5 cose da fare con un’amica che non conosci abbastanza

C onoscere una nuova amica diventa sempre più difficile col passare del tempo: ecco perché le buone occasioni non vanno mai sprecate. Si possono fare tante cose per conoscere meglio qualcuno

Abbiamo messo a punto una lista di 5 cose da fare con un’amica che non conosci bene. Molti dei momenti più belli della tua vita vengono proprio dalle amicizie che riesci a crearti nel tempo. Se la tua vita e le tue esigenze cambiano, cambiano anche le persone che ti girano intorno.

Ecco perché farsi nuove amiche è difficile e talvolta richiede più tempo del previsto. Imparando a conoscerci meglio, affiniamo le nostre esigenze individuali e ci facciamo più selettive. Alcune attività, più di altre, aiutano a capire chi hai vicino, e ti permettono di entrare subito in sintonia con le persone che hai vicino.

Amiche e compagne di interessi

Prima di passare alla lista, è doveroso fare una riflessione sulla tipologia di attività che potrebbero accomunarvi. Potreste essere grandi appassionate di attività sportiva, di bicicletta, di shopping, di lettura. Chiunque tu voglia avere vicino, sintonizza questa lista sulla vostra frequenza, e non limitarti a consultarla per seguirla pedissequamente.

Ogni amica è speciale perché è fatta a modo suo: imparare a conoscerla, rivelandosi pian piano, è un bellissimo processo conoscitivo che, una volta giunto al termine, vorresti ricominciasse da capo. E il bello è che è sempre diverso per ogni amicizia. Non c’è limite alla felicità che deriva dall’amicizia.

Cose da fare con un’amica che non conosci: un bel giro in bicicletta

Indossa i pantaloni imbottiti e sali sulla tua bici insieme a un’amica che non conosci bene. La bicicletta fa bene, è un ottimo esercizio e ti permette di raggiungere destinazioni più ambiziose del semplice trekking – altro ottimo consiglio per amiche attive. Metti da parte, magari, un bel pranzo al sacco, e lasciatevi guidare da una bella giornata di sole verso destinazioni più o meno sconosciute.

In bici si chiacchiera, si prende il sole e ci si diverte all’aria aperta. La fatica aiuta la condivisione e vi rende complici, quel giorno più che mai.

Un weekend nei negozietti di usato

Chi può dire cosa si trova nei negozietti di abbigliamento o mobili usati? Grandi paccottiglie e piccoli tesori, di sicuro: quello che conta è esplorarli insieme a un’amica e farsi due risate. Che sia una ricerca fortunata o no, avrete condiviso insieme il piccolo brivido della scoperta.

Il thrifting, come si chiama questo fenomeno in inglese, è la ricerca del capo perfetto nei negozietti second-hand, e la costante ricerca del vecchio che torna e viene reinterpretato secondo gli standard attuali. E poi chissà? Da una giornata di shopping di seconda mano può nascere un weekend di restauro di mobili o di esperimenti alla macchina da cucire. Le possibilità sono sconfinate.

Cose da fare con un’amica che non conosci: dille di sì!

A parte i consigli strettamente specifici che indicano un’attività in particolare, questo è il consiglio più importante che ci sentiamo di darti. A volte una bella giornata parte da un’idea potenzialmente sciocca o banale. Ciò che conta è essere abbastanza aperte mentalmente da saper cogliere l’occasione senza scartare a priori l’ipotesi.

Del resto il sì fa parte da sempre dell’improvvisazione teatrale. Se qualcuno si rivolge a te con un’affermazione su ciò che sei o ciò che hai fatto nella recita, il tuo compito è quello di mandare avanti la storia e darlo per vero.

La prossima volta che una conoscente ti proporrà qualcosa al di fuori della tua comfort zone, dille di sì e lasciati guidare da quello che può succedere.

Fai volontariato con lei

Qualsiasi attività stiate condividendo, lo svolgerla insieme potrebbe essere quello di cui avevate entrambe un bisogno spasmodico. Il volontariato fa bene al cuore, all’anima e al mondo. Condividerlo con una persona tanto appassionata quanto te potrebbe rivelarsi la soluzione perfetta per fare qualcosa di buono e trovare una nuova amica.

I legami si costruiscono nei momenti di gioia, e anche nei momenti di lavoro e rispetto. Ecco perché il volontariato può essere la soluzione giusta per creare nuovi, solidi legami.

Avvia un club di qualcosa

Che la tua passione sia il make-up, la lettura, il gioco da tavolo o quant’altro, non esiste niente di più bello di poterlo condividere con una tua amica. Un incontro mensile può risollevare gli animi e cambiare l’atmosfera. Condividi con le amiche ciò che ami, indipendentemente da quello che è, e ne trarrai grandi benefici e grandi legami.

Non c’è bisogno di spendere una montagna di tempo con una persona per trasformarla in una tua vera amica: quello che conta è il sentimento e la qualità delle ore trascorse insieme. Se c’è piacere e benessere, tutto il resto verrà da sé. Le amiche buone sono poche, e questo è sempre vero. Tuttavia, non è mai troppo tardi per incontrarne un’altra.