Le frasi per chiedere scusa

Quando c’è un’incomprensione e si arriva a discutere o addirittura a litigare con un amico, un familiare o una persona cara, presto o tardi sentiamo il desiderio di rimettere a posto le cose con delle frasi belle. Soprattutto se ci rendiamo conto di essere in torto o di avere esagerato. In questi casi, la cosa più difficile è mettere da parte l’orgoglio che ci impedisce di riconoscere di avere sbagliato.

Le parole per chiedere scusa non sono mai facili da trovare, ma è importante saper ammettere l’errore commesso e di esserne pentiti. E di voler rimediare. Senza timore di fare brutta figura o sentirsi umiliati, anzi: chi sa chiedere scusa ammettendo le proprie responsabilità dimostra maturità e onestà. Oltre a chiedere scusare è importante farlo nel modo giusto, che spesso dipende anche dal contesto e dalla situazione.

Abbiamo pensato ad una raccolta di frasi per chiedere scusa, da quelle più intime a quelle più formali, dalle scuse ad una persona amata a quelle nei confronti di un cliente o del capo.

Frasi sul perdono

Con queste frasi e aforismi sul perdono sarà più facile trovare il coraggio di farsi avanti e riappacificarsi alla persona cara, perchè farsi perdonare chiedendo scusa è anche fare pace con se stessi

“Chiedere scusa è la supercolla della vita. E’ in grado di riparare qualsiasi cosa.”

(Lynn Johnston)

(Lynn Johnston) “Il primo a chiedere scusa è il più coraggioso. Il primo a perdonare è il più forte. Il primo a dimenticare è il più felice.”

(Anonimo)

(Anonimo) “Chiedere scusa è un gesto che rafforza l’amicizia, chiarisce i dubbi, è un rimedio contro l’odio, non è mai un segno di debolezza.”

(Romano Battaglia)

(Romano Battaglia) “Il perdono non cambia il passato, ma allarga il futuro.”

(Paul Boese)

(Paul Boese) “Scusarsi non significa sempre che tu hai sbagliato e l’altro ha ragione. Significa semplicemente che tieni più a quella relazione del tuo orgoglio.”

(Anonimo)

Frasi per scuse ad un amico

Quando ci si rende conto di aver sbagliato e sopratutto si è pentiti di ciò che si è detto o fatto è importante comunicarlo alla persona a cui teniamo. L’amicizia è confronto e ascolto e sicuramente nel sentire delle parole sincere di scuse, il cuore del tuo amico si aprirà e ti perdonerà. Prendi spunto da queste frasi di scuse per un amico

Vorrei scomparire, sono davvero mortificato, ho sbagliato e chiedo scusa!

A volte, involontariamente, facciamo soffrire persone a noi care.. mi dispiace e per questo ti chiedo scusa!

Ho sbagliato. Per qualcuno un’errore non vuol dire niente, basta chiedere scusa e tutto passa…anche io credevo che fosse così..questa volta non è facile perdonarmi, lo so benissimo…in fondo…tutti sbagliano! Scusa..

A volte nella vita l’unica cosa che rimane da fare è ammettere di avere torto… scusa.

C’è un motivo preciso per cui mi sono comportato così, fammelo spiegare.

Lo so che sarà difficile farmi perdonare ma ho capito di aver sbagliato

Mi dispiace d’averti deluso, so che le scuse serviranno a poco, ma spero tu potrai perdonarmi un giorno

Semplicemente ammetto di aver sbagliato e ti chiedo scusa, puoi perdonarmi?

Le frasi per chiedere scusa a lei/lui

Quando stai per perdere una persona importante, non importa l’orgoglio che hai perchè devi tirar fuori tutto ciò che non hai mai detto e chiedere scusa se gli vuoi veramente bene e se questa persona è quella che ami. Ecco le frasi per chiedere scusa al tuo lui o alla tua lei

Dammi un’altra possibilità, mi dispiace averti ferito. Io ti amo

Scusami se non ti amo piu come dovrei,

scusami se nonostante ciò non riesco a staccarmi da te

Tu sei la ragazza della mia vita.

scusami se nonostante ciò non riesco a staccarmi da te Tu sei la ragazza della mia vita. Non voglio che la nostra storia finisca per un malinteso, ti chiedo scusa, ti amo troppo per perderti.

Non ti chiederò scusa perché sarebbero solo parole al vento, piuttosto ti dimostrerò con i fatti che sono realmente cambiato!

Ti chiedo scusa se ti ho fatto soffrire, forse ho avuto solo paura di provare così tanto amore come non l’avevo mai provato prima… Perdonami!

Scusa per il male che ti ho fatto, perdonami se puoi!

Frasi per chiedere scusa ad un genitore

Pentirsi per un errore commesso delle volte non basta ad ottenere il perdono. Occorre trovare le parole giuste ed esprimere le frasi che riescano a convincere la persona offesa o arrabbiata a perdonarti e a darti nuovamente fiducia, soprattutto se si tratta del rapporto genitori/figli. Qui le frasi per chiedere scusa ad un genitore:

Ti prego di perdonarmi, non riuscirei ad affrontare le mie giornate sapendo che non ci sei tu, scusami!

Perdonami, non hai sempre ragione e neanche io, ma ti chiedo scusa per le cose che ti ho detto, perché quelle cose… non venivano né dal mio cuore né dalla mia mente ma dalla foga del momento!

Vorrei chiederti scusa, ma non ci riesco.. ho paura che tu possa dirmi: non ti perdono.

Chiederti scusa ed implorare il tuo perdono è il minimo che io possa fare, almeno per il momento, purtroppo non si può tornare indietro e gli errori commessi non si possono cancellare.

Sei mi darai modo, mi farò perdonare, te lo prometto.

Tra me e te questo silenzio e questa rottura non può esistere, scusami, perdonami…

Se non vorrai più vedermi, comprenderò le tue ragioni. L’unica cosa che non riuscirò mai a spiegarmi è come ho potuto fare del male proprio a te, la persona che più di ogni altra nella vita mi ha dimostrato il suo amore.

Riconosco di avere esagerato, perdonami mamma!

Quello che ho fatto è terribile. Sono pronto/a a fare qualsiasi cosa per farmi perdonare da te… per guadagnarmi di nuovo la tua fiducia

Scusami se ti faccio disperare, se litighiamo spesso inutilmente e ri rinfaccio le cose. Sono un testone, ma ti voglio bene

Pexels

Frasi per chiedere scusa ad un figlio

Genitori e figli sono spesso in contraddizione. Quando si raggiunge l’apice del conflitto è importante aspettare che la tensione ed il nervosismo si attenuino, ed essere disposti ad accettare critiche e a cambiare il proprio atteggiamento per non commettere due volte lo stesso errore.

E spesso è importante chiedere scusa, sopratutto per dare ai propri figli un buon esempio. Ma se non si riescono a trovare le parole, ecco un aiuto da queste frasi per chiedere scusa ad un figlio

Scusami per tutte le volte che non ci sono stata per te e tu chiamavi con la tua indimenticabile voce

Se potessi tornare indietro, sicuramente agirei in modo diverso. Perdonami. Ho agito in modo impulsivo

Scusami per non aver capito quanto avevi bisogno di me e delle mie coccole

Scusami per tutte le volte che non ti ho voluto capire

Frasi di scuse formali

Nei contesti formali è importante sempre rivolgersi alla persona dandole del Lei, spiegando i motivi del comportamento sbagliato e rassicurandola che non erano quelle le intenzioni. Ecco degli esempi di scuse formali.

Gentile Signor/a sono sinceramente dispiaciuto/a e mortificato/a, mi creda, per ciò che è avvenuto, ed altrettanto imbarazzato/a nel chiederLe scusa.

Le porgo le mie più sincere scuse. La prego di perdonare il mio comportamento disdicevole. Sono profondamente addolorato/a per ciò che ho commesso.

Le porgo le mie scuse e confido nella Sua comprensione. Se le mie parole o le mie azioni sono state offensive nei Suoi confronti, La prego di perdonarmi.

Gentile Sig. o Sig.ra la presente per esprimerLe il mio rammarico per le ultime comunicazioni tra noi intercorse…

Con la presente intendo scusarmi per il comportamento con cui sono venuto meno ai miei doveri e preciso il mio futuro impegno affinchè non si verifichino più tali circostanze.

Gentile cliente, la preghiamo di accettare le nostre scuse più sincere per i problemi che ha riscontrato

Vi porgo sinceramente le mie scuse pregandovi di voler perdonare il mio comportamento

Profondamente addolorato per il mio comportamento Le porgo le mie scuse

Frasi di scuse per il datore di lavoro

Imparare a chiedere scusa sinceramente e in maniera corretta è un’abilità fondamentale se si vogliono costruire relazioni durature dentro e fuori dal lavoro.

Assumersi la responsabilità di aver commesso un errore è importante per la reputazione e consentirà al datore di lavoro di considerarti come una persona onesta e leale.

Scegliere le parole giuste per scusarsi con il datore di lavoro è importante per non aggravare la situazione e non compromettere il rapporto di lavoro.

Mi dispiace di averti urlato contro, e mi sento in imbarazzo per aver perso le staffe in quel modo.

E’ stato un errore perché…

Vorrei non averlo fatto perché…

Il mio comportamento ti ha fatto sentire (emozione negativa) ed è stato terribile…

Qualora le mie parole siano state offensive, di certo non volevano esserlo le mie intenzioni

Leggi anche Perché scusarsi troppo è nocivo e come cambiare questa attitudine

Leggi anche Scusarsi spesso sul lavoro è un segno di debolezza?