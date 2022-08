L’affetto incondizionato che proviamo per le nostre amiche è un dato di fatto, ma ci sono cose che spesso dimentichiamo di condividere con loro. Ecco quali sono le cose che dovremmo dire subito a un'amica

«Una vera amica è colei che ti prende per mano e ti tocca il cuore» Gabriel Garcia Márquez non poteva trovare parole migliori per esprimere ciò che un’amica può rappresentare nella vita di tutte noi. Spesso però questo legame speciale rischia di essere dato per scontato e di non essere nutrito attraverso frasi e comportamenti che possono sembrare banali, ma che in realtà sono la spezia che ravviva l’affetto e rinsalda una relazione che spesso dura tutta una vita.

Quali sono le cose che dovremmo dire subito a un’amica? Cos’è che non dobbiamo esitare a condividere con la persona che più ci conosce al mondo? Ecco una serie di suggerimenti utili.

Ricordale sempre di volerle bene

Ricordate la prima volta che avete incrociato lo sguardo di quella ragazza o bambina sconosciuta che sarebbe poi diventata la vostra migliore amica? Molte di noi non lo dimenticheranno mai, così come non dimenticheranno mai l’immenso affetto che ha portato avanti, attraverso diversi ostacoli e momenti difficili, una relazione così speciale.

Il bene c’è e c’è sempre stato e questo è assodato, ma quante volte ci dimentichiamo di affermarlo a parole? Qual è stata l’ultima volta che avete detto «Ti voglio bene» alla vostra amica? È una cosa semplice da fare, una frase facile da dire, ma ricordare a parole l’affetto che si prova, anche dopo molti anni, può fare davvero la differenza.

Parlale dei tuoi momenti no

Ansia, stress, tran tran quotidiano, ci impediscono di vivere le nostre giornate in piena serenità. Quando questo impedimento diventa quasi invalidante il periodo che stiamo vivendo si trasforma in vero e proprio periodo no. E anche se all’inizio possono sembrare comuni e innocui, i periodi no possono debilitarci facilmente portando alcune di noi a dover fare i conti con la depressione.

Avere accanto un’amica in questi momenti e coinvolgerla nella nostra vita parlandole di ciò che ci sta accadendo e di ciò che ci fa stare male è fondamentale. Coinvolgere la nostra migliore amica non vuol dire farla sobbarcare di un peso, ma renderla partecipe di una situazione che grazie al suo supporto può trovare una spinta importante verso la risoluzione.

Chiedile come sta

Tra le cose che dovremmo dire subito a un'amica ce n’è una davvero semplice, che però spesso diciamo distrattamente, senza darle il giusto valore. Chiedere ad un’amica come sta, in maniera aperta all’ascolto e condividendo un momento solo per voi due, vuol dire mettersi a completa disposizione di chi abbiamo di fronte.

Vuol dire essere preparate all’ascolto, essere pronte ad abbracciare preoccupazioni, dubbi e stati d’animo dell’altra persona senza giudicare, senza dare consigli, ma soltanto approcciandosi nella maniera più disponibile e sincera possibile, dedicando ciò che abbiamo di più prezioso, il nostro tempo.

Incoraggiala nei momenti difficili

Problemi a lavoro, disguidi col partner, preoccupazioni per i figli, difficoltà intime e personali, fanno parte della vita di ognuna di noi. Ci assumiamo il peso di tutto ciò che non va e che vorremmo risolvere barcamenandoci tra un problema e l’altro alla ricerca spasmodica di una soluzione.

Ma tutto questo non fa altro che logorarci lentamente, soprattutto se non abbiamo un supporto o se lo abbiamo, ma decidiamo di non farci aiutare. Molte di noi pur di non arrecare disturbo ad un’amica decidono di non sfogarsi, di non aprirsi e di non parlare di ciò che non va e questo non ci aiuta.

Parlarne con una buona amica ci aiuterà a liberarci da tutti quei pesi che ci consumano e trovare l’incoraggiamento giusto per andare avanti con grinta e forza. Se hai un’amica in difficoltà, incoraggiala, sempre! Falle sentire che ci sei, spronala e ricordale chi è e quanto vale. Quando la vita la abbatte, sii il sostegno che la regge.

Confidale i tuoi dubbi

Uno, nessuno e centomila sono i modi che adottiamo per dissimulare ciò che proviamo in determinati periodi della nostra vita, soprattutto se siamo in coppia. Spesso succede di avere dei dubbi relativi alla nostra relazione col partner, ma per evitare di affrontare l’argomento e capire quanto siano profondi questi dubbi, rimandiamo il confronto a data da destinarsi.

Fortunatamente però c’è una persona con cui possiamo essere noi stesse al 100%, la nostra amica. Se il confronto con il partner può essere rimandato, sfogarsi e liberarsi da un peso e cercare di dipanare i nostri dubbi, no. E chi meglio della nostra amica può riuscire nell’impresa di ascoltare senza giudicare e supportare senza condizionare? Nessuno, confidale i tuoi dubbi e liberati da tutto ciò che ti fa stare male.

E ricorda sempre che l’amicizia femminile è, parafrasando una frase di Jane Fonda, un salto verso il cerchio della sorellanza, e questo cerchio è in grado di generare una forza davvero potente.