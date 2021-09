5 cose che devi sapere se stai per fare il tuo primo viaggio di coppia

E mozione, paura, felicità: il primo viaggio di coppia è una montagna russa di dubbi e domande. Qualche suggerimento per affrontarlo senza (troppi) drammi.

Come vivere il primo viaggio di coppia al meglio? Viaggiare mette alla prova il nostro spirito d’avventura e non solo: è un modo per avvicinarci alle culture di altri paesi, approfondire le tradizioni. L’organizzazione della vacanza di coppia si differisce da quella da single, magari con le amiche di una vita? Fissa un punto: questa esperienza deve essere memorabile, ma non forzare troppo la mano.

Trascorrere del tempo insieme significa supportarsi e anche venirsi incontro, se necessario, soprattutto quando le abitudini sono molto diverse. C’è una caratteristica che non può mancare nei viaggi di coppia: la pazienza. In ogni caso, abbiamo pensato a una piccola guida di suggerimenti per fare in modo che tutto fili liscio e senza intoppi, in modo tale che questo viaggio arricchisca non solo il vostro bagaglio culturale, ma anche come coppia, unendovi sempre di più.

Scegliere insieme (e venirsi incontro)

Sei tu la più avventurosa della coppia? O forse è lui? In ogni caso, spesso, fare un viaggio di coppia diventa un incubo, soprattutto se non ci si viene incontro. Il dialogo per due persone che stanno insieme è fondamentale, e deve esserci sempre. Dalla destinazione all'hotel in cui soggiornerete, discutetene e non litigate. Una via di mezzo, per fortuna, esiste sempre.

Prima di tutto, valutate la destinazione: tu potresti preferire qualche meta italiana, mentre lui invece una meta europea o addirittura una destinazione internazionale. Per il primo viaggio insieme, magari trovate una località che possa rappresentarvi, che significhi qualcosa per voi. Tra tutte, ci viene in mente Parigi, la città dell’amore per antonomasia: saprà come farvi stare bene.

Capire le esigenze dell’altro (e non ignorarle)

Per quanto si possa essere simili, la verità è che ognuna di noi ha esigenze diverse. Non siamo tutti uguali: ai problemi reagiamo in modo differente, ed è una questione caratteriale e privata. Trovare un buon compagno (o compagna) di viaggio significa tanto, forse tutto, ma una relazione va costruita su alcuni aspetti solidi, come l’appoggio, il supporto e la comprensione.

In viaggio con te, dunque, sii pronta a portare l’empatia. Non è solo una questione di compromessi, o di indecisione sulla meta o sull'alloggio. Anche in viaggio devi essere pronta a capire cosa vuole dirti il partner. Ascoltare le sue necessità, le esigenze, senza tuttavia reputarle superflue. Il dialogo è la base di partenza che renderà il vostro viaggio speciale e unico.

Fissare un budget sin dal principio (niente sprechi)

Qual è uno dei punti più importanti da non dimenticare durante la pianificazione del viaggio tra fidanzati? Semplice: il budget. Ancor prima della destinazione, dell’hotel e degli itinerari, dei percorsi o delle esperienze da fare, si deve essere abbastanza chiari sui soldi destinati al viaggio. In questo modo, eviterete le discussioni in vacanza, il che è fondamentale.

Come si stabilisce un budget per la vacanza? Il costo di un viaggio può essere piuttosto importante, soprattutto in base alla destinazione. Ecco perché è un aspetto di cui dovete parlare subito, non è una questione da rimandare. Sognare sì, ma bisogna farlo nel pieno rispetto delle proprie tasche. Calcolate anche i giorni in cui starete via, cercando di sfruttare le formule low cost. Anche le prenotazioni last minute fanno risparmiare (e non poco)!

Affrontare i problemi di viaggio (senza drammi)

Un viaggio, purtroppo, non è esule da drammi o problemi: anche in vacanza, la sfortuna può venire insieme a noi. Compagna invisibile e pronta a farci bucare una ruota, smarrire il bagaglio in aeroporto, non trovare il passaporto. Niente panico, ma soprattutto nessuna scenata: il bello di essere una coppia è la possibilità di affrontare i problemi insieme. Di tenersi la mano e trovare una soluzione, analizzando la situazione in modo analitico.

Qualche disavventura, oltretutto, per quanto spiacevole possa essere, non è sempre un male. Anzi, potrebbe darvi la spinta che vi occorre per legare ancora di più. I problemi vanno messi in conto, e non ignorati. Può capitare anche di scegliere un ristorante che sulla carta sembrava il migliore. La positività, soprattutto in vacanza, è assolutamente la migliore compagna di viaggio che tu possa mai avere.

L’importante è condividere (anche i sogni)

Il primo viaggio di coppia è emozionante, è il motore dei sogni, dei divertimenti e della bellezza. Nulla è come un viaggio, perché ci forma interiormente e soprattutto ci regala qualcosa di speciale: la consapevolezza. Ecco perché la condivisione è un punto essenziale per le coppie in viaggio: non avere paura di condividere i tuoi sogni con l’altro. Se vuoi fare un’esperienza, proponila.

Vuoi fermarti a mangiare in un determinato locale, fare un sentiero, o addirittura un’escursione ad alto brivido? Vuoi provare qualcosa di nuovo, che ti faccia sentire viva? Non privarti di nulla. Il divertimento deve venire prima di ogni altra cosa e, poi, in vacanza potrete costruire dei ricordi preziosi, che non dimenticherete mai: li serberete per sempre nel cuore.