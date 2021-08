5 cose che non devi fare durante l’estate se hai i capelli decolorati

N ella stagione più calda i capelli decolorati tendono a rovinarsi maggiormente perché gli agenti esterni in grado di aggredirli sono diversi. Vietato quindi abbassare la guardia.

Le chiome in estate sono sottoposte a una notevole mole di stress ed esattamente come avviene per la pelle, è necessario prendersene cura in modo accurato. Questa regola vale per tutti ma ancora di più se hai capelli decolorati.

Anche se i trattamenti di ultima generazione sono decisamente meno aggressivi rispetto al passato, e in alcuni casi non prevedono nemmeno l’uso di ammoniaca, è innegabile che schiarire il naturale colore dei capelli porti a un loro, se pur minimo indebolimento.

Siccome anche sole, alte temperature, salsedine e sabbia hanno lo stesso effetto, onde evitare di trovarti a settembre con i capelli decolorati in condizioni spaventose, cerca di non compiere queste cinque azioni.

Non proteggerli dal sole

Il sole battente sui capelli decolorati può ossidarli prima del previsto e rovinarne le fibre, già indebolite dal trattamento. Le squame dei capelli subito dopo essere state tinte sono più delicate e vulnerabili, quindi se hai in programma una vacanza al mare cerca di non fissare la visita dal parrucchiere troppo a ridosso della partenza, ma almeno un paio di settimane prima.

Una volta giunta in spiaggia, per salvaguardare i capelli decolorati controlla che nella tua beauty bag non manchi una lozione protettiva. Solitamente si presentano sotto forma di olio spray ma ne esistono di diverse tipologie e per tutte le tasche.

Si tratta di soluzioni che hanno al proprio interno un filtro solare, esattamente come quello che serve a proteggere la pelle, e ingredienti lenitivi e nutrienti che ricoprono il capello e lo preservano dalle aggressioni esterne. Spruzzane un po’ su tutta la lunghezza della tua chioma diverse volte al giorno, in modo che il film protettivo sia sempre presente.

Non sciacquarli dopo aver fatto il bagno

Anche il sale contenuto nell’acqua di mare è un nemico piuttosto accanito dei capelli decolorati. Se la tua vacanza prevede una spola continua tra il lettino e l’acqua, quindi, ricordati di fare una veloce doccia dopo ogni bagno. Non serve lavare i capelli con lo shampoo, basta solo far passare su di loro un po’ di acqua dolce che lavi via, almeno parzialmente, il sale e la sabbia.

Non idratarli nel modo corretto

Nei mesi più caldi la tentazione di lavare i capelli tutti i giorni è forte, sia quando si è al mare sia quando si fa ritorno in città. Le alte temperature, infatti, ci portano a voler cercare spesso refrigerio sotto la doccia e se questo è senza alcun dubbio un ottimo stratagemma generale per combattere sudore e calura, potrebbe invece essere eccessivo per le chiome. Fai passare quindi almeno un giorno tra un lavaggio e l’altro e nutri i tuoi capelli decolorati il più possibile.

La decolorazione li rende piuttosto secchi e in estate tale caratteristica si accentua, quindi la parola d’ordine in fase di lavaggio è idratarli il più possibile usando shampoo appositamente formulati per l’esigenza specifica. Se il colore che hai scelto è piuttosto chiaro, per preservarlo puoi anche usare uno shampoo anti giallo. Riconoscerlo è semplice visto che si presenta in un inconfondibile nuance viola.

Dopo lo shampoo non dimenticare il balsamo, anch’esso da scegliere il più nutriente possibile. Una volta a settimana poi sottoponi i tuoi capelli decolorati a una coccola extra, applicando una maschera curativa ultra idratante.

Esagerare con phon e piastre

Anche se in estate spesso coglie la voglia di sperimentare ogni giorno una pettinatura diverso, cerca di usare con parsimonia qualunque strumento per lo styling che preveda l’uso di calore, e quindi phon e piastre liscianti o crea ricci.

Le alte temperature necessarie perché svolgano la loro funzione tendono a seccare i capelli decolorati e a rovinarli leggermente in qualunque condizione, ma in estate, quando anche sole e caldo fanno la loro parte, questo effetto si moltiplica.

Quando puoi quindi opta per look naturali, fai asciugare i capelli all’aria aperta e usa il meno possibile piastre e affini. Quando lo fai inoltre non dimenticare di applicare un termo protettore.

Dimenticare il cappello

Un ultimo consiglio per proteggere i capelli dal sole è quello di non uscire nelle ore più calde senza porre su di loro una barriera fisica che li separi dal sole. Come già detto, i raggi diretti possono seccarli molto più rapidamente e anche rovinarne prima del tempo il colore. Onde evitare di trovarti nel giro di poco tempo con la chioma simile a una scopa, quindi, quando puoi coprila.

Se non sai bene come, che ne dici di indossare un cappello di paglia a tesa larga? Super cool, è uno degli accessori più alla moda dell’estate e oltre a proteggere i capelli aiuta anche la pelle del viso a difendersi dai raggi negativi del sole.

Se lo stile Saint Tropez non ti si addice particolarmente, un’altra opzione super valida è quella di sfoggiare sui capelli decolorati una coloratissima bandana o un foulard, magari da abbinare all’outfit del momento.