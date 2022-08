Che cos’è lo stile bohémien minimalista?

C i ha conquistato nella versione classica ma anche nella variante chic, vi innamorerete anche dello stile bohémien minimal

Lo stile bohémien è uno stile che nasce quasi fiabesco, un po’ magico un po’ ammaliante, è stato scoperto intorno al diciannovesimo secolo; fatto di colori vivaci e materiali leggeri e ariosi si contraddistingue per i motivi molto fantasiosi. Ma in questo articolo vogliamo parlarvi della variante moderna conosciuta come stile bohémien minimalista.

Lo stile bohémien oggi è conosciutissimo anche con il termine boho chic o semplicemente boho; è molto apprezzato ma forse non è noto a molti che una credenza dell’epoca vedeva in questo stile il modo di vivere trasandato e povero degli artisti in Francia, che si concentravano nel quartiere gitano.

Ma quindi oggi cos’è lo stile bohémien minimalista? Ve lo sveliamo di seguito; anche se per definizione non esiste un vero e proprio stile bohémien minimalista, è una sorta di spin off dell’originale rivisitato per adeguarsi alle necessità odierne.

Siete pronte a trasformare la vostra casa con piccoli tocchi boho minimalisti e a capire come rinnovare gli ambienti seguendo questo nuovo trend?

Cos’è lo stile bohémien minimalista

Definire questo stile è riduttivo; perché da sempre il bohémien è l’allegra leggerezza del mixare colori, motivi e diversi tessuti accompagnandoli a elementi naturali come il legno ad esempio o le piante avvicinandoli a spot di elementi meno convenzionali ad esempio accessori di metallo. Combinare colori caldi con tonalità verdi acide o viola insieme a timidi grigi; e osare una combinazione di tessuto etnico con colori che non passano inosservati.

Lo stile bohémien è allegria e divertimento ma è anche e soprattutto accoglienza e serenità. E se ora vi state chiedendo cosa non è lo stile bohémien, ve lo diciamo in poche parole; non è lo stile del coordinare arredi e tessuti, non è tonalità fredde e timide, non è l’ordine assoluto nell’insieme del design.

Conosciuto anche come stile boho, ha diverse varianti: ha saputo attirare l’attenzione nella versione boho chic, sa lasciare il segno nella versione bohémien classica ma ci ha rubato il cuore con il nuovo trend bohémien minimalista.

Idee per arredare con questo stile

Dopo avervi svelato cosa è lo stile bohémien, non ci resta che suggerirvi alcune tips per arredare in stile bohémien minimalista; senza snaturare questa modalità di arredo così variopinta e fuori dalle righe. I consigli per arredare in stile bohémien minimalista sono pochi e tutti estremamente semplici, partiamo dai colori.

Lo stile bohémien è eccentrico e anticonvenzionale ma non è detto che non si possa assimilare anche a personalità dai gusti più ricercati . Dipingere pareti dando luce usando colori sgargianti non è complicato; basterà scegliere una parete, magari quella che contempla le finestre e dipingerla di tonalità gialla o arancio o verde, anche tonalità turchesi sono perfette; il resto della stanza potrà mantenere un bianco candido.

Il caos organizzato degli accessori. Chi sceglie lo stile bohémien non si cura della disposizione perfetta di vasi e cornici, ma state certi che non è disordine quanto piuttosto una scelta cromatica divertente di disposizione su mensole o tavolini o librerie quanti più libri, vasi e candele si potrà sopportare.

Niente sedie, solo pouf e cuscini. Eh sì questa potrebbe essere una nota dolente per gli amanti del sofà, ma lo stile bohémien non cerca divani e poltrone vuole la vicinanza alla terra quindi via a cuscini grandi e morbidi, a pouf su cui lasciarsi scivolare e tappeti folti per stare comodi mentre si sorseggia un tea con gli amici. In alternativa la scelta dovrà cadere su panche basse e di legno chiaro o sedie in legno chiaro e vimini adeguatamente arricchite da piccoli cuscini tondi e sgargianti.

Le luci, not the ordinary light. Anche in questo caso, lo stile bohemian minimalista la dice lunga, niente luci fredde e soprattutto niente lampadari multi lampada ma tantissime lucine (come quelle tanto amate che si vedono sui balconi) calde e piccole lampade dal mood vintage posate in angoli strategici, giocare con la disposizione delle luci sarà una bella esperienza ma alla fine avrete un ambiente caldo e accogliente.

Piante e fiori. Non esiste casa arredata in stile bohémien minimalista senza piante e fiori. Senza esagerare ovviamente; la scelta dovrà cadere su piante sempreverdi e optare sia per la versione sospesa che per la classica a terra. Aggiungere piante all'arredamento può essere sicuramente un primo passo; non parliamo di vasi di fiori ma di vere e proprie piante, soprattutto verdi e a foglie larghe.

. Non esiste casa arredata in senza piante e fiori. Senza esagerare ovviamente; la scelta dovrà cadere su piante sempreverdi e optare sia per la versione sospesa che per la classica a terra. Aggiungere piante all’arredamento può essere sicuramente un primo passo; non parliamo di vasi di fiori ma di vere e proprie piante, soprattutto verdi e a foglie larghe. Incensi e candele. Dopo aver scelto i mobili in legno chiaro, gli accessori e le luci, non possiamo fare a meno di ricordarvi che candele ed incensi non possono proprio mancare in una casa arredata in stile bohémien minimalista. In commercio ne troverete di tantissime tipologie ma vi suggeriamo di far cadere la scelta su profumi semplici che riportano un ricordo di pulito e che non stancano mai.