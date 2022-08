I rapporti interpersonali influenzano moltissimo la nostra vita. Cosa dicono di noi le amicizie di cui ci circondiamo? Ecco alcune cose da sapere



L’amicizia è uno delle relazioni affettive più importanti nella vita di tutti noi. Nasce, cresce e cambia nel tempo anche in base alla nostra crescita, agli inevitabili cambiamenti della vita, agli stati d’animo e ai momenti bui che fanno parte dell'esistenza di tutti noi. Ma una cosa è certa, attraverso la socializzazione impariamo tanto su di noi e su ciò che ci circonda. Non solo, la psicologia ha dimostrato, ormai da anni, che sono proprio i rapporti interpersonali a giocare un ruolo di primo piano nella crescita personale.

Gli amici, al pari dei genitori, influenzano moltissimo i nostri comportamenti e la nostra visione della vita. Essendo il prodotto delle nostre interazioni, capire cosa dicono di noi le amicizie di cui ci circondiamo è importante anche per comprendere in maniera profonda quanto i nostri amici hanno determinato, in un modo o nell’altro, ciò che siamo. Cosa dicono di noi le amicizie di cui ci circondiamo? Lo scopriamo subito!

La forza della gentilezza e della positività

Se le persone di cui ci circondiamo ci determinano, è facile capire come le loro inclinazioni possano condizionare, nel bene o nel male, l’ambiente nel quale viviamo e quindi, nel tempo, tutta una vita. Per questo avere a che fare con amiche gentili, oneste e propositive, con amiche che ci spronano e si spronano a lavorare per raggiungere obiettivi, a studiare per realizzare un sogno, senza crearci illusioni, ma al contempo senza gettare la spugna senza nemmeno averci provato, significa diventare lo specchio di tutto ciò.

Uno specchio in cui riflettersi con trasparenza e sincerità, uno specchio in cui possiamo ritrovare immediatamente noi stesse e in cui nello stesso momento possiamo riconoscere la forza gentile e positiva trasmessa dalle nostre amiche fidate.

Sostegno e rafforzamento della fiducia

Abbiamo bisogno di svagarci? Le nostre amiche lo capiscono ancor prima di noi e sono subito pronte a regalarci momenti spensierati in modo da farci staccare la spina e ricaricare con la giusta dose di energia e brio. Possono sembrare piccoli gesti, ma sono proprio loro a fare una grande differenza e rafforzare la solidità di un'amicizia. Il sostegno da parte di un’amica si manifesta in tanti modi diversi.

Può essere silenzioso o condito da fiumi di parole, può esplicarsi in una serata di distrazioni o in un dialogo serrato per sviscerare ciò che ci fa stare male, ma ciò che non cambia è la sostanza. Le amiche vere ci sostengono sempre, in ogni modo e lo fanno rafforzando la nostra fiducia nel mondo e in noi stesse ricordandoci ciò che spesso dimentichiamo: il nostro valore.

Critiche e paura del giudizio

Tante di noi hanno avuto la fortuna di crescere con la propria cerchia di amicizie. La nostra migliore amica è in molti casi la stessa del liceo e ciò ci rende ancora più orgogliose del rapporto che abbiamo costruito nel tempo. Spesso però le persone cambiano e all’idillio dei tempi passati si alternano frustrazione, critiche e giudizi che nulla hanno a che vedere con un’amicizia sana.

Se senti di averne abbastanza delle continue critiche dei tuoi amici e se hai paura del loro giudizio allora tronca subito questi rapporti. Perché? Perché non si tratta di amicizia, ma di rapporti tossici che possono condizionare la tua vita in negativo e che quindi non sono destinati a durare.

Ansia e stress

Sei una persona stressata dal lavoro? Convivi con forme d’ansia che spesso ti impediscono di vivere serenamente la tua quotidianità? Le amiche possono darti una grande mano in questo senso, confortandoti, condividendo con te le loro esperienze simili e aiutandoti ad alleggerirti da quei pesi che ti schiacciano.

Ma se ansia e stress sono esacerbati dalle tue amicizie allora probabilmente ti stai circondato di persone non adatte a te. Il senso di angoscia che si prova quando si sta accanto a un’amica è un campanellino d’allarme da non sottovalutare.

Siamo la media delle 5 persone di cui ci circondiamo

Comprendere cosa dicono di noi le amicizie di cui ci circondiamo è davvero importante se pensiamo al fatto che siamo la media proprio delle 5 persone di cui ci circondiamo!

Per questo avere accanto persone positive, ottimiste, leali e coraggiose può apportare enormi benefici alla nostra esistenza.

Al contrario, circondarsi di persone negative, eccessivamente critiche, arrabbiate, poco incoraggianti e giudicanti, minerà moltissimo la nostra autostima e condizionerà in maniera negativa la nostra visione della vita e del mondo.

«Eliminare le persone nocive dalla propria vita non significa odiarle. Significa avere rispetto per se stessi.» (Sigmund Freud)

Solo amando e rispettando noi stesse possiamo prendere in mano le redini di un’amicizia che in realtà col tempo non si è rivelata tale e tornare a circondarci di nuova linfa attraverso quelle persone che ci vogliono realmente bene e che sono in grado di influenzare positivamente la nostra vita.