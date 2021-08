P rima di partire per un lungo viaggio porta con te la voglia di rilassarti. Ecco qualche tips da mettere in valigia per un ritorno no stress

Una vacanza rilassante: il sogno di ognuno. Quando si ritorna, però, il risultato delle tanto agognate ferie si presenta puntuale: sono state davvero rigeneranti queste settimane di stop dal lavoro? Stare a debita distanza (e magari sdraiati al sole in qualche meta paradisiaca o a visitare città d'arte) dai problemi quotidiani per rilassarsi e ricaricare le batterie, è l'obiettivo. Tra le cose essenziali per un viaggio rilassante, oltre ad una valigia ben fatta, ci sono i compagni d'avventura giusti, i ritmi lenti, le buone abitudini e lo svago ristoratore a misura nostra.

La vacanza deve filare liscia, e non essere concepita già prima della partenza come una faticosa impresa a portare a termine: divertimento e relax devono essere alla base delle attività organizzate (non troppo), per poi poter tornare soddisfatti e pronti a ripartire. Organizzare una vacanza non è semplice, a partire dalla decisione della meta, alla preparazione dei bagagli, a come comportarsi una volta lontano da casa. Vediamo, quindi, come prevenire lo stress da rientro.

Primo step: non lasciare disordine a casa

La prima regola da ricordare è che prima o poi di dovrà fare ritorno a casa. Tra le cose essenziali per un viaggio rilassante c'è senza dubbio il riordino pre partenza, per evitare che il rientro si trasformi in un trasloco! Lasciare la casa in disordine è un errore da non commettere: un trauma dover disfare le valigie, fare lavatrici a rotazione ed avere l'appartamento sottosopra. No stress: se lasciamo la casa in ordine potremo godere di ancora qualche attimo di relax prima di mettere in moto la macchina delle attività quotidiane.

Buona organizzazione ma niente piani militari

Un viaggio organizzato ma rilassante, solitamente, è abbastanza pianificato nel pre partenza, ma decidere tutto nei minimi dettagli in modo quasi militaresco potrebbe far perdere in atmosfera. Lasciare qualche aspetto un po' all'avventura e alla casualità, è rilassante e permette di sorprendersi perché si scoprono posti e destinazioni che non erano nei piani, e quindi inaspettati.

Mettere in valigia lo svago

Oltre agli abiti adatti alla vacanza, tra le cose essenziali per un viaggio rilassante dobbiamo considerare del sano svago. Lasciate sulla scrivania il pc, non controllate assiduamente le mail o il telefono. Portare libri, ebook, riviste, playlist da ascoltare in totale relax.

Compagni di viaggio affini

Tra le cose essenziali per un viaggio rilassante c'è senza dubbio la scelta del compagno d'avventure giusto. A fare della vacanza un vero e proprio sogno rigenerante non sono soltanto i luoghi, ma le persone con le quali si condividono e si vivono le esperienze migliori. Non è importante, dunque, scegliere accuratamente la destinazione, ma anche le persone che ti seguiranno. Non partire con persone conosciute da poco: la convivenza forzata, o il trascorrere diverse ore della giornata con compagni di viaggio di cui si scopre strada facendo il modo di essere, potrebbe essere rischioso. Abitudini e gusti diversi finirebbero per complicare le cose e minare il tanto atteso relax.

Per non trascorrere vacanze in salita, e tornare più stanchi e stressati di prima, nello scegliere il compagno di viaggio occorre tenere presenti le affinità: se andate in montagna non invitate un lupo di mare, o viceversa; se siete tipe super attive, non accompagnatevi ad amiche tutte "lettino e crema solare", perché sarebbe un vero disastro organizzare giornate piacevoli. Attenzione anche alle famiglie e ai legami dei compagni di viaggio, che possono minare la serenità dell'intero gruppo vacanza. Le relazioni di ognuno, infatti, possono incidere sulle nostre esperienze di viaggio in diversi modi.

Prima di chiedere a qualcuno di unirsi a condividere le vacanze, è utile appurare che non ci siano problemi con il partner o i figli, o che ci siano situazioni delicate in famiglia da risolvere e che potrebbero costituire un problema.

I giusti ritmi

Tra le cose essenziali per un viaggio rilassante, da considerare nel modo più assoluto, c'è il cambio dei ritmi quotidiani. Per tutto l'anno, al lavoro e a casa, si tende ad andare di fretta. In vacanza bisogna godersi ogni attimo e rallentare, per evitare di arrivare scarichi alla ripresa. Fare tutto e di corsa contribuirà a logorare il tempo della vacanza. Non disdegniamo la noia: cerchiamo sempre di occupare ogni secondo del viaggio con qualche cosa da fare, in modo da non avere tempi morti. Non pensate che sia stressante tutto ciò? Tra le cose essenziali per un viaggio rilassante, lasciate a casa il bisogno di compensare. Godetevi del sano far niente così da tornare dalla vacanza senza bisogno di altre vacanze.

Arricchire il proprio bagaglio culturale

Fare il pieno di cose belle è certamente tra le cose essenziali per un viaggio rilassante. Se siete appassionate di arte e architettura, concedetevi del tempo, anche da sole, per visitare musei e chiese e i tesori dell’arte. Passeggiare e lasciarsi avvolgere dall'atmosfera delle città che visiterete, arricchirà la vostra esperienza di viaggio. Mai rinunciare a ciò che ti piace fare: se i compagni di vacanza hanno deciso di fare qualche altra attività che non è propriamente nelle vostre corde, non è necessario assecondarli. Vietato tornare a casa con il rimorso di non aver visto a di non aver fatto quella cosa che ci piaceva così tanto.