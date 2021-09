5 cose che piacciono al tuo gatto (e che ti aiutano a legare di più con lui)

C he cosa ama davvero il gatto? Cosa gli piace? Come possiamo legare molto di più con lui? La psicologia felina non è così semplice: ogni gatto è diverso e ha una personalità speciale.

Quali sono le cose che piacciono al gatto e che ci permettono di legare molto di più con lui, creando un feeling dolcissimo? Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il gatto non è (sempre) un animale solitario. Sì, apprezza molto avere i suoi spazi e potrebbe talvolta apparire un po’ pigro. Tuttavia, ama divertirsi con te, giocare e dormire al tuo fianco.

Per i mici, è molto importante stare insieme alle proprie umane. La credenza popolare suggerisce che i gatti siano degli amanti della solitudine. Non è affatto vero, perché dipendono molto da chi vive con loro. Quando si sentono amati, stanno inevitabilmente bene: il loro benessere dipende da noi. Ecco le cose che piacciono al gatto e che lo fanno sentire il vero Re della casa!

Dormire con te lo fa sentire al sicuro

Nel bizzarro (e favoloso) mondo dei gatti, c’è tanto da scoprire e da approfondire. Se hai adottato un felino, devi sapere che una delle sue cose preferite è dormire con te. Estate o inverno, non importa: che faccia caldo o freddo, il gatto difficilmente rinuncia alla comodità del letto. E non solo, perché potrebbe addirittura acciambellarsi proprio al tuo fianco.

Questo è un momento prezioso, sebbene non tutte siano d’accordo sul permesso di sonnecchiare sul letto. Considera, infine, che il gatto potrebbe arrivare a dormire per 18 ore al giorno. Il riposo, però, non va disturbato, dunque non svegliarlo. Quando sarà pronto per giocare, per le coccole o per la pappa, te lo farà sapere. I mici sanno sempre come farsi ascoltare, persino alle tre di notte, un grande classico per loro.

Apprezza molto i massaggi

La toeletta per un gatto è praticamente la norma. Prima di andare a dormire, infatti, dopo aver mangiato, si pulisce per almeno un buon quarto d’ora. In realtà, però, può capitare che il gatto faccia la toeletta anche a noi. Se vuoi far rilassare il gatto e creare un legame speciale con lui, prova a toelettarlo. Sì, basta inumidire le mani e massaggiare il collo o la parte esterna delle orecchie (la sua preferita in assoluto).

Tra le cose che piacciono al gatto, dunque, possiamo annoverare certamente i massaggi. Sono degli attimi irrinunciabili per lui, perché lo faranno sentire amato e benvoluto. Inoltre, si sentirà inevitabilmente parte di te, come una grande famiglia. Un esperto, alla fine, sostiene che ci vedano un po' come delle gatte giganti. Sì, fa sorridere, ma spiega perché si comportano con noi esattamente come con gli altri felini.

L’ora delle coccole è la migliore per lui

Ritagliare qualche attimo speciale da trascorrere col gatto è fondamentale per creare un legame solido e duraturo. È vero che i mici non vogliono essere troppo disturbati, soprattutto quando dormono, ma se sono in cerca di coccole lo dimostrano in ogni modo possibile. A volte, possono venire da te, strusciarsi, iniziare a fare le fusa, guardarti in modo fisso e costante: è una chiara richiesta di attenzioni.

Il gatto, dopotutto, comunica con gli occhi, pertanto approfondire il suo comportamento è essenziale per renderlo felice. Il linguaggio caratteristico dei gatti ci porta a scoprire un mondo meraviglioso, fatto di fusa, coccole e di tanto amore. Le cose che piacciono ai gatti, alla fine, non differiscono da quelle dei cani: l’importante è passare del tempo con le proprie umane!

Ama giocare e divertirsi

La soglia di attenzione di un gatto è diversa da quella del cane. Tuttavia, non è vero che non ama giocare. Anzi, è importante stimolarlo perché potrebbe impigrirsi molto. I gatti domestici, infatti, presentano alcune caratteristiche simili: dormono tutto il giorno, mangiano, ogni tanto rincorrono un filo di polvere o qualcosa di invisibile (facendoci inevitabilmente preoccupare).

In parte, però, è colpa nostra. Non lo stimoliamo abbastanza. Il gatto ha un profondo istinto di caccia che non andrebbe mai sopito. Sì, la sua specie è stata addomesticata, ma creare un ambiente divertente per lui è importante. Questa attività può essere condivisa anche da te, poiché in vendita troverai tantissimi giochini adatti ai mici, che li renderanno felici e soprattutto eviteranno di impigrirsi.

Fare degli spuntini insieme a te

Il gatto è un animale estremamente goloso, tanto da non rinunciare al suo snack preferito, nonostante magari non abbia propriamente fame. Mangiare è per loro un vero piacere, un po’ come lo è per noi umane. Potrebbe essere divertente condividere l’ora dello spuntino insieme al gatto. A tal proposito, consigliamo degli snack sani, onde evitare che siano pieni di calorie e che possano sovraccaricare i reni.

Avere un gatto rende felici, ma soprattutto ci danno il buonumore, ci permettono di scacciare via qualsiasi nuvola. Fare qualcosa insieme ai mici è importante per creare un feeling duraturo. Ricorda che, in ogni caso, far seguire un’alimentazione corretta al gatto è molto importante, perché ha bisogno di soddisfare i valori nutrizionali minimi per non incorrere in problemi futuri (soprattutto ai reni).