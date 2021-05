D opo anni di minimalismo le tendenze dell'arredamento riportano colore: ecco come farti contagiare dalla tendenza boho-chic e portare atmosfere provenienti da terre lontane in casa tua.

Lo stile bohemien prende sempre più piede, nella moda come nell’arredamento e nel mondo del design ecco perché dovresti seguire questi consigli per avere una casa boho chic.

Tra le caratteristiche principali di questa tenenza ci sono colori vivaci e saturi, tessuti e fantasie che sembrano arrivare da terre lontane. Il trend boho chic ha preso piede per il desiderio di rompere dalla quotidianità, inserendo un po’ di tocchi esotici e colorati nelle case che stavano diventando sempre più total white o total grey.

Oggi, in questo post, ti sveliamo 10 consigli da seguire se vuoi una casa boho chic. Se desideri aggiungere un tocco boho chic o proprio trasformare l’intero appartamento seguendo questo nuovo trend devi prima comprenderne il mood: un mix tra un ambiente caldo e confortevole, un tocco di atmosfera hippie anni ’70 e ancora tantissimo fai da te.

Mixa le texture per una casa boho chic

Uno degli elementi distintivi che salta all’occhio osservando le case in stile boho chic è il gioco di mix & match. Lo stile Bohemien punta soprattutto ad un gioco di texture diverse che, nonostante sembrino opposte, insieme funzionano bene.

Aggiungi cuscini e coperte da utilizzare come seduta

Uno degli elementi dominanti nella tendenza boho chic per la casa è la sostituzione del divano con pouf sul pavimento o panche molto basse. Bere un caffè con gli amici avrà tutto un altro sapore seduti a gambe incrociate su un tappeto. Con cuscini, coperte e tappeti creerai un legame molto più intimo e amichevole, un po’ come se fossi ad un pic-nic.

Usa il legno chiaro

Oltre ai tessili c’è un materiale che la fa da padrone nello stile boho chic: il legno. Ma non un legno qualsiasi; il legno chiaro o bianco è sicuramente la scelta migliore. Dopo aver caricato la stanza con colori vivaci ed eccentrici, puntare sulle tonalità luminose e neutre del legno farà la differenza.

In una casa boho chic non mancano le piante

Lo stile boho chic per arredare casa è sicuramente fortemente legato al tema della natura. Le atmosfere lontane che hanno dato vita al trend si ispirano a luoghi in cui il verde non manca. Questo significa che per ricreare la tendenza anche a casa tua dovrai pensare di utilizzare delle piante.

Scegli piante d’appartamento che non soffrano al chiuso e gioca tra proposte fiorite e non; la tua casa deve diventare una vera e propria serra tra diverse tipologie di piante, fiori e vasi.

Via libera alle strisce

Sono tante le stampe che si vedono all’interno dell’arredamento boho chic ma c’è una che trionfa su tutti: non solo fiori ma soprattutto strisce di colori quasi psichedelici. Fucsia e arancio ad esempio è una delle varianti più comuni nello stile boho chic.

Dai un tocco di colore alle pareti

Il colore è sicuramente il protagonista dello stile boho chic per l’arredamento della casa; tra le tonalità più amate ci sono quelle vivaci e forti che possono essere utilizzate anche sulle pareti avendo cura di sceglierle con attenzione.

Scegli una tonalità vivace, come ad esempio il turchese o il rosa, poi identifica una sola parete da dipingere. Le altre potrai lasciarle bianche ma puntando su un muro colorato riuscirai a riequilibrare la stanza. Inoltre può creare un leit motiv con gli elementi colorati tessili che andrai ad inserire.

Gioca con le luci

La luce è fondamentale in un ambiente boho; le famose lucine che abbiamo viste sui balconi sono perfette anche per l’interno. Sceglile con luce calda per rendere l’arredamento più accogliente e lascia che la tua casa si trasformi in un ambiente davvero confortevole dove trascorrere ore spensierate in totale relax o in compagnia degli amici.

Lascia qualcosa di incompiuto

Lo stile Boho Chic piace perché a differenza dello stile minimalista o di quello nordico non è perfetto. Se desideri arredare la tua casa in stile bohemien chic lascia qualcosa di incompiuto, ritrova la bellezza dell’imperfezione e punta sulla qualità più che sulla quantità dei mobili. Hai tempo per completare il design della tua abitazione ma se desideri che segua questo tema è importante che i pezzi d’arredo siano scelti con cura.

Racconta la tua passione per i viaggi

Un tema molto caro al trend boho chic è sicuramente quello dei viaggi: la tendenza nasce proprio per una passione verso le terre lontane e per questo motivo se ami viaggiare puoi sfruttare questo tuo hobby a tuo vantaggio.

Esponi i souvenir ma soprattutto scegli pezzi unici che raccontino l’arte e la cultura di un paese lontano. Questi elementi che possono essere quadri, tessili, lampade o oggetti di design diventano anche un argomento di conversazione e possono diventare il fulcro dell’attenzione in una stanza.

Tappeti a strati per una vera casa boho chic

Sembrerà strano ma il tema mix and match ideale per le case in stile boho chic si presta benissimo ad utilizzare diversi tappeti e a sovrapporli. Utilizzare tappeti a strati, specialmente se di colori e fantasie diversi, creerà subito un’atmosfera Bohemien. Attenzione: non avere paura di mescolare fantasie che ti sembrano non funzionare, il tema boho dà il via libera alla fantasia e fa vivere il design come un vero e proprio gioco.