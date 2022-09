Cosa evitare se andiamo a bere fuori con qualcuno per la prima volta?

A ndare a bere fuori con qualcuno per la prima volta è sempre un'incognita: i segreti per non sbagliare

Esci per la prima volta a bere fuori con qualcuno? La spontaneità in alcuni casi è tutto, ma in altri è bene metterci anche una buona dose di…bon ton. Che sia un appuntamento romantico oppure un aperitivo di lavoro, ci sono alcune regole da seguire, imposte dal galateo, che potrebbero salvarti la vita!

Se vuoi che tutto fili liscio e che non ci siano problemi, cerca semplicemente di evitare alcuni errori. Non sono difficili da eludere, ma al tempo stesso sono piuttosto comuni!

Servire da bere nel modo giusto

Che sia vino oppure birra, quando si serve da bere bisogna rispettare il bon ton. Il galateo impone di servire prima le donne, in seguito gli uomini. Il criterio da seguire se le persone sono dello stesso sesso è quello dell’età, cominciando a servire chi è meno giovane.

Se stappate una bottiglia assicurati di farlo con delicatezza e lentamente, non con il classico “botto” in stile Capodanno. Se esce inavvertitamente della schiuma fermati, aspettando che si blocchi, poi riprendi a versare. Di regola il vino andrebbe servito sempre posizionandosi di spalle al commensale e a destra. Quanto va riempito il bicchiere? Non andare mai oltre i due terzi: su questo il galateo è inflessibile!

Non sbagliare il brindisi

Ti hanno servito un bicchiere con lo stelo, non tenerlo mai dalla coppa e ricordati di alzarlo mentre ti viene riempito. Evita di allontanarlo oppure avvicinarlo dalla bottiglia se non ne vuoi più. Per comunicarlo ti basterà dire: “Grazie, basta così”. Vuoi fare un brindisi? Non far tintinnare il bicchiere e non dire “cin cin”. Pronunci semplicemente la frase: “Alla salute!”.

Il galateo a tavola

E se l’uscita per bere qualcosa si trasforma in una cena? Anche in questi casi è essenziale, soprattutto se non conosciamo bene la persona, rispettare alcune regole del galateo. Un comportamento adeguato a tavola, infatti, non è solamente questione di buona educazione, ma anche di rispetto nei confronti dell’altro. Il bon ton da questo punto di vista ci suggerisce alcune regole precise.

Prima di iniziare

Siediti a tavola con le mani pulite. Se sei al ristorante avverti l’altra persona che andrai alla toilette, se invece siete a casa sua chiedi di poter usare il bagno. Di regola non bisognerebbe mai iniziare a mangiare da soli, ma è fondamentale attendere che tutti si siano seduti prima di cominciare.

Siediti nel modo giusto

Al tavolo bisognerebbe sedersi alla giusta distanza: cerca di posizionarti né troppo vicina, neppure troppo lontana. Presta una certa attenzione alla tua postura. La schiena dovrà rimanere dritta, sono banditi i gomiti sulla tavola, guai ad allungare le gambe sotto. Piuttosto tieni le braccia lungo i fianchi e posa le mani sopra il tovagliolo

Come mangiare

Tieni sempre il tovagliolo sulle ginocchia per portarlo alla bocca ogni volta che ne avrai bisogno. Non infilarlo mai nel colletto della maglia e non provare a legarlo intorno al collo: non è un bavaglino! Gli alimenti non vanno toccati con le mani, al di fuori di grissini e pane che vanno spezzati e poi portati subito dopo alla bocca. Se spezzi il pane posalo su un piattino, tenendolo alla tua sinistra.

Il bon ton (e il buonsenso) ci impongono poi di non emettere dei rumori mentre si beve oppure si mangia. Inoltre è proibito fare la scarpetta, masticare a bocca aperta, soffiare sul cibo e bere prima di aver ingerito il boccone.

Il telefono

Lo smartphone ormai è parte integrante delle nostre vite, ma ciò non significa che devi tenerlo accanto a te anche a tavola. Durante il pasto non si può utilizzare il cellulare, per chattare oppure fare delle foto. Piuttosto tienilo in tasca oppure nella borsa.

Usa le posate nel modo giusto

Le posate vanno utilizzate nel modo giusto a tavola. Il galateo ci insegna che forchetta e cucchiaio devono arrivare alla bocca, non il contrario. Per questo non abbassare mai la testa per avvicinarla alla posata oppure al piatto. Il coltello si utilizza solamente per tagliare, per questo non andrebbe mai utilizzato per tagliare.

Inoltre la forchetta va tenuta sempre con la mano destra, fra l’indice e il pollice. Se effettui un taglio invece tienila con la sinistra. Non cambiare mano quando mangi il boccone, ma mantieni la stessa. Posiziona il cucchiaio fra indice della mano destra e pollice, riempiendolo a metà. Un errore da non fare assolutamente? Utilizzarlo per arrotolare degli spaghetti!

Quando hai finito di mangiare posa coltello e forchetta sul piatto in parallelo. Se stai ancora mangiando e magari vuoi fare solamente una pausa, metti le punte delle posate a contatto e i manici divaricati. Il purè che vuoi assaggiare è troppo lontano da te? Non ti allungare, ma chiedi aiuto a chi hai vicino per farti passare il piatto che desideri.