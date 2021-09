F acebook, Twitter e Instagram sono solo alcuni dei social network che utilizziamo ogni giorno. Ma siamo sicure di farlo bene?

C’è chi proprio non riesce a vivere senza notifiche e menzioni, chi invece preferisce limitare le interazioni online a favore di quelle reali, ma la verità è che siamo tutti connessi, anche se in maniera differente. Ecco perché è opportuno avere bene a mente le cose da ricordare quando usiamo i social network.

Di qualsiasi social di tratti, infatti, un uso spropositato o disattento può compromettere la nostra reputazione. E sappiamo bene quanta potenza abbia il web su questa.

Come ogni cosa, infatti, anche l’utilizzo dei social network richiede una serie di buon maniere da impiegare in ogni occasione. A queste si aggiungono anche una serie di attenzioni per non rischiare di fare brutta figura, e per ottenere il massimo dalla nostra presenza online.

Per questi motivi abbiamo pensato di stilare la lista delle 10 cose da ricordare quando siamo i social network, qualsiasi esso sia.

Attenzione ai messaggi privati

Utilizziamo i nostri profili social per intessere nuove relazioni, per fare informazione e per comunicare con gli altri, sia essi amici o non. Ricordiamoci, però, che quello che scriviamo sulle bacheche degli altri è sempre visibile a tutti.

Questa premessa è doverosa affinché non si scambi mai la bacheca pubblica per lo strumento di messaggistica privata attraverso il quale possiamo dare vita a nuove conversazioni.

Cose da ricordare quando usiamo i social network: il rispetto verso gli altri

Se è vero che ci troviamo a scrivere e a generare delle discussioni sul nostro spazio personale, è vero anche che dobbiamo sempre rispettare il pensiero degli altri, anche quando differisce dalle nostre opinioni e dai nostri ideali.

Anzi, dobbiamo essere proprio noi a non alimentare discussioni aggressive e offensive. Nel caso in cui poi, la conversazione richieda un intervento diretto, possiamo sempre agire attraverso i messaggi privati così da smorzare i toni.

Proteggere e rispettare la privacy degli altri

Tra le cose da ricordare quando usiamo i social network c’è anche la privacy degli altri. Il fatto che abbiamo scelto di essere presenti online e di condividere i momenti della nostra vita, non vuol dire che anche parenti e amici vogliano lo stesso.

In questo caso, quindi, prima di pubblicare foto o video nei quali appaiono altre persone, assicuriamoci che queste siano d’accordo.

Cose da ricordare quando usiamo i social network: evitare lo spam

Che si tratti di un evento personale, di un prodotto che vogliamo pubblicizzare o di una causa che sposiamo, tra le cose da ricordare quando usiamo i social network c’è lo spam, che non si deve mai fare.

L’invio massiccio di messaggi privati, infatti, può essere molto fastidioso per le persone che vi seguono e che vi conoscono e che potrebbero addirittura segnalare il vostro comportamento irrispettoso.

Utilizzare i tag con parsimonia

Esattamente come con lo spam, anche l’utilizzo massivo dei tag potrebbe infastidire le persone che vi seguono, indipendentemente dal social network di riferimento.

Il consiglio è quello di taggare nei vostri post e nelle foto, esclusivamente le persone che sono coinvolte in quelli.

Cose da ricordare quando usiamo i social network: gli inviti

Sulla scia delle oltre cose da ricordare quando usiamo i social network, che abbiamo elencato precedentemente, troviamo anche l’invio degli inviti.

Che si tratti di gruppi, eventi o applicazioni, cercate di non estendere troppo l’invito, o comunque di mandarlo solo agli amici e alle persone che possono essere interessate.

Attenzione ai contenuti

Tra le cose da ricordare quando usiamo i social network c’è anche una particolare attenzione ai contenuti, soprattutto quando utilizziamo questi canali per lavoro.

Pubblicare fotografie mentre siamo con gli amici a fare bisbocce, potrebbe non essere funzionale. È vero che il profilo è nostro e siamo liberi di decidere, ma un datore di lavoro o un cliente potrebbe storcere il naso se vedesse fotografie imbarazzanti che vi riguardano.

Cose da ricordare quando usiamo i social network: le proprie idee

L’abbiamo già detto, ci troviamo sul nostro profilo e questa condizione ci permette di decidere di cosa parlare e di come. Ma è fondamentale avere sempre un approccio rispettoso nei confronti delle persone che ci seguono.

Ecco perché al di là delle nostre ideologie, i contenuti che pubblichiamo sui social non devono mai essere offensivi o discriminatori.

Verba volant, scripta manent

Tra le cose da ricordare quando usiamo i social network c’è il fatto che qualsiasi cosa scriviamo, resta. Certo, possiamo anche cancellare prontamente ciò che abbiamo scritto sulla nostra bacheca o su quella di qualcun altro. Ma qualcuno più veloce di noi potrebbe aver fatto uno screen.

Perché vi diciamo questo? Per evitare che vi lasciate andare a sfoghi o commenti inopportuni che potrebbero ledere la vostra immagine personale sul web, e non solo.

Cose da ricordare quando usiamo i social network: il corretto utilizzo

Come abbiamo più volte ribadito, i social network sono diventati degli strumenti fondamentali della comunicazione, sia questa personale che professionale.

I profili su Facebook, così come quelli su Instagram e TikTok possono essere gestiti in maniera differente in base agli obiettivi che si anno. Va da sé che è opportuno stabilirli in anticipo.

Se vogliamo utilizzare i social network per lavoro, infatti, dovremmo avere un’attenzione particolare ai contenuti postati, meglio ancora se seguiti da una strategia. Stabilire a priori l’utilizzo dei social è la cosa migliore da fare per imparare a utilizzarli al meglio.