! Lo considera infatti qualcosa di vecchio e privo di interesse, che andrebbe solo a limitare la sua autonomia e libertà.

I segni indecisi

Ci sono poi i segni indecisi fra matrimonio e convivenza. Primo fra tutti lo Scorpione che è sempre pronto a mettere in discussione ogni cosa. Può arrivare a sposarsi dopo un colpo di fulmine e a cambiare idea nel giro di qualche anno, divorziando se si sente deluso da quello che sta vivendo. La Vergine invece considera le nozze importanti, come un segno di lealtà e amore, ma ha sempre paura di fare la scelta sbagliata e di non essere all’altezza della situazione. Un’indecisione che può portare a una situazione di profondo stallo.

I Pesci infine potrebbero sposarsi, ma solo se troveranno un ambiente familiare e molto amichevole. Questo segno infatti non si lega solamente a una singola persona, ma a tutto ciò che la circonda!

Le compatibilità dello Zodiaco

Prima di scegliere fra convivenza o matrimonio è importante conoscere le compatibilità dei segni. L’Ariete, ad esempio, nella vita di coppia ama prendere le situazioni sempre “di petto” e mettersi in gioco. Punta dunque a dominare il partner. Ha grande affinità con Leone, Sagittario e Acquario, mentre non si trova a suo agio con lo Scorpione.

Il Toro, segno di Terra, è introverso, ma non debole. Preferisce non fare la prima mossa, per questo va d’accordo con segni che tendono a trascinarlo, come la Bilancia, la Vergine e il Cancro. I Gemelli, al contrario, sono costantemente alla ricerca di novità. I segni maggiormente affini sono Capricorno, Leone, Bilancia e Sagittario.

Segno dei creativi e dei poeti, il Cancro è sempre in cerca di un partner protettivo e con tante attenzioni. Si lega dunque al Toro, allo Scorpione e alla Bilancia. Il Leone, al contrario, avrà difficilmente un’affinità con il Cancro, ma si innamorerà di Scorpione, Gemelli, Capricorno e Vergine.

Quest’ultimo è un segno che si trova a suo agio nelle relazioni lunghe e sta benissimo con Scorpione, Bilancia, Toro, Leone e Cancro. La Bilancia, invece, si lega con facilità a Sagittario, Vergine e Leone, mentre lo Scorpione ha una personalità vulcanica, perfetta per Ariete, Gemelli e Acquario.

E se il Sagittario si trova benissimo con Cancro, Vergine, Leone e Pesci, il Capricorno, dominato da Saturno, preferisce rompere il ghiaccio con Cancro, Leone, Vergine, Scorpione e Gemelli. Infine troviamo l’Acquario e i Pesci. I primi cercheranno Sagittario, Bilancia, Ariete, Leone e Gemelli, mentre i secondi hanno come partner ideali Sagittario, Capricorno, Scorpione, Toro, Cancro e Vergine.