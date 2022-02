Croazia: 5 posti per sognare l’amore

DjaniCelija 1 di 7 - Isola di Santa Caterina

L'isola di Santa Caterina in Istria è un'affascinante location degli innamorati e una delle più belle isole dell'arcipelago di Rovigno. Anche se ci vogliono solo cinque minuti per raggiungerla, il romantico giro in barca lascia tutti ipnotizzati per l'ambiente unico.



L'isola è adornata da vegetazione mediterranea e da un antico bosco di conifere, parchi paesaggistici e si possono fare passeggiate con splendide viste sulla città di Rovigno. Rendi indimenticabile il tuo amore su questa isola.



https://www.rovinj-tourism.com/it

Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia 2 di 7 - Opatija

Opatija è la meta ideale per gli innamorati. L'anno scorso, European Best Destinations e Forbes hanno classificato Opatija tra le città più romantiche d'Europa. Quest'anno il portale turistico Trips to discover con oltre 1,6 milioni di follower ha incluso Opatija nella lista delle 15 idee per un viaggio romantico.



Il contrasto tra il mare turchese e le montagne verdi, le ville lussuose e la pittoresca passeggiata costiera la rendono la località ideale per coppie di tutte le età!



www.visitopatija.com/it

Ivo Biocina 3 di 7 - Vis

Vis è l'isola più lontana dell'arcipelago della Dalmazia Centrale, conosciuta anche come l'isola dei pescatori, dei viticoltori e della natura incontaminata. Se vai in barca ed esplori questo paradiso terrestre, scopri la bellissima isola di Host e il suo faro, puoi cambiare il tuo piano di navigazione fermandoti per una notte.

Il faro dista a pochi minuti di motoscafo dall'isola di Vis. I suoi ospiti hanno a disposizione l'intera isola, sia per una piacevole passeggiata che per un soggiorno in una natura praticamente intatta.



www.tz-vis.hr/

Ivo Biocina 4 di 7 - Vis

Un'altra veduta dell'isola di Vis, nell'arcipelago della Dalmazia Centrale.



www.tz-vis.hr/

Zoran Jelaca 5 di 7 - Isola di Host

La bellissima isola di Host e il suo faro.



www.tz-vis.hr/

N. Fazinic 6 di 7 - Isola di Korčula

L'isola di Korčula è magica, unica nel suo genere. La leggenda narra che Korcula fosse la ninfa di Korkyra trasformata in un'isola paradisiaca dal geloso Poseidone. Abitata dai tempi degli antichi greci, questa isola croata incanta con la sua bellezza senza tempo, con le sue spiagge meravigliose e il mare cristallino, cibo e vino straordinari. È una nuova destinazione mondiale anche per i matrimoni.



www.visitkorcula.eu/index-it.html