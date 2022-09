Quali sono le cose che dovremmo fare in autunno con la nostra migliore amica?

L’autunno arriva e porta con sé il tanto temuto settembre: molto meglio proteggersi da questa terribile incombenza pianificando qualche attività con la propria migliore amica

Abbiamo messo a punto un elenco di cose da fare in autunno con la migliore amica perché tu possa affrontare settembre ad armi pari. È sempre un po’ traumatica la fine dell’estate, specialmente quando combacia anche con la fine delle ferie.

Niente paura: le amiche (le migliori amiche) esistono proprio per questo. Per tirarci su di morale quando tutto sembra farsi grigio, le giornate si accorciano e con esse si accorcia anche la nostra voglia di intraprendere qualcosa di nuovo.

L’autunno è la stagione perfetta per fare un corso insieme!

Di tutte le cose da fare in autunno con la migliore amica ce n’è una che fa sempre bene al corpo e alla mente: un corso. Sia esso un corso di yoga, di spinning, di uncinetto o di costruzione di modellini in legno, non ha nessuna importanza. Ciò che conta è che lo state facendo insieme.

Trovarsi una mattina al bar, davanti a un cappuccino fumante e una bella brioche e scorrere qualche catalogo di corsi online vi metterà subito nella giusta mentalità per affrontare l’autunno al meglio. Scegliamo un corso che possa piacerci senza farla diventare un’eccessiva incombenza.

Sarà un vero piacere anche uscire di casa per andarsi a procurare il materiale necessario per iniziare il corso, dall’abbigliamento sportivo agli attrezzi per un corso d’arte. Qualunque cosa pur di tenersi motivate e non cedere alla letargia autunnale!

L’autunno è il mese giusto per scambiarsi qualche abito

Se la tua migliore amica ha un armadio tanto ricco quanto lo è il tuo, di certo hai trovato un’altra cosa da fare in autunno. Approfitta del cambio stagionale del guardaroba per mettere da parte qualche abito che vorresti sostituire, e falli vedere alla tua migliore amica. Nel momento in cui anche lei farà lo stesso, potreste essere in grado di mettere in piedi un piccolo mercatino di scambio dove osare con nuovi stili e nuovi look, senza spendere una follia.

Scambiarsi i vestiti in buone condizioni è una pratica divertente, ecologica e a basso costo. Inoltre ci permette di dare nuova vita a capi d’abbigliamento che, puntualmente, ogni anno tiriamo fuori dalla scatola per farli finire in fondo alla lista delle priorità, se addirittura non ce li dimentichiamo.

Proposta tematica: trascorrete una notte in una location infestata dai fantasmi

Questa volta vogliamo provare a uscire dagli schemi. Di tutte le cose da fare in autunno con la migliore amica, questa è perfetta per Halloween, ma anche per tutte le donne appassionate di spiriti. Trascorrere una nottata in una location infestata dai fantasmi – o così si dice sui depliant – potrebbe essere un’alternativa divertente a tante altre attività classiche (la spa, la degustazione di vini…).

Del resto cosa c’è di male a immergersi per una notte in un’atmosfera da brivido e collezionare un’esperienza indimenticabile con la propria migliore amica? Che tu ci creda o meno ha poca importanza: quello che conta, come sempre, è farsi trascinare dall’entusiasmo e sapersi prendere un po’ in giro.

L’Italia è piena di castelli e alberghi infestati che millantano esperienze notturne da brivido: basta scegliere il posto giusto e il risultato potrebbe essere molto più divertente del previsto.

Cose da fare in autunno con la migliore amica: tempo di glamping!

Molte donne detestano cordialmente il camping, ma è molto probabile che amino, invece, il glamping. Scegli una location di tuo gradimento e individua il campeggio glamour dove trascorrere un weekend indimenticabile con la tua migliore amica. Le tende glamping offrono tutti i confort di una stanza d’albergo, con la differenza che, in pratica, sarà “quasi” come dormire all’aria aperta.

Un fine settimana diverso da condividere con la propria migliore amica per staccare la spina e ricaricare le energie in vista dell’autunno!

Prenota un biglietto per un tour panoramico in treno

Alcuni viaggi in treno sono meglio di altri: quelli che offrono la possibilità di contemplare il paesaggio sono i migliori di tutti, e offrono alle amiche assetate di nuove esperienze un’opzione davvero irripetibile per trascorrere tempo insieme. L’autunno è la stagione perfetta per ammirare i colori della natura che cambia e si avvia verso l’inverno.

Consigliamo due viaggi in particolari, in Svizzera: il Glacier Express e il Bernina Express. Entrambi dovrebbero concludersi in un ottimo ristorante, a gustare raclette o fondue con un calice di vino.

A volte l’autunno è perfetto così con la propria migliore amica, e non c’è bisogno di fare chissà cosa. Quello che conta, come sempre, è stare insieme e trovare il modo di esserci sempre, soprattutto quando la nostra compagna di vita (sì, anche lei lo è) ha bisogno di noi. Tante attività, tutte bellissime: quello che conta però, come sempre, è la compagnia.