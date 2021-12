Che cosa sono le Qualità dei segni zodiacali?

S iamo davvero sicure di sapere tutto sul nostro segno zodiacale? Forse sì, ma forse no. Ecco cosa sono le Qualità dei segni zodiacali e in che modo, insieme agli Elementi, vanno a definire alcune caratteristiche di ognuno di noi

Quando si parla di segni zodiacali non si finisce mai di imparare qualcosa di nuovo. Per esempio, sapevate che oltre alla classificazione per Elementi, aria, acqua, terra e fuoco, questi vengono distinti e raggruppati anche secondo un’altra tipologia di catalogazione che ne definisce la natura? Parliamo delle tre Qualità dei segni zodiacali.

La seconda tra le maggiori usate in Astrologia per definire l’attitudine e la natura propria dei segni zodiacali e che si distinguono rispettivamente in segni Cardinali, Fissi e Mutevoli. A differenza delle caratteristiche dei segni, come la personalità, i punti di forza, le debolezze, le paure, ecc., quando si parla di Qualità dei segni zodiacali ci si riferisce alla posizione degli stessi nelle varie case. E a come ognuno di essi viene catalogato nel proprio gruppo di appartenenza. Ma vediamo meglio di cosa si tratta e qual è la qualità che vi caratterizza.

Le Qualità dei segni zodiacali

Come anticipato, le Qualità dei segni zodiacali sono tre, Cardinali, Fissi e Mutevoli. Ma cosa si intende esattamente per qualità? Con questo termine viene definita semplicemente la propria attitudine nella vita e il modo personale in cui si affronta la stessa e i vari progetti che vi si propongono davanti.

A ognuno dei 12 segni zodiacali appartiene una di queste qualità o meglio, ogni segno appartiene a una delle tre qualità sopra citate. I segni opposti nelle zodiaco, ovvero quelli posti a 180°, detti anche segni Polari o a 90°, appartengono alla stessa Qualità.

Nello specifico:

fanno parte dei segni Cardinali quelli che aprono a un nuovo periodo e in cui si trova il Sole all’inizio di ogni stagione, in corrispondenza dei solstizi e degli equinozi. Ovvero l’Ariete, il Cancro, la Bilancia e il Capricorno;

quelli che aprono a un nuovo periodo e in cui si trova il Sole all’inizio di ogni stagione, in corrispondenza dei solstizi e degli equinozi. Ovvero l’Ariete, il Cancro, la Bilancia e il Capricorno; i segni fissi , invece, sono quelli in cui si trova il Sole nel pieno della stagione in corso, Toro per la primavera, Leone per l’estate, Scorpione per l’autunno e Acquario al centro dell’inverno;

, invece, sono quelli in cui si trova il Sole nel pieno della stagione in corso, Toro per la primavera, Leone per l’estate, Scorpione per l’autunno e Acquario al centro dell’inverno; infine, i segni detti Mutevoli o Mobili, sono quelli in cu si trova il sole al termine di ogni stagione, ovvero i Gemelli alla fine della primavera, la Vergine alla fine dell’estate, il Sagittario a conclusione dell’autunno e i Pesci al termine dell’inverno.

Solitamente i Segni che appartengono alla medesima Qualità, non vanno particolarmente d’accordo, e questo proprio a causa della loro somiglianza. Nel caso dei Segni Polari, però, ciò che avviene è un completamento reciproco. Una profonda affinità nonostante la presenza di alcune tensioni. Ma quali sono esattamente le caratteristiche che rendono simili chi appartiene alla stessa Qualità?

Segni Cardinali

All’interno della Qualità dei segni zodiacali Cardinali, come visto, ci sono l’Ariete, il Cancro, la Bilancia e il Capricorno. Tutti questi segni, infatti, sono accumunati dalla caratteristica principiale di “iniziare” un qualcosa. In questo caso dando il via alle stagioni.

Ma non solo. Tra le peculiarità degli appartenenti a questa Qualità ci sono il movimento e l’azione che si manifestano con una forte propensione all’iniziativa, al portare avanti nuovi progetti e nuove idee, proiettarsi verso il futuro e verso cose nuove. Insomma, sono coloro che premono il tasto di accensione ma che, allo stesso tempo, non sono cosi bravi nel proseguire, perdendo via via la loro spinta inziale.

Segni Fissi

A questi ci pensano i segni fissi, Toro, Leone, Scorpione, e Acquario. Coloro che, di fatto, sono in grado di portare avanti i progetti. Grazie alla loro determinazione, dedizione e perseveranza incrollabile. Gli appartenenti a questa Qualità dei segni zodiacali sono persone indipendenti, stabili, testardi.

Portando dentro di sé un forte spirito di costanza e continuità anche se a volte possono sembrare inflessibili. Spostarli dalle loro convinzioni, infatti, può essere piuttosto difficile ma allo stesso modo rappresentano un vero punto fermo, una certezza.

Segni Mobili o Mutevoli

Nella Qualità dei segni zodiacali Mobili o Mutevoli, poi, fanno parte i Gemelli, la Vergine, il Sagittario e i Pesci. Tutti segni particolarmente dediti al cambiamento e alle nuove esperienze, che si sanno adattare e che hanno grande velocità di pensiero. Oltre a una forte curiosità e versatilità.

Non a caso, infatti, questi segni si dividono tra due stagioni, rappresentando a pieno il passaggio e il cambiamento. Per la stessa ragione, però, gli appartenenti a questa Qualità dei segni zodiacali, trovano molta difficoltà a trovare un proprio posto e a dire di no quando serve.

Di fatto, quindi, ciò che caratterizza un segno rispetto a un altro, è l’unione e la combinazione tra i vari Elementi e le Qualità dei segni zodiacali. Un mix in grado di accomunare e allo stesso tempo rendere ogni persona assolutamente unica e piena di particolarità e meravigliosi tratti distintivi.