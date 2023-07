L a crema viso SPF è un prodotto importante da usare se si ha come obiettivo quello di proteggere la cute e diminuire in particolar modo l'invecchiamento della pelle. In questa guida scoprirete cos'è e come deve essere applicata

La sigla SPF è l’acronimo di Sun Protector Factor, ovvero tradotto nella nostra lingua: fattore di protezione solare. Nel dettaglio l’SPF è un valore esplicito attraverso un numero che compare sulle etichette delle soluzioni cosmetiche solari, in quanto stabilisce la capacità di proteggere la cute dai raggi UVB (ultravioletti).

Crema viso SPF – Metodi di applicazione

La crema viso SPF è un prodotto che deve essere utilizzato ogni giorno, in questa maniera si ha l’opportunità di contrastare l’invecchiamento cutaneo. Per di più rappresenta una valida soluzione contro la comparsa delle prime rughe, macchie e discromie. Applicare la crema solare viso con SPF è semplice, la regola da seguire consiste nel considerare questa soluzione come l’ultimo prodotto che occorre impiegare nella propria skincare routine appena alzate. Nel dettaglio, sarà sufficiente pensare che questo prodotto sia un vero e proprio schermo in grado di proteggere e sigillare tutti i principi attivi delle soluzioni utilizzate in precedenza.

Quantità da applicare

Per quanto riguarda l’aspetto quantità, è importante seguire principalmente la regola delle tre dita, ovvero per eseguire un’applicazione perfetta è consigliato mettere una riga fine di crema sul dorso di indice, medio e anulare per raggiungere la quantità perfetta. Tra le alternative, basterà pensare a un cucchiaino da tè di crema SPF per collo e viso. L’applicazione della crema risulta decisamente semplice, è importante proteggere le parti più delicate del corpo, specialmente con l’arrivo dell’estate, come viso e collo. Nessuna zona deve essere lasciata scoperta, questo significa che occorre applicare la crema anche alle orecchie.

Dove bisogna applicare la crema viso SPF

Quando si applica la crema è importante metterla su determinate parti del volto tra cui: orecchie, fronte, naso, collo, guance e zigomi e mento. Inoltre, è bene sapere che la soluzione deve essere usata in quantità abbondanti. Quindi impiegate una quantità di prodotto abbondante specialmente sulle zone appena indicate.

Una volta che avrete applicato la crema viso SPF su queste aree del viso e collo, dovrete distribuirla in maniera omogenea su tutta la zona picchiettandola in maniera delicata.

A questo punto è importante massaggiare la crema così da nutrire la cute, la soluzione sarà assorbita dalla pelle in modo completo attraverso questo passaggio. Incominciate a massaggiare dalla fronte, successivamente continuate la stessa procedura su: naso, guance e zigomi, orecchie, mento e collo.