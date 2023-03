R ughe, borse, occhiaie o “semplicemente” sguardo stanco: sono questi i bersagli della crema contorno occhi. E per questo è bene sceglierla ad hoc

C'è chi non salta una mattina e chi ne fa un uso saltuario. Stiamo parlando della crema contorno occhi, il prodotto specifico contro le rughe, le borse o le occhiaie. Ma perché non va bene spalmare sin sotto gli occhi la crema idratante che si usa per il viso? Questione di pelle.

La delicata zona del contorno occhi presenta caratteristiche epidermiche e ph differenti a quelli del viso: è molto più sottile, fortemente soggetta alla mimica facciale, povera di fibre di collagene ed elastina, e con una scarsa quantità di ghiandole sebacee.

Utilizzare prodotti troppo ricchi, infatti, può minare la circolazione, gonfiando il contorno occhi e/o compromettere il trucco.

Ecco una guida dei prodotti per l'area perioculare, divisi esigenze: rughe, occhiaie, borse o semplicemente sguardo stanco.

Defence Skinergy di Bionike

Un contorno occhi specifico contro lo sguardo affaticato. Contiene un complesso di principi attivi adattogeni (Adaptogen Complex), offre una difesa globale dallo stress. Nella formula c'è inoltre acido ialuronico e un attivo marino biotecnologico che aiuta a ridurre borse, rughe e linee sottili.

Defence Skinergy, siero contorno occhi da giorno, Bionike (29,90 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi sente di avere la zona attorno agli occhi sempre stanca.

Crema contorno occhi Difesa di Rilastil

Crema lenitiva ed emolliente che, per la sua formula essenziale, è indicata per soggetti con area palpebrale e perioculare sensibile, intollerante e a tendenza allergica, costituisce il trattamento ideale in caso di secchezza, arrossamenti e irritazioni, restituendo comfort alla zona perioculare.

Difesa, crema contorno occhi e palpebre emolliente e lenitiva, Rilastil (19 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi ha la pelle del contorno occhi molto delicata.

Smart Clinical Repair di Clinique

Una specialità cosmetica che favorisce la produzione di collagene, la proteina della pelle deputata al suo sostegno. Contrasta così i cedimenti delle palpebre e le linee di espressione. Il merito è di un'associazione ed estratti vegetali che stimolano le cellule preposte alla formazione di nuovo collagene.

Smart Clinical Repair, crema contorno occhi antirughe, Clinique (59 euro).

Il prodotto ideale per chi presenta i primi segni di caduta delle palpebre.

Lifting Vegetal contorno occhi di Yves Rocher

L'ingrediente chiave di questa crema contorno occhi è la Ajuga Reptans, una pianta nota come bugola o erba di San Lorenzo che contiene collagene vegetale, una sostanza molto simile al collagene della pelle. Aiuta così a rendere elastica la pelle delle palpebre. La sua texture è in un fresco gel drenante.

Lifting Vegetal, Trattamento liftante anti-borse, Yves Rocher (29,95 euro).

Il prodotto ideale per ridurre le borse.

Nuxuriance Gold di Nuxe

Grazie ai micro-riflettori dorati illumina intensamente lo sguardo. La sua texture nutriente, effetto balsamo, leviga le rughe dell'area attorno agli occhi.

Nuxuriance Gold, balsamo occhi illuminante, Nuxe (56,90 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per liftare le zampe di gallina.

Awakening Roller di Gofu

Un prodotto dalla texture fluida per idratare, schiarire e decongestionare la zona del contorno occhi. Le sue proprietà schiarenti sono date, in particolare, dagli estratti di uva ursina, niacinamide e bisabololo: insieme agiscono sugli accumuli di melanina che possono verificarsi sotto gli occhi. Il mix di caffeina, ippocastano e tetrapeptide 5, invece, aiuta a sgonfiare tutta l'area.

Awakening Roller, crema contorno occhi idratante e schiarente, Gofu (38 euro)

Il prodotto ideale per chi ha le occhiaie.

Time-Filler Eyes 5XP contorno occhi di Filorga

Si ispira ai trattamenti di medicina estetica per rendere lo sguardo più aperto. Qualche esempio? Tra le fonti di ispirazione ci sono le iniezioni di PRP (Plasma Ricco di Piastrine) per rendere la pelle più tonica. Un tripeptide miorilassante aiuta a ridurre le rughe di espressione. E il complesso NCEF ristabilisce l'idratazione dell'area attorno agli occhi.

Time-Filler Eyes 5XP, crema contorno occhi anti-rughe, Filorga (58 euro).

Il prodotto ideale per chi cerca un trattamento completo contro le rughe.

Caffeine Eye Serum di Q+A

Un siero che sveglia lo sguardo grazie all'azione della caffeina. Contiene, inoltre, probiotici, tè verde e melograno per schiarire le occhiaie.

Caffeine Eye Serum, siero contorno occhi, Q+A (8 euro nei negozi Dm).

Il prodotto ideale contro la sensazione dello sguardo affaticato.

Il mio primo retinolo di Bottega Verde

Con pro-retinolo, acido ialuronico ed estratti iperfermentati di carota e ginseng rosso, contrasta le prime rughe.

Il mio primo Primo Retinolo, crema contorno occhi, Bottega Verde (10,99 euro).

Il prodotto ideale per chi nota i primi segni di espressione.

As right as rain di Skön

Distende borse, palpebre e “zampe di gallina”. Con aloe vera bio, sale d’argilla e preziosi estratti marini per rigenerare e proteggere la pelle, ridurre la profondità delle rughe e illuminare lo sguardo.

As right as rain, siero lift naturale, Skön (21 euro).

Il prodotto ideale per chi cerca un cosmetico bio.