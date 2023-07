U na vacanza perfetta parte dalla scelta dei compagni di viaggio. Stessi gusti, stili e passioni possono essere scoperti grazie allo zodiaco

Scegliere i propri compagni di viaggio contribuisce in gran parte alla buona riuscita di una vacanza da ricordare. Condivisione, passioni comuni, ritmi sincronizzati: tutti ingredienti che rendono gruppo affiatato e pronto alla scoperta di luoghi inesplorati all’avventura, o che amano rilassarsi sul lettino in un resort con ogni comfort. Gli stili di viaggio sono molto diversi, e quando si tratta di viaggiare in compagnia è necessario “profilare” bene chi partirà con noi. E se gli astri venissero in soccorso? Ecco i segni zodiacali che amano viaggiare. E le coppie perfette per partire.

Ariete

I nati nel segno dell’Ariete sono viaggiatori per antonomasia. Persone che hanno nel dna la voglia di esplorare posti vicini e lontani, purché si parta. Estremamente socievoli, divertenti e inclini all’adattamento in situazioni di sparate. L’ariete è in grado di viaggiare ovunque, è il tipo di persona che può fare qualsiasi cosa fino a quando avrà l’opportunità per farlo. Non sono soggetti che amano planning particolari e calcolati: il più delle volte partono senza un piano preciso ma scoprono mete incredibili. Ama viaggiare anche da solo per arricchire il proprio bagaglio culturale. Il partner di viaggio ideale dell’Ariete è la tranquilla Bilancia.

Leone

Tra i segni zodiacali che amano viaggiare c’è anche il Leone, allegro e divertente, caratterizzato dal grande ottimismo. Entusiasta e sempre pronto a coinvolgere la comitiva, il nato nel segno del leone ama visitare posti nuovi, conoscere diverse culture. I nati sotto questo segno zodiacale sono ottimi compagni di viaggio. Il partner di viaggio ideale del Leone è l’Ariete.

Scorpione

Lo Scorpione è uno spirito libero, un segno affascinante e tutto da decifrare. Uno dei segni zodiacali che amano viaggiare. Sa sempre come organizzarsi affinché tutto funzioni, dalle tappe del viaggio al conto da pagare. Tutto deve essere perfetto. È pronto a vivere nuove avventure emozionanti ed entusiasmanti. Di solito sceglie mete calde, belle spiagge in cui poter fare molte attività, ma anche rilassarsi. Preferisce pianificare e compagni di viaggio organizzati e collaborativi. Il partner di viaggio ideale dello Scorpione è il Capricorno.

Gemelli

Alla ricerca di linfa vitale, di evoluzioni, di stimoli. I Gemelli sono tra i segni zodiacali che amano viaggiare. Sì ai viaggi pianificati con mete precise, ma con la possibilità di qualche virata e uscita di percorso improvvisa. Fa sempre parte della dinamicità del segno data dalla voglia di spostarsi ovunque nel mondo. Un segno portato ad annoiarsi facilmente, per questo è un ottimo compagno di viaggio se siete curiosi, dinamici e poco inclini alla lamentela facile. Il partnter di viaggio ideale dei Gemelli è il Sagittario.

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine sono persone abitudinarie e decisamente poco propense al cambiamento. Viaggiare, però, quando lo si fa in modo iper organizzato, può essere un momento in cui danno il meglio di sè, e tirano fuori il loro lato migliore. Ovviamente per persone come loro, viaggiare tutto l’anno non è da prendere in considerazione perché finirebbero sempre con il far prevalere la routine. Molto meglio una vacanza ogni tanto dove anche il rientro a casa sarà visto come qualcosa di buono. Il partner di viaggio ideale della Vergine è il Gemelli.

Sagittario

Eccolo il compagno di viaggio dei sogni di qualsiasi traveller: il Sagittario. Soprattutto per gli amanti dei posti meravigliosi e dell’ottimo cibo. Uno dei motivi per cui il Sagittario ama viaggiare, infatti, è proprio la cucina. Non sono mai scontati i viaggi con questo segno zodiacale. È molto affascinato dalle altre culture, vuole conoscerle, e seguire le abitudini degli altri. Il suo è un viaggio da insider. Ovunque vada è una scoperta piacevole. I partner ideali? Tutti.

Bilancia

La Bilancia è un segno governato da Venere che trova ispirazione nella bellezza, nelle arti e nella vita armoniosa, nell’ordine delle cose. Non ha difficoltà a fare amicizia durante i suoi viaggi e apprezza le destinazioni dove si trovano delle meraviglie naturali. Tranquilli e pacati, trascorrono giornate infinite senza stancarsi e apprezzando ciò che li circonda. Il partner di viaggio ideale della Bilancia è il Pesci.

Capricorno

Tra i segni zodiacali che amano viaggiare, c’è il Capricorno. Spiriti avventurosi, amanti delle attività outdoor, della natura wild. Trekking, scalate fino alla vetta delle montagne più alte, immersioni. Se siete tipi adrenalinici e molto attivi, scegliete come compagno di viaggio un Capricorno e non resterete delusi. Certo, ogni tanto, un po’ di sano far nulla, all’insegna del relax, non fa male. Il partner di viaggio ideale del Capricorno? Quelli più dinamici, tranne il Toro.

Acquario

L’Acquario è un segno d’aria particolare, a cui piace scegliere mete e destinazioni alternative, lontane dal turismo di massa. Non portatelo in un villaggio all inclusive per una settimana, perché potreste perdere la sua amicizia. Preferiscono escursioni particolari, alla scoperta di culture e stili di vita diversi e che li ispirano a fare dei cambiamenti nella propria vita quotidiana. Il partner di viaggio ideale dell’Acquario è lo Scorpione.

Pesci

I Pesci, ultimo segno dello zodiaco, è tra i segni zodiacali che amano viaggiare. Questo segno d’acqua dalle grandi intuizioni preferisce le comunità in cui si collabora, le compagnie di viaggio anche numerose purché unite dalla stessa passione per l’arte, la cultura e le bellezze da scoprire, dalla natura alla tavola.