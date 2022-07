Costume intero: ecco perché le star lo preferiscono al bikini

I l trend parla chiaro: il re della spiaggia è il costume intero: è il più democratico di tutti, esalta ogni fisico con eleganza, risulta sempre raffinato e mai volgare e lo puoi abbinare a moltissimi altri pezzi del guardaroba

Il pezzo più instagrammabile dell'estate (ma scoprirai, anche del prossimo autunno e, con tutta probabilità anche della primavera 2023) è il costume intero. Che fosse diventato nelle ultime stagioni il beniamino delle star era chiaro, ma che l'amato "onepiece" si trasformasse nell'unico oggetto del desiderio delle celebrity, questo non lo avevamo calcolato. Eppure, il più democratico di tutti i capi, quello che esalta ogni tipo di silhouette con estrema eleganza, quello capace di risultare sempre raffinato e mai volgare, è salito alla ribalta dei trend divenendo la scelta più "originale" della stagione.

Il costume che snellisce

La verità è che, oltre ad essere più chic ed elegante (non per niente è da sempre apprezzato compagno di viaggio delle royal family di tutto il mondo) di qualsiasi due pezzi in circolazione, il classico costume intero, così come le versioni più moderne con dettagli cool, oblò, monospalla, nodi, incroci sulla schiena o rouches e volant, hanno il potere di rendere immediatamente la figura più snella e slanciata esaltando i punti di forza e nascondendo le criticità.

Scordatevi quindi l'effetto "nonna" perché il costume intero armonizza la silhouette e ti trasforma immediatamente in diva.

Vai col nero!

Qualunque sia il tuo fisico, il black onepiece permette di armonizzare a 360° la figura. Ti sveliamo un segreto: tra i costumi interi che snelliscono, il total black è il più miracoloso. Puoi provare il tradizionale olimpionico, quello con la sgambatura alla brasiliana, il modello a cuore con spalline sottili oppure la versione bustier senza intralci per l'abbronzatura.

Insomma, per raggiungere l’obiettivo tutto ciò che devi fare è optare per un intero nero: sceglilo con la scollatura a V profonda o cut-out studiati sul seno, in questo modo i tuoi fianchi larghi passeranno inosservati. Se lo scopo invece è quello di nascondere le boobs, allora, con degli strategici tagli ai lati dell'addome, nessuno rivolgerà lo sguardo al tuo décolletée.

Il costume intero oltre la spiaggia

Quello che ci piace del onepiece, è il fatto che, ha una vita propria anche al di fuori di spiaggia o piscina. Ti basta uno chemisier da stringere in vita con una cintura in cuoio oppure una camicia bianca oversize per passare dal giorno alla sera: un sandalo gioiello e uno chignon effetto wet faranno il resto. Con gli shorts di jeans oppure un paio di raffinate bermuda, a seconda dell'età, il costume intero si rivela una combo perfetta. Senza contare che questo capo può essere egregiamente accostato a una gonna: midi, magari in stampa animalier, longuette per un total black o white e, infine, lunga e fiorata per un look un po' gipsy. Vuoi sfoderare il tuo lato più fashion? Panta-palazzo, zeppe, minitracolla e, in testa, un bucket hat della stessa tonalità del costume.

Hai bisogno di altre ragioni per acquistare e indossare un costume intero? Sappi che è decisamente Instagram-friendly!