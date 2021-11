P uò bastare davvero poco per rendere il tuo bagno perfetto per gli ospiti: ecco alcuni trucchetti per trasformarlo in un ambiente armonioso, dove tutti potranno trovarsi a loro agio

Il bagno non è certo il luogo più frequentato di una casa, soprattutto quando hai persone in visita - solitamente le accoglierai in soggiorno e, a meno che non abbia in mente un tour dell'appartamento, farai ben attenzione a lasciare che alcune porte rimangano chiuse. Ma di certo non se ne può fare a meno: e non è raro che il bagno debba venir usato proprio dai tuoi ospiti.

Per questo motivo è importante renderlo il più accogliente possibile, sfruttando qualche piccolo segreto per trasformarlo in un ambiente dove regna l'armonia. Se sei fortunata, hai una piccola stanza di servizio destinata proprio a queste occasioni, quindi potrai arredarla già pensando agli ospiti che si troveranno ad utilizzarla. Se invece hai un solo bagno, non ti resta che adottare qualche trucchetto per far sentire i tuoi amici di casa.

Vediamo dunque quali sono le cose che rendono il tuo bagno perfetto per gli ospiti, senza bisogno di stravolgere l'arredamento. Il segreto sta infatti nei dettagli, e con un po' d'attenzione potrai ottenere risultati grandiosi.

Asciugamani riservati agli ospiti

Può sembrare un dettaglio banale, ma non lo è affatto: chi va in bagno ha sicuramente bisogno di una salvietta per asciugarsi le mani dopo averle lavate, e non è di certo molto elegante lasciare che usi quella che fino a pochi minuti prima hai utilizzato tu (o qualcuno della tua famiglia). Ricordati, in attesa dell'arrivo dei tuoi amici, di sistemare su una mensola - o sul ripiano del lavandino, se non hai altro spazio - un paio di asciugamani puliti e freschi di bucato.

Meglio ancora se ne tieni qualcuno da parte mai usato, da rinnovare proprio per l'occasione. Non c'è bisogno di scegliere salviette da bagno particolarmente eleganti o dal tessuto pregiato, puoi tranquillamente optare per qualche set economico da tirare fuori all'occorrenza. L'importante è che gli asciugamani non siano sciupati: farai senza alcun dubbio un figurone, e i tuoi ospiti si sentiranno importanti.

Candele profumate

Se vuoi davvero rendere il tuo bagno perfetto per gli ospiti, potresti giocare con le candele profumate, per dare un tocco di colore all'ambiente. Questa è la stanza della casa generalmente più "sterile", senza troppi accessori che la trasformino in un luogo accogliente, ed effettivamente ci sono poche suppellettili che vi si adattino. Tuttavia, qualche piccola accortezza può cambiare radicalmente la situazione.

Basta una mensola (o anche il davanzale della finestra) per ospitare qualche candela colorata che emani un buon profumo, così da coprire eventuali odori sgradevoli che talvolta sono inevitabili. Se l'atmosfera delle candele non ti piace, puoi sempre scegliere un diffusore di oli essenziali o qualche semplice incenso, con i quali c'è davvero da sbizzarrirsi.

Fiori freschi

Per profumare in maniera più lieve e, nel contempo, rendere l'ambiente più fresco e grazioso, non c'è nulla di meglio che un bel mazzo di fiori. Evita quelli finti, che in una stanza come il bagno potrebbero sembrare "forzati", optando piuttosto per un piccolo vaso con qualche margherita. Se invece non ami i fiori recisi, la scelta diventa immensa. Ci sono tantissime piante che si adattano perfettamente alla stanza da bagno, e che donano un tocco di colore con eleganza.

Dalla classica orchidea, un fiore tra i più raffinati che esistano, allo spatafillo - che è anche perfetto per riciclare l'aria, rendendola più pura -, non hai che l'imbarazzo della scelta. Ricorda di considerare quali sono le caratteristiche del tuo bagno, come l'esposizione al sole e la temperatura, per evitare di optare per piante che potrebbero non avere le condizioni ideali per sopravvivere. Una pianta secca o morente non è certo un bel vedere per i tuoi ospiti!

Portariviste da bagno

È un grande classico: in bagno a volte si trascorre più tempo di quanto si potrebbe pensare, e avere qualcosa da fare (invece di finire a leggere le etichette dello shampoo) è sempre ben gradito. Perché non optare dunque per un comodo portariviste? Oltre ad essere utile e funzionale, può rivelarsi anche una scelta d'arredamento molto elegante. Ce ne sono di tantissimi tipi, che si abbinano perfettamente ad ogni atmosfera, dalla più classica a quella moderna.

Se non hai spazio, puoi anche scegliere un portariviste da appendere, da sistemare a portata di mano. Al contrario, se la stanza è particolarmente grande, potresti persino aggiungere una comoda poltrona o una sedia in stile shabby: renderai l'ambiente molto meno convenzionale e decisamente più accogliente, trasformandolo in un bagno perfetto per i tuoi ospiti.

Kit da bagno per gli ospiti

Se i tuoi ospiti si fermano solo qualche ora, tutto ciò di cui abbiamo parlato finora è più che sufficiente. Ma in caso di un lungo soggiorno (come può accadere per amici o parenti "in trasferta"), c'è ancora qualcosa che puoi fare per regalare loro una coccola speciale. Prepara un bel kit da bagno per gli ospiti, così che non saranno costretti a portarsi dietro le proprie cose e potranno avere un bagaglio più leggero.

Un morbido accappatoio, un paio di pantofole (puoi scegliere quelle in feltro, comodamente lavabili in lavatrice per garantire la massima igiene), qualche asciugamano e uno spazzolino da denti saranno accessori molto graditi da chi viene a farti visita per qualche giorno. La tua premura li sorprenderà e li farà sentire ben accolti in casa.