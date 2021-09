F ar durare a lungo il rossetto sembra a volte un'impresa impossibile, ma con questi trucchetti avrai labbra sempre perfette, anche per una giornata intera.

Come far durare a lungo il rossetto? Questo è uno dei dilemmi che affliggono (quasi) tutte le donne, alle prese con continui ritocchi e mille piccole attenzioni nel tentativo di mantenere vivo il colore sulle labbra. Tentativo che, soprattutto durante i pasti, sembra naufragare miseramente. Colpa della qualità del rossetto, dei suoi ingredienti o semplicemente di qualche errore che commettiamo al momento di truccarci? La risposta giusta non è certo facile da trovare, perché nella maggior parte dei casi si tratta di un mix di elementi che porta a risultati poco soddisfacenti.

Aumentare la tenuta del rossetto è dunque una vera e propria "battaglia", che possiamo combattere con gli strumenti giusti. Ci sono infatti alcuni piccoli stratagemmi in grado di aiutarci a far durare più a lungo il colore sulle labbra, evitando nel contempo fastidiose (e antiestetiche) sbavature. Con un po' di accortezza e qualche segreto svelato, potremo sfoggiare un make up perfetto: ecco 5 trucchi che devi conoscere se il rossetto non ti dura mai a lungo.

Scegli il rossetto giusto

Il primo accorgimento sembra una banalità, ma è senza dubbio il passo più importante per far sì che le tue labbra siano sempre al top. Quando si tratta di acquistare il rossetto, meglio non badare troppo al risparmio: questo non significa che solo i prodotti di marca facciano il loro lavoro, ma semplicemente che non devi basarti sul prezzo per fare la tua scelta. Puoi aiutarti con le recensioni online, per scoprire quali sono i rossetti migliori secondo l'esperienza delle altre utenti, ma spesso l'unico modo per individuare il proprio miglior amico per le labbra consiste nello sperimentare.

Se stai cercando un prodotto a lunga tenuta, comunque, è meglio rivolgere la tua attenzione ai rossetti long lasting. Quelli dalla consistenza più cremosa tendono a durare meno, così come i gloss che spesso non si fissano sulle labbra. I rossetti dalla finitura opaca (quelli ad effetto matte), invece, solitamente hanno una resa migliore dal punto di vista della durata.

Idrata le labbra

Come far durare il rossetto? A nulla vale un buon prodotto, se le tue labbra sono troppo secche e screpolate. Il segreto migliore non si cela dunque nella scelta del rossetto o nella sua applicazione (sebbene tutto ciò abbia la sua importanza), bensì nella cura quotidiana da prestare alle labbra, per far sì che siano sempre ben idratate. Il consiglio utile? Fai uno scrub almeno una volta alla settimana.

Una ricetta semplice e naturale al 100% consiste nell'applicare sulle labbra un composto formato da un cucchiaino di zucchero di canna e uno di olio di cocco. Il primo possiede proprietà esfolianti, mentre il secondo ammorbidisce e nutre a fondo la pelle. Prima di applicare il rossetto, inoltre, ricorda di passare il tuo burrocacao preferito: sarà un vero balsamo per le tue labbra.

Usa il primer o la matita labbra

C'è un altro passaggio fondamentale da non dimenticare, prima di arrivare al rossetto. Nella preparazione delle labbra, utilizza un buon primer o una matita: questi prodotti aiutano a "fissare" la tinta, trasformandola in lunga durata. Il primer rende la superficie delle labbra più liscia, riempiendo le rughette che la caratterizzano ed evitando così che vi si annidi il rossetto. La matita, oltre ad esaltare il colore e a definire il contorno, ha la stessa funzione.

Ricorda di utilizzarli qualche minuto prima di applicare il rossetto, per far sì che asciughino bene e possano così adempiere al loro compito. Fai inoltre attenzione alla scelta del colore della matita: per un risultato perfetto, opta per la stessa tonalità del rossetto o per una gradazione leggermente più scura. In commercio ci sono anche matite labbra trasparenti, che sono l'ideale per non avere problemi nell'abbinamento.

Applica il rossetto con il pennello

Il rossetto in stick è sicuramente molto comodo e facile da utilizzare, soprattutto quando si è fuori casa (e per i ritocchini è davvero utilissimo). Ma per avere una tenuta migliore, il tuo alleato sarà il pennello per le labbra. I suoi vantaggi sono numerosi: aiuta a stendere il prodotto in maniera impeccabile, evitando sbavature, e inoltre permette di applicarlo uniformemente sulle labbra, così da aumentare la sua durata.

Per utilizzare correttamente il pennello, preleva poco colore alla volta passandolo sulle labbra a partire dal centro, andando pian piano verso gli angoli della bocca. Applica più strati per avere un risultato migliore: l'ideale sarebbe fare tre passate, avendo cura di lasciar asciugare le labbra prima di procedere ad ogni nuova applicazione.

Il segreto della cipria

Conoscevi già il segreto della cipria come metodo per far durare a lungo il rossetto? Dopo aver applicato il prodotto e aver eliminato l'eccesso stringendo un fazzoletto tra le labbra, è tempo di fissare il risultato ottenuto. Spargi della cipria trasparente sopra il rossetto, per far sì che "fissi" la tinta alle labbra.

Per evitare di utilizzarne troppa, puoi posare della velina sulle labbra. Usa inoltre un grosso pennello per applicarla, così da poter insistere con la polvere anche negli angoli della bocca. E a questo punto, stendi un'ultima passata di rossetto: avrai un make up perfetto, a prova anche della giornata più impegnativa.