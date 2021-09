5 cose che possono cambiare completamente il tuo modo di viaggiare

V iaggiare fa bene al corpo e alla mente, ma devi assolutamente sapere che esistono delle cose che puoi fare per rivoluzionare il tuo modo di spostarti. Vediamo insieme cosa devi fare per partire e soggiornare senza avere pensieri

Cambiare il tuo modo di viaggiare è possibile e, anzi, è qualcosa su cui devi lavorare per ricostruire la tua maniera di organizzare uno spostamento. Prima di agire in qualsiasi direzione, ricorda di riordinare le idee in modo che tutto sia perfetto e l'organizzazione fili liscia come l'olio. Una buona e vecchia lista alla mano è certamente un punto fermo dal quale partire, per avere sempre tutto sotto controllo.

Cura la partenza e il viaggio in ogni minimo dettaglio, anche quello che ti sembra meno importante. Ad esempio, dovresti sempre piegare le giacche al rovescio per evitare che si stropiccino o indossare scarpe chiuse in aereo per non lasciarti infastidire dall'aria condizionata. Vediamo insieme cosa puoi fare da subito per migliorare il tuo modo di viaggiare.

Scansiona i documenti

Quando hai tutto sotto controllo, potrebbe sembrarti un'inutile perdita di tempo. Eppure, avere una copia dei documenti potrebbe rappresentare un'ancora di salvezza in qualsiasi momento del viaggio. Potrebbe infatti capitarti di smarrirli e di avere bisogno dei loro estremi all'improvviso: avere un riscontro digitale diventa quindi una scelta saggia se vuoi che niente sia lasciato al caso. Ti basterà scansionarli attraverso un'app preposta allo scopo.

Prevedi una sorta di pacchetto elettronico nel quale puoi includere anche le prenotazioni già fatte di treni, aerei e dell'albergo nel quale hai deciso di soggiornare. In questo modo, puoi avere tutto a portata di mano anche quando non hai a disposizione la rete internet e ti viene richiesto di accedere a questi documenti. In questa cartella, inserisci una serie di contatti che potrebbero esserti utili durante lo spostamento o la permanenza in vacanza.

Separa soldi e carte

Decidi preventivamente quanti contanti portare con te (mai troppi) e separali dalle carte di pagamento. Potrebbe infatti capitare di perdere uno dei portafogli o - alla peggio - che ti venga sottratto. Avere il denaro a disposizione in due punti separati della valigia rappresenta una soluzione intelligente e non è un modo per essere troppo previdenti. Preferisci sempre delle tasche abbastanza accessibili ma che siano anche protette, come ad esempio la tasca interna della giacca, laddove presente.

Se ti stai recando all'estero, allora devi assolutamente effettuare il cambio valuta all'aeroporto. Solo così, una volta raggiunto il tuo punto d'interesse, puoi comperare quello che ti serve. Questa scelta diventa valida soprattutto in caso di emergenze: sapere che puoi fronteggiare una spesa senza doverti preoccupare del contante è uno degli elementi che rendono il tuo viaggio meno stressante.

Massimizza lo spazio

Porta i pesi addosso piuttosto che metterli in valigia. Indossa le scarpe più pesanti che hai per non caricare il bagaglio, comprese le giacche e i maglioni più ingombranti. Un discorso a parte meriterebbero i cosmetici, da non inserire mai in confezione standard e intera. Se non hai a disposizione i flaconi da viaggio, nonostante siano facilmente reperibili, allora utilizza quelli normali ma riempiti per metà.

Porta con te solo il necessario, anche lasciando qualche spazio vuoto per inserire gli acquisti che farai durante il tuo soggiorno. Alla partenza, è normale che il bagaglio sia più leggero. Se vuoi essere sicura di rientrare negli standard della compagnia aerea che hai scelto, allora porta con te un un pesa-valigie per non rischiare di incorrere in sanzioni.

Studia la destinazione

Prima di metterti in viaggio, studia attentamente tutti i passaggi del tuo percorso e della tua destinazione. Conoscere il posto che stai per raggiungere è infatti un buon metodo per partire con meno stress e con meno cose da pensare e affrontare all'arrivo. Scegli con cura il luogo in cui pernottare, individuandolo nel punto più vicino a quelli che vuoi raggiungere durante il tuo soggiorno.

Prepara una lista nella quale inserisci i punti d'interesse più importanti e i ristoranti nei quali ti piacerebbe mangiare, per assaggiare le tipicità del luogo o per trascorrere qualche ora di relax in compagnia. Intercetta anche gli sportelli bancari in cui prelevare, per ottenere denaro contante quando ne hai bisogno. Non portare con te troppa liquidità ma prevedi un limite di spesa così da tenere sotto controllo il budget ma anche quello che hai in tasca.

Ottimizza i tempi

Potrebbe essere il consiglio principale che ti stiamo dando per affrontare il viaggio nel migliore dei modi e cambiare ogni tua prospettiva. Prima di organizzarti, stabilisci un budget e studia ogni spostamento nei minimi dettagli. Non avere paura di spendere qualcosa di più in nome della comodità. Prendi un taxi invece dell'autobus e non inserire troppi scali nel volo che stai prenotando.

Prenota con attenzione anche il posto che hai scelto per il pernottamento, tenendo conto del prezzo ma anche della posizione. Spostarti a piedi rappresenta infatti la soluzione migliore per ottimizzare i tempi e risparmiare. In più, il tuo hotel dovrebbe essere anche vicino a ristoranti e altri punti strategici, in modo da avere tutte le comodità a portata di mano.