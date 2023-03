U na selezione dedicata a chi ama una beauty routine semplice (senza dover aggiungere alla crema da giorno un ulteriore prodotto schermante UV)

Il 50% delle donne sui 40 sa che il sole è il principale fattore di invecchiamento della pelle. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'ente di statistica Lightspeed/Mintel nel Regno Unito, Francia, Italia e Spagna. Nonostante tale consapevolezza, non tutte le donne si ricordano di indossare un filtro solare anche in città, lontano dalle vacanze estive. L'ideale è, quindi, usare una crema da giorno con filtro solare SPF, facendola rientrare nelle proprie abitudini skincare. Il motivo? Il concetto di all-inclusive semplifica i passaggi della beauty routine, evitando le dimenticanze.

Precisiamo: non accade nulla se un giorno si passeggia in città con una crema idratante senza filtro solare, ma se si tiene alla prevenzione delle macchie scure o del photoaging in genere, è bene premunirsi. Se poi ci si sta sottoponendo a trattamenti di medicina estetica, la protezione solare da città diventa un imperativo categorico.

Perché scegliere una crema giorno con SPF

Il motivo principale è per combattere il photoaging, cioè quell'insieme di manifestazioni cutanee che caratterizza l'invecchiamento dovuto alla luce solare, ovvero: microrugosità, irregolarità del colorito, discromie, disidratazione e teleangectasie.

La crema idratante con SPF semplifica, inoltre, gli step della beauty routine, poiché evita di stratificare più prodotti, qualora si desideri un unico prodotto come base da giorno. Insomma, si tratta di una buona abitudine da adottare come pratica regolare per tutto l'anno, ma ancora di più in primavera.

Gli utilizzi della crema giorno con spf sono tanti: trattamento quotidiano completo, base trucco o step finale di una skincare routine fondata sulla stratificazione dei vari prodotti. Dipende tutto dalla texture delle crema giorno con spf e dal tipo di pelle. Se hai la pelle a tendenza secca, è molto probabile che gradirai sovrapporre più prodotti, per ottenere una maggiore sensazione di confort. Viceversa, se hai una pelle mista, per il giorno sarà meglio orientarsi verso creme giorno "complete", dotate di filtro solare SPF.

E poi è una questione di gusti: la vita va sempre più veloce, e avere una crema con l'aggiunta di filtri solari può senz'altro fare la differenza!

Creme idratanti con SPF: novità da provare

Di seguito la nostra selezione sulle creme da giorno, già provviste di SPF, per proteggere la pelle dal sole di città, e sottolineiamo "città". Tutte le creme della lista, per quanto possano essere protettive, non proteggono dai raggi solari in caso di esposizione diretta, come quando ci si sdraia in spiaggia o si fanno sport di montagna. In quel caso, è obbligatorio passare ai solari veri e propri.

Idroa-Attiva di Collistar

Una texture confortevole per un surplus di protezione ed energia, quando la pelle ha bisogno di ricaricare le pile. Arricchiscono la formula questa crema da giorno, piccolissime sfere rosa di jojoba che, a contatto con la pelle, si sciolgono liberando vitamina E. Infine, l'estratto di cacao protegge la barriera cutanea dai danni derivanti dall’emissione di luce blu degli schermi digitali.

Filtro solare: SPF 20

Hydro-attiva, Balsamo anti-inquinamento idratazione intensa, Collistar (36 euro)

Indicata per pelli a tendenza secca.

Nuxuriance Ultra di Nuxe

Una crema da giorno che rende la pelle più compatta e contribuisce a contrastare il photoaging, poiché previene la comparsa di macchie scure. La sua formula racchiude milioni di cellule bi floreali di zafferano e buganvillea, le quali stimolano la produzione di nuove cellule cutanee per aiutare la pelle a rigenerarsi al meglio.

Filtro solare: SPF 20

Nuxuriance Ultra, crema ridensificante, Nuxe (58,90 euro in farmacia).

Indicata per una pelle di 50 anni.

Anti-Pigment di Eucerin

Crema giorno studiata per ridurre le macchie grazie al brevetto Thiamidol, un mix di attivi specifici contro l'iperpigmentazione e Licocalcone A, un derivato della liquirizia. La presenza di acido ialuronico e glicerina dona confort e idratazione.

Filtro solare: SPF 30

Anti-Pigment, crema giorno anti-macchie, Eucerin (34,50 euro in farmacia).

Indicata per chi presenta irregolarità del colorito.

Revitalift Laser X3 di L'Oréal Paris

Un'associazione di attivi anti-età per proteggere la pelle dai segni del tempo, e dal sole cittadino. L'acido ialuronico idrata, la vitamina C risveglia il colorito e stimola la produzione di collagene, il pro-retinolo (un derivato più delicato del retinolo) contrasta in toto i segni del photoaging (microrugosità, macchie e discromie).

Filtro solare: SPF 25

Revitalift Laser X3, crema giorno anti-età, L'Oréal Paris (16,99 euro).

Indicata per chi cerca un trattamento preventivo completo.

PhysioLift Protect di Avène

Nel cuore della formula c'è l'ascofillina, una molecola brevettata, estratta da un’alga bruna, l'ascophylum nodosum, che stimola la produzione di collagene. La pro-vitamina E protegge dallo stress ossidativo e l'acido ialuronico idrata intensamente.

Filtro solare: SPF 30

PhysioLift Protect, crema protettrice levigante, Avène (40 euro in farmacia).

Indicata per chi cerca una crema giorno antirughe.

Invisible daily protection di VeraLab

Si assorbe rapidamente e lascia un finish mat. Per questo motivo, può essere usata da sola in caso di pelle mista e grassa, in aggiunta alla propria crema idratante, in caso di pelle secca. Contiene acqua di cocco dall'azione rivitalizzante, e amido di riso dal potere idratante e opacizzante.

Filtro solare: SPF 50

Invisible daily protection, crema quotidiana protettiva, VeraLab (35 euro).

Indicata per chi desidera uno schermo solare alto da città.

Multi Correxion di ROC

Idrata la pelle e riempie le linee sottili di disidratazione, grazie all'acido ialuronico concentrato all'1,5%. Le biocellule attive lavorano invece contro le onde luminose per rinforzare la naturale barriera protettiva della pelle. Ha una texture in gel-crema, ideale per pelli non troppo secche o per i climi caldi e/o umidi.

Filtro solare: SPF 30

Multi Correxion, crema idratante da giorno, ROC (39,90 euro in farmacia).

Indicato per chi cerca un idratante multitasking per la bella stagione.

Ultra Facial Cream Suncreen di Kiehl's

Un crema da giorno ricca in squalano e glicerina, due ingredienti star per idratare la pelle e renderla morbida.

Filtro solare: SPF 30

Ultra Facial Cream Sunscreen, crema viso idratante, Kiehl's (35,50 euro).

Indicata per chi cerca una crema versatile per tutti i giorni.

Fluid Face Screen SPF 50+ di Darling

Una crema giorno dalla texture molto leggera che proteggere la pelle dal sole di città, e nello stesso tempo funge da trattamento. Oltre all'acido ialuronico, idratante, contiene niacinamide e pantenolo efficaci contro le macchie e l'inquinamento ambientale. Può essere usata da sola su una pelle mista e grassa o sopra il proprio trattamento abituale se si desidera stratificare la skincare, soprattutto in caso di pelle secca.

Filtro solare: SPF 50

Fluid Face Screen SPF 50+, fluido schermante, Darling (49 euro da Aprile 2023).

Indicata per chi desidera una protezione molto alta anche per motivi di trattamenti medico-estetici, come laser e peeling.

Glow Screen di Supergoop!

Può essere usata come base idratante o come ultimo step della skincare routine abituale da giorno, prima del trucco. Contiene un mix di attivi idratanti e antiossidanti (acido ialuronico, vitamina B5 e lavanda marina antiossidante). La niacinamide combatte i pori dilatati.

Supergoop! è un brand americano specializzato nelle creme con SPF, arrivato da poco in Italia. È stato fondato nel 2005 da Holly Thaggard, un'ex insegnante in seguito a una diagnosi che all'epoca ricevette un suo parente di soli 29 anni.

Filtro solare: SPF 30

Glow Screen, base idratante e make up luminosa, Supergoop! (38 euro, da Sephora).

Indicata per chi cerca una base trucco protettiva.