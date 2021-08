D ai litigi ai terremoti, sino alle malattie: 5 cose che il tuo gatto riesce a percepire prima di te grazie ai suoi super poteri.

Il tuo gatto ha dei super poteri, lo sapevi? Gli Egizi erano convinti che i felini riuscissero a vedere gli spiriti dei morti. Di certo la loro spiccata sensibilità sensoriale consente a questi animali di cogliere fenomeni e sfumature che spesso sfuggono ai sensi umani che non sono abbastanza sviluppati. Fra le abilità del gatto, come avrai notato più volte, c’è la sua empatia. Riesce a cogliere anche i minimi cambiamenti, sa benissimo quando sei in difficoltà, quando ti senti felice oppure triste. D’altronde i mici sono particolarmente evoluti, sensibili e intelligenti, a volte più degli umani, soprattutto sul piano emotivo.

L’udito del gatto, ad esempio, gli consente di udire suoni di due ottave superiori a quelli percepiti dall’uomo, mentre la lingua, ricca di papille, è uno strumento che fornisce all’animale informazioni preziose. Sarà per questo che il tuo felino capisce delle cose persino prima di te (e lo fa senza sforzo!).

Sa quando ti stai ammalando

Prima ancora che tu possa misurarti la febbre il tuo gatto sa perfettamente che hai preso l’influenza. Magia? No, ma la capacità dei felini di cogliere, attraverso le secrezioni ormonali e altri segnali, le alterazioni dell’organismo umano. L’olfatto altamente sviluppato infatti consente ai gatti di cogliere cambiamenti chimici e fisiologici che avvengono nel corpo del padrone, cogliendo una malattia prima ancora che venga diagnosticata. Non sono rari i casi di persone che raccontano di essersi decise a fare dei controlli o aver scoperto di avere una malattia, dopo che il gatto annusava con insistenza una particolare zona del corpo.

Anticipa i terremoti

I gatti sono animali altamente sensibili a ogni cambiamento e sono in grado di prevedere l’arrivo di un terremoto. Diversi studi hanno dimostrato che i gatti prima del sisma tendono ad avere un comportamento anomalo. Spesso sono nervosi, cercando di scappare o di ripararsi in luoghi in cui si sentono al sicuro. Secondo alcune teorie, i felini sarebbero capaci di prevedere le scosse per via dei cambiamenti statici, mentre altri esperti sostengono che riescano a cogliere le vibrazioni della terra prima degli umani. Più in generale, proprio come i cani, i felini riuscirebbero a percepire alcuni elementi caratteristici come gli ultrasuoni, le esalazioni di gas dal sottosuolo, le variazioni dei campi elettromagnetici e delle correnti elettriche terrestri.

Annuncia l’arrivo di una persona

Quando un gatto si comporta in maniera diversa non lo fa mai per caso. Il più delle volte il suo atteggiamento è dovuto al fatto che sta per arrivare qualcuno. Olfatto e udito super sviluppati permettono ai mici di avvertire l’arrivo di qualcuno a distanze che a noi sembrano incredibili. Questa dote del gatto è ancora più sviluppata quando si tratta di membri della famiglia. In questo caso sarà in trepidante attesa, ansioso di farsi coccolare e di ricevere qualche delizioso bocconcino come premio. Se si aggira di fronte alla porta, se ti chiama in continuazione o ti appare agitato puoi stare certa che presto sentirai suonare il citofono.

È certo che la tua giornata andrà storta

Se la tua giornata andrà storta il tuo gatto lo sa prima di te! Coglie infatti i cambiamenti d’umore e conosce alla perfezione ciò che ti disturba o ti rende triste. I tuoi gesti e movimenti, le posizioni che adotti con il corpo, ti tradiscono di fronte al tuo amico a quattro zampe che è capace di interpretare ogni cosa. Alcuni dettagli sfuggono alle persone (persino alle tue migliori amiche!), ma non al tuo felino che è molto più attento e furbo. D’altronde i gatti sono grandi esperti del linguaggio non verbale, preferiscono infatti interagire usando il linguaggio del corpo anziché emettendo dei suoni. Ciò significa che il loro modo di percepire il mondo che li circonda passa attraverso la lettura degli atteggiamenti di chi hanno intorno. Così il micio scoprirà da subito se sei triste o arrabbiata, se ti sei svegliata con il piede giusto oppure se tutto andrà male perché è lunedì e proprio non hai voglia di lavorare!

Prevede i litigi in casa

La capacità dei gatti di leggere i segnali non verbali del corpo e la loro grande sensibilità sono gli strumenti giusti per scoprire se scoppierà un litigio. I mici infatti riescono a percepire se in casa non tira proprio una buona aria. Se c’è tensione fra due persone di un nucleo familiare lui lo sa bene. Il tuo partner è arrabbiato con te oppure la tua amica sta per farti una ramanzina: forse tu non lo sai ancora, ma il tuo micio è ben consapevole. Per questo inizierà a miagolare in maniera molto forte, quasi piangendo per tentare di riappacificare le persone in lite e mettere fine alle vibrazioni negative che avverte.