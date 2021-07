C i sono comportamenti che sul posto di lavoro è meglio non tenere, per evitare di sembrare poco serie. Ecco quali sono gli atteggiamenti a cui fare attenzione.

Potresti anche essere la persona più produttiva della tua azienda, ma alcuni atteggiamenti rischiano di farti passare per una lavoratrice poco professionale. L'efficienza e la produttività non sono gli unici elementi che un buon datore di lavoro tiene d'occhio, per questo è importante fare attenzione alle cose che possono farti sembrare poco seria al lavoro. Vediamo quali sono i comportamenti da evitare, per non fare una brutta impressione.

Arrivare tardi

Non è importante che poi tu riesca a finire il tuo lavoro in tempo, senza lasciarti indietro degli arretrati: arrivare tardi la mattina è una delle cose che possono farti sembrare poco seria agli occhi del capo e dei colleghi. In fondo, è una vera e propria mancanza di rispetto, soprattutto nei confronti di chi, al contrario, è sempre molto puntuale.

Presentarsi anche con pochi minuti di ritardo, soprattutto se accade con frequenza e senza giustificato motivo può far venire meno la fiducia che il datore di lavoro ha nei tuoi riguardi. Senza contare che, se dovessi avere davvero bisogno di arrivare più tardi per gravi necessità, potresti trovarti davanti ad una porta chiusa.

Anche arrivare in orario e perdere tempo prima di iniziare a lavorare è una cattiva abitudine da evitare. C'è sicuramente tempo per lasciarsi andare a qualche chiacchiera in più con i colleghi, ma non è quello il momento giusto per farlo.

Truccarti al lavoro

Se stai pensando di risparmiare tempo la mattina e truccarti in ufficio, così da non arrivare in ritardo, forse dovresti riconsiderare questa tua scelta. Tirare fuori spazzola e rossetto davanti al computer non è un bel gesto: sembra quasi che tu abbia poca considerazione del tuo lavoro, tanto da permetterti di fare altro invece che di concentrarti su quelli che sono i tuoi incarichi.

Certo, può capitare di aver bisogno di un rapido ritocco, magari dopo la pausa pranzo. In questo caso, è molto meglio prendersi una breve pausa e andare in bagno: oltre ad essere decisamente più comodo, non darai l'impressione di "rubare" tempo prezioso che dovrebbe essere dedicato al lavoro.

Questo non significa arrivare la mattina con i capelli spettinati o addirittura trascurare di curarsi un po': anche questa è una mancanza di rispetto che ti fa sembrare poco seria al lavoro. Forse è meglio puntare la sveglia un po' prima e riuscire a fare tutto con calma prima di uscire di casa.

Distrarti sui social

Sei solita trascorrere lunghe ore davanti al computer per lavoro e hai la tentazione di andare a sbirciare cosa sta accadendo su Instagram? Non farlo: questo è senza dubbio uno dei comportamenti che ti fanno sembrare poco seria al lavoro. Alcune aziende hanno deciso di bloccare l'accesso a determinati siti, tra cui proprio i social network, per evitare distrazioni in ufficio.

Se non è il tuo caso, allora non ti resta che armarti di self control. Non cedere al richiamo di Facebook, anche se hai qualche minuto libero o se addirittura hai già finito di lavorare. Puoi eventualmente approfittare di una pausa caffè per dare una rapida occhiata dal tuo smartphone - anche se la pausa servirebbe proprio per riposare un attimo gli occhi. Non è forse meglio lasciarsi questa rilassante attività per il dopo lavoro?

Fare pause troppo lunghe

A proposito di pausa caffè: chi lavora davanti al computer ha diritto a 15 minuti di riposo ogni due ore, per evitare problemi alla vista. Sfruttare questi momenti di interruzione dal lavoro è importantissimo, per ripartire più cariche e concentrate, ma non bisogna approfittarsene. Concediti in tutta tranquillità un caffè con i colleghi - è questo il momento giusto per fare due chiacchiere in serenità, senza pressioni.

Ma non prenderti più tempo di quello che ti spetta: questo atteggiamento ti fa sembrare poco seria sul lavoro, quasi come se stessi cercando una scusa per non rimetterti all'opera. Ovviamente, questo vale anche per la pausa pranzo e per le eventuali interruzioni necessarie per andare in bagno. Nessuno ti impedirà mai di avere qualche minuto di riposo durante il lavoro, ma approfittarsene è irrispettoso nei confronti del capo e dei colleghi.

Parlare male dei colleghi

Mai lasciarsi andare a pettegolezzi sui colleghi di lavoro, soprattutto in ufficio. Questa è una regola aurea per mantenere i rapporti sereni, dal momento che lavorare bene in un ambiente saturo di risentimenti è davvero complicato. D'altronde, a chi piacerebbe sapere che c'è qualcuno che parla alle proprie spalle?

Evita di commentare in maniera negativa i tuoi colleghi, che si tratti di un appunto sull'aspetto fisico, sulla vita privata o sulla loro professionalità. Se proprio hai voglia di sfogarti, fallo fuori dall'ufficio e solamente con le tue amiche, perché parlare male di un collega con chi lavora insieme a voi può ritorcertisi contro quando meno te lo aspetti.

Diciamocela tutta: sparlare di una persona è sempre un fatto negativo. Se c'è qualcosa che non va, è meglio affrontare apertamente il discorso con il diretto interessato. Questo è l'unico modo per far sì che l'ambiente lavorativo possa rimanere sereno.