Accogliere gli amici e le persone care nella propria casa è qualcosa di stupendo, non possiamo negarlo. A volte lo facciamo per pura necessità, altre invece proprio per il gusto di condividere qualche momento insieme. Questo ci porta a una questione: come arredare una camera perfetta per i nostri ospiti.

Se avete nella vostra casa una camera a disposizione, una buona idea potrebbe essere quella di adibire questo spazio a camera degli ospiti. Qualora i metri della vostra dimora non vi permettano di dedicare una stanza a questo esclusivo uso, potete pensare di arredare uno studio che possa essere trasformato in camera degli ospiti in caso di necessità.

Per accogliere i nostri cari – anche solo per una giornata (e nottata) – ci dobbiamo ben organizzare. In questi casi sarebbe ideale adibire una stanza all’accoglienza dell’ospite o degli ospiti, dotata di ogni comfort e di tutto ciò che occorre per il soggiorno. Capiamo dunque come arredare in modo veloce ed economico la camera degli ospiti.

Come arredare la camera degli ospiti

Gli ospiti sono sacri e vanno coccolati. Il senso dell’ospitalità è uno degli aspetti più belli della cortesia. D’altra parte chi mette a disposizione la propria casa è come se offrisse tutto di sé. Verrà condivisa con gli ospiti l’intimità della propria dimora, insieme al suo uso. Ma, se di intimità si parla, ciascuno dovrà conservare quella strettamente personale. Per tale ragione, si devono trattare gli ospiti esattamente come dei componenti del proprio nucleo familiare, senza invadere la loro privacy. Dovranno sentirsi a proprio agio, come se fossero a casa propria, con i loro spazi e le loro comodità. Una stanza in casa adibita agli ospiti è sempre molto utile. Ma, per rendere impeccabile il loro soggiorno, occorre qualche piccolo accorgimento. Ecco allora come creare una perfetta camera per gli ospiti.

Inizia con decluttering e pulizia

Il primo step per creare una camera per gli ospiti perfetta è il decluttering. Da tempo questa parola, prima praticamente sconosciuta, è entrata a far parte del nostro vocabolario. Ma perché gli insegnamenti di Marie Kondo tornano utili anche in questa situazione? Semplicemente perché vi insegna a eliminare il superfluo. E se volete organizzare una stanza per gli amici e i parenti che devono soggiornare in casa vostra, non potete di certo costringerli a stare in un ambiente caotico e confusionario.

Spesso la “stanza in più” diventa il deposito momentaneo (ma non troppo) di oggetti che non utilizziamo, vestiti che avanzano dopo il cambio-stagione, mobili che non sappiamo dove mettere. Ecco, se volete creare da questo piccolo caos una camera perfetta per gli ospiti dovete liberarvi di tutto questo. E dopo averlo fatto assicuratevi di pulire tutto per bene. La base fondamentale per creare una perfetta camera per gli ospiti, infatti, è un’accurata pulizia dell’ambiente.

Tutto deve essere perfettamente pulito e le lenzuola devono profumare di fresco; così come le tende. Vetri, lampadari e specchi devono brillare e non deve esistere alcuna traccia di polvere sui mobili e sul pavimento. Un delicato profumo per ambienti, acquistabile fra i tanti in commercio, completerà l’aspetto accogliente e pulito della camera degli ospiti.

Come arredare la camera degli ospiti: pochi mobili

I mobili giocano un ruolo importante, anzi fondamentale, quando si vuole creare una camera per gli ospiti. Pertanto non potete arredarla in modo casuale, prendendo qua e là cose che non utilizzate, magari malconce, e che nell’insieme sono un pugno nell’occhio. La camera degli ospiti non è un magazzino, ma un piccolo nido in cui le persone che soggiornano nella vostra casa devono sentirsi a proprio agio. Perciò evitate di riempirla di mobili, limitatevi a quelli essenziali come il letto, un comò, un paio di comodini.

Se lo spazio lo consente, posizionate anche un armadio in cui gli ospiti possano sistemare i propri indumenti. Sempre in base alla disponibilità dello spazio, potete optare per un tavolino o una piccola scrivania, con una bella lampada decorata. E ancora, aggiungere una sedia. Tutto in modo coerente, dando vita a un ambiente pratico, funzionale ma con un tocco di stile, che non guasta mai.

Scegli un letto comodo

Il letto dovrebbe essere il cuore della camera per gli ospiti. Del resto parenti e amici vengono a stare da voi per un soggiorno, lungo o breve che sia, e devono aver la possibilità di dormire sonni tranquilli, proprio come se fossero a casa propria. La scelta è ampia e tutto, come sempre, dipende dallo spazio a disposizione ma anche dal tipo di persone che ospitate. Valutate se si tratta di persone singole o di coppia, o ancora se dovete accogliere un’intera famiglia.

Dovreste scegliere un letto (o più letti) che soddisfino le loro esigenze. L’ideale è optare per un letto matrimoniale con “contenitore”, in modo che sia spazioso e al contempo funzionale. Il ripiano posto al di sotto del letto è molto utile per conservare e sistemare le proprie cose e ti risparmia anche l’armadio, qualora aveste problemi di spazio. Se lo spazio è poco, optate per un divano letto, una soluzione versatile e comoda, che permetterà a voi di sfruttare il divano qualora non siano presenti degli ospiti e agli stessi di avere uno spazio dove trascorrere eventuali momenti di relax.

Come arredare la camera degli ospiti: oggetti utili

Affinché gli ospiti si sentano veramente a casa dovranno disporre in camera, durante la loro permanenza, di alcuni utili oggetti. Nell’armadio, già svuotato per il loro utilizzo, bisogna appendere delle grucce per i loro indumenti. Un omino appendiabiti da tenere vicino al letto non guasterà di certo. E sul comodino non deve mancare una lampada da notte ed una spina elettrica multiuso che potrebbe servire per ricaricare il telefono cellulare. Inoltre non bisogna dimenticare di lasciare un bigliettino con l’indicazione della password del wi-fi di casa.

Sul letto è bene porre una coperta piegata, da usare nel caso in cui la temperatura notturna dovesse abbassarsi. Ed inoltre si rivelerà molto utile un set da bagno completo di accappatoio. È essenziale, inoltre, un vaporizzatore o un piccolo ferro da stiro da lasciare nell’armadio: se il vostro ospite ha degli appuntamenti importanti e voi non siete sempre in casa, solo in questo modo potrà dare una botta rivitalizzante ai vestiti e rimetterli in piega. Un vero must che dovrebbe essere in ogni camera per gli ospiti che si rispetti: i fazzoletti. Non fateli mancare nella vostra!

Usa colori rilassanti

Tutto quel che abbiamo elencato finora contribuisce a rendere la camera per gli ospiti accogliente, funzionale e dotata di ogni comfort. Ma se volete fare un ulteriore step, pensate anche ai colori.

Generalmente è consigliabile che questo tipo di stanza abbia delle tonalità neutre, quindi con pareti bianche o tinteggiate con colori che trasmettano un certo senso di tranquillità. La stanza degli ospiti è pensata principalmente per il buon riposo, oltre che per il soggiorno in sé, perciò se ha dei colori troppo accesi o della vecchia carta da parati, usurata e non proprio bella, forse è il caso di eliminarli. Attenzione però, ricordate che non potete ritinteggiare le pareti a ridosso dell’arrivo degli ospiti. Si ritroverebbero a soggiornare in una stanza impregnata dall’odore di vernice fresca, cosa non proprio ideale.

Come arredare la camera degli ospiti: il tocco in più

Quando si parla di accoglienza, sono i particolari a fare la differenza. Perciò se da una parte è giusto creare una camera per gli ospiti comoda e funzionale, dall’altra non dimenticare di personalizzarla e renderla assolutamente unica nel suo genere. Pensa alla gioia dei tuoi ospiti quando, entrando, sentiranno il lieve e dolce profumo dei fiori freschi che gli hai fatto trovare sul tavolo. Un’altra idea carina è quella di preparare un cestino di vimini con degli snacks per un eventuale ed improvviso languorino notturno. Si può adagiare sulla scrivania, insieme ad una bottiglia grande di acqua e dei bicchieri. Volendo, si possono preparare anche dei succhi di frutta in brick.

Gli ospiti gradiranno sicuramente qualche rivista da leggere, prima di prendere sonno. Un bigliettino di benvenuto nella camera dei vostri ospiti sarà sicuramente molto apprezzato. E ancora: se la vostra stanza per gli ospiti non è molto grande è probabile che non disponga nemmeno di una poltrona per la lettura. Supplite questa mancanza mettendo tanti cuscini in modo che l’ospite possa leggere sistemandosi comodamente: sarà un’attenzione molto apprezzata. E se il vostro ospite fosse arrivato senza nulla da leggere? Premuratevi di lasciargli in stanza qualche libro fra i best sellers che possedete!

Fate sentire gli ospiti come a casa loro

Che si tratti di lenzuola nuove o di asciugamani puliti, che tu scelga mobili bellissimi o accessori colorati e creativi, il fulcro della questione è soltanto uno: dovete far sentire i vostri ospiti a loro agio, come se fossero a casa propria! Stupiscili con delle piccolezze, che in realtà possono fare davvero la differenza. Pensate ai set da bagno, di cui ormai in commercio si trovano tantissime versioni. Del bagnoschiuma, un sapone profumato, anche un tubetto di dentifricio (cosa che, ammettiamolo, spesso dimentichiamo). È una piccola “carezza” che farà sentire gli ospiti speciali e ben voluti. E, per quanto possibile, siate presenti: una cena in compagnia e una bella chiacchierata sono molto più importanti di qualsiasi mobile o oggetto che troveranno in camera.

