D a Nord a Sud, tutti i luoghi più belli del nostro Paese da visitare con l’arrivo della primavera

Siti archeologici, panorami mozzafiato, città d’arte, mare, montagna e lago: da Nord a Sud, in Italia è praticamente impossibile scegliere una destinazione più meritevole di un’altra. Abbiamo selezionato per voi una serie di luoghi in base alle vostre possibili esigenze: scopriamo insieme le mete in Italia perfette per un viaggio in primavera.

Mete in Italia per un viaggio in primavera: le più romantiche

Cominciamo la nostra selezione di mete in Italia per un viaggio in primavera con le destinazioni più romantiche. Si tratta di luoghi perfetti per una fuga di coppia durante la stagione dell’amore.

Sicilia

Cominciando dal Sud la selezione delle mete più romantiche d’Italia, segniamo come prima destinazione la Sicilia. L’isola è ovviamente splendida in tutte le sue parti, ma a proposito di fughe di coppia in primavera, è necessario restringere il campo, con tre proposte.

Valle dei Templi, Agrigento: La Valle dei Templi di Agrigento è senza dubbio uno dei luoghi d’Italia più ricchi di fascino e suggestione. Con i suoi 1300 ettari di superficie, è il sito archeologico più grande al mondo. Si trova su un altopiano brullo, che ospita i templi imponenti di una civiltà antichissima, mentre da lontano occhieggia il mare. È la meta ideale per gli appassionati di storia, certo, ma anche per gli innamorati, proprio per la dimensione magica di sospensione del tempo, tra edifici storici e la natura che esplode a primavera.

: altra perla della Sicilia è la Val di Noto, area del sud est dell’isola che comprende geograficamente le province di Ragusa, Siracusa e parte delle province di Catania, Enna e Caltanissetta. Non solo è naturalisticamente parlando una zona perfetta per una vacanza romantica, tra mare e glamping tra gli ulivi, ma è anche la culla del barocco. Vale la pena girovagare mano nella mano tra le vie di città come Siracusa, Noto, con la sua cattedrale spettacolare, Ortigia, Modica e Ragusa. Poco distante da Ragusa andrebbe visitato anche il Castello di Donnafugata, che è stato set di varie produzioni cinematografiche, dal film Tale of Tales – Il racconto dei racconti (2015) di Matteo Garrone a varie scene della serie tv Il commissario Montalbano. Palermo: la città di Palermo è perfetta per passare qualche giorno con la tua dolce metà. Potrete passeggiare tra i palazzi storici del centro tra cui il Palazzo Reale, sito dell’Unesco, la famosa Casa Basile e la meravigliosa Basilica. Oppure potrete vivere la città da veri local attraversando i coloratissimi mercati rionali, dove potrete farvi tentare dallo street food. Se il cibo è una vostra passione, Palermo non vi deluderà e sarà facile trovare piccole locande e ristoranti eleganti dove assaporare le specialità locali. Se poi è una bella giornata, potrete anche fare una bella passeggiata alla spiaggia di Mondello e se siete fortunati, farvi il primo bagno della stagione.

Lazio

Lazio non significa solo Roma: senza nulla togliere alla capitale, è giusto considerare anche l’intera regione come possibile destinazione tra le mete super romantiche d’Italia in primavera. Anche in questo caso, come in Sicilia, selezioniamo due proposte.

Giardini di Ninfa: tra le mete super romantiche d’Italia, in Lazio conviene visitare i Giardini di Ninfa nel territorio del Comune di Cisterna di Latina, proprio quando la natura è al suo massimo. Si tratta di un luogo davvero unico, che sembra incantato. In realtà è uno dei parchi botanici più rinomati e spettacolari del mondo. Al suo interno ospita una ricca varietà di fauna e flora, tra cui enormi querce e cipressi tra corsi d’acqua e prati verdi, ruderi e laghetti. Davvero un luogo magico per l’amore.

rimanendo in Lazio, non si può tralasciare , che è Patrimonio dell’Umanità Unesco. Costruita nel Cinquecento per volontà del cardinale Ippolito d’Este dove anticamente esisteva una antica villa romana e a ridosso del centro storico di Tivoli, la villa è famosissima per il suo giardino all’italiana con terrazze grandi fontane e giochi d’acqua, realizzato dall’architetto Pirro Lagorio. Roma: tutti conoscono Roma, e a buona ragione. La città eterna è perfetta per passare qualche giorno passeggiando per le strade del centro. Se vi piacciono i musei, qui non avrete che l’imbarazzo della scelta, ma sarà meraviglioso anche solo camminare e vedere ad esempio il Colosseo, il Vaticano, la Fontana di Trevi e tantissimi altri monumenti. Un quartiere molto romantico, è quello di Monti, pieno di piccoli ristorantini dove poter assaggiare la tipica cucina romana durante una cena a due.

Abruzzo

Anche l’Abruzzo merita di entrare tra le mete super romantiche d’Italia, come destinazione per una fuga primaverile. Anche se poco conosciuta, questa regione è tra le più verdi del nostro paese, e vanta montagne bellissime, spiagge rilassanti e borghi molto romantici.

Lago di Scanno: tante sono le località consigliate, tra tutte spicca il Lago di Scanno . È un piccolo gioiello naturale incastonato tra le montagne abruzzesi, in cui tra l’altro ci sono diverse attività da fare: la visita alla città di Scanno, il giro in pedalò sul lago, le passeggiate lungo Sentiero dell’amore e il punto panoramico da cui il lago sembra assumere la forma di un cuore. Più romantico di così…

Liguria

Il mare al Nord spesso coincide con la Liguria, che in entrambe le riviere (Levante e Ponente) offre tante località turistiche e autentici gioielli. I suoi colori, i profumi, i tipici carruggi, il mare turchese rendono questa striscia di terra famosa anche in primavera e piena di località perfette per gli innamorati.

Portofino : casette color pastello, la caratteristica piazzetta acciottolata nel porto rendono Portofino una delle destinazioni più esclusive per una fuga di coppia prima del grande caldo.

: casette color pastello, la caratteristica piazzetta acciottolata nel porto rendono una delle destinazioni più esclusive per una fuga di coppia prima del grande caldo. Lerici: a proposito di Liguria, tra le mete super romantiche d’Italia, non ci si può dimenticare di Lerici: situata nel Golfo dei Poeti, è famosa per il suo Castello, che domina dall’alto di un promontorio roccioso, con una storia secolare, e per la bellissima vista che si ha sul golfo di Portovenere.

Veneto

Si dice Veneto e si pensa immediatamente a Venezia, che certo è una splendida città, ma non è l’unica tra le tante possibili mete super romantiche d’Italia perfette per la primavera.

La Riviera del Brenta: non c’è molto da spiegare: la Riviera del Brenta è davvero una meta ideale per una fuga romantica in primavera. Si tratta di un itinerario alla scoperta delle meraviglie architettoniche, tra arte e paesaggio. Il percorso segue il percorso del fiume Brenta, da Padova a Venezia e porta alla scoperta delle meraviglie italiane ed i suoi giardini: Villa Pisani, Villa Foscari, l’unica villa del Palladio in zona, Villa Sagredo e Villa Bembo, la più antica risalente agli inizi del 1400.

altra destinazione consigliata, in zona Venezia è . Da qui si può partire alla scoperta di Venezia e della sua laguna, ma per una fuga alla ricerca di autenticità e romanticismo, un weekend di primavera a Burano è una scelta perfetta, così colorata da sembrare una cartolina. Conegliano: Conegliano è un paese nel bel mezzo delle colline del prosecco. Il suo centro storico è molto bello e vi sorprenderà la sua vivacità, soprattutto nel fine settimana o all’orario dell’aperitivo. Soggiornare qui vi darà anche la possibilità di fare bellissime passeggiate tra i vigneti, e scoprire le numerose cantine dove poter fare buonissime degustazioni di vini locali.

Mete per un viaggio in primavera: Nord Italia

Weekend di primavera dietro le porte e vorreste prendervi un po’ di tempo per visitare mete del Nord Italia imperdibili? Ecco qualche idea.

Genova

La Liguria con il suo particolare territorio è tra le mete che vi segnaliamo, Genova e i suoi caruggi così caratteristici offrono spunti per scattare foto e scoprire la città. Le sue botteghe storiche nascoste tra le vie più interne raccontano di pasticcerie, forni e friggitorie dove assaggiare le tradizioni gastronomiche genovesi. Genova offre mille curiosità come i trogoli di Santa Brigida, antichi lavatoi pubblici incorniciati dalle classiche case coloratissime; salite sulla funicolare e raggiungete le colline della città una volta arrivati, la vista mozzafiato del porto, le Riviera di Levante e di Ponente e il monte di Portofino vi ripagheranno dell’attesa. E se ancora avete tempo, scoprite il quartiere di Pegli, ci si arriva con la Navebus, una volta giunti non perdetevi Villa Durazzo Pallavicini.

Venezia

Sicuramente tra le città più instagrammabili al mondo: perdersi tra le calli di Venezia dove, fin dall’arrivo, l’assenza di auto e di strade così come siamo abituati a concepirle è disarmante, Venezia stessa è disarmante, una città sull’acqua legata però alla terra.

Scoprire una Venezia quasi segreta come quella delle calli percorse senza un punto d’arrivo (ma rigorosamente munite di mappa)è un buon punto di partenza. Prima tappa è il Ponte di Rialto; da cui si può ammirare Venezia dall’alto e avventurarsi successivamente fino a raggiungere Calle Varisco, una tra le vie più strette della città e l’immancabile Piazza San Marco e la sua Basilica per poi proseguire verso il Ponte dei Sospiri. Una tappa a cui non dovete rinunciare è il Ghetto Ebraico, vicinissimo alla stazione di Santa Lucia, suddiviso in tre zone Ghetto Vecchio, Ghetto Nuovo e Ghetto Nuovissimo vi racconterà più di 500 anni di storia.

Situato sull’isola di San Giorgio si trova uno dei labirinti più belli d’Italia; il Labirinto di Borges, omaggio ad una delle sue opere, il giardino dei sentieri che si biforcano. E se volete fare una pausa pranzo, godetevi il quartiere delle Carampane, noto anche come storico quartiere a luci rosse e con un ponte dal nome che è tutto un programma: Ponte delle Tette.

Como

La Lombardia è ricca di luoghi da scoprire, città d’arte e storiche, laghi e colline che raccontano un mondo meraviglioso; oggi però vogliamo segnalarvi una meta che in primavera merita moltissimo. Como e il suo lago. Non limitatevi ad una visita superficiale del suo centro alla scoperta del Duomo ma passeggiate alla scoperta di Porta Torre, questa fortificazione a pianta quadrata è un esempio di architettura militare romanica e vi guiderà poco oltre, ai sotterranei dell’edificio scolastico dove troverete ruderi delle mura romane. Una bella camminata sulla Riva delle Ville vi porterà alla scoperta di ville decisamente splendide come la più conosciuta Villa Olmo. Villa del Balbianello vi attende con i suoi scorci meravigliosi, non a caso è definita la più bella del lago di Como; anche Villa Carlotta però non è da meno.

Il centro del Lago di Como è composto da località che meritano tutte una visita in primavera: Varenna, Bellagio e Menaggio. Bellagio con i giardini di Villa Melzi e Villa Serbelloni in testa merita una visita approfondita.

Langhe e Monferrato

Del Piemonte non ci si può stancare, le sue Langhe. Così come il Roero e il Monferrato fanno parte del Patrimonio Unesco; visitarle significa scoprire tutta la magnificenza che la primavera regala a questa terra così ricca di storia ma anche di meraviglie naturali.

Nelle Langhe vi segnaliamo Barolo; non perdetevi il castello dei Marchesi Falletti di Barolo, dove visse Silvio Pellico ed è ospitato il Museo del vino oltre alle cantine dove nacque il vino Barolo. Monferrato, terra di colline dolcissime che ospitano castelli antichi e vedute sorprendenti; il suo territorio è quasi interamente coperto dalle province di Alessandria e di Asti. Regalatevi un percorso tra vigneti che hanno sostituito i pali con matitoni pastello giganti e panchine in formato XXL che si sono trasformate in Big Bench (con tanto di passaporto e timbro per ognuna di esse). Scoprite Novi Ligure conosciuta anche come la Piccola Genova, Acqui Terme e Castagnole Monferrato, il paese del vino Ruchè.

Aosta

Una gita fuori porta di un giorno o poco più? Tra le mete del Nord Italia da visitare in primavera non perdetevi Aosta. Se state pensando a dove andare vi suggeriamo Aosta, appena arrivati l’Arco di Augusto vi darà il benvenuto. Proseguendo nel centro storico della città il Teatro Romano farà da ospite immortale per le vostre fotografie e Piazza Chanoux abbracciata dalla struttura dell’antica città con i suoi negozietti e locali tipici; poco fuori dal centro l’Area Megalitica di Saint Martin de Corléans con il suo insediamento umano risalente al Neolitico.

Salò e il Lago di Garda

L’incantevole Lago di Garda, è il lago più grande d’Italia e tra tutti i borghi che fioriscono sulle sue rive, Salò è certamente degno di nota e una meta perfetta per un weekend di primavera. La sua nuova e bellissima passeggiata sulle rive, vi porterà dal porticciolo alla piazzetta centrale. Da lì partono anche i traghetti che vi portano in altri paesi del lago che potrete visitare anche in un solo giorno, grazie a un biglietto giornaliero. Sul Lago di Garda possono essere visitati ad esempio Sirmione, col suo castello e le sue esclusive Terme, oppure Riva del Garda, o ancora Bardolino e i suoi vigneti.

Mete per un viaggio in primavera: Centro Italia

Oltre ai giardini di Ninfa, nel Lazio, e il Lago di Scanno, in Abruzzo, che vi abbiamo consigliato tra le mete più romantiche d’Italia, ecco altri luoghi del Centro da visitare per un viaggio in primavera.

San Casciano dei Bagni

Volete fare la conoscenza di uno degli incantevoli borghi toscani? Dirigetevi a San Casciano dei Bagni, famoso in tutto il mondo per le sue storiche acque termali. Questa è una delle località in cui potersi perdere trascorrendo un’intera giornata ad osservare il paesaggio della Val d’Orcia che si estende verso il Monte Amiata. Qui si estende la campagna toscana che, al confine tra Umbria e Lazio, è un susseguirsi di colline ondulate che fondono cromie verde-oro tra ulivi e vitigni disegnando un paesaggio mozzafiato. I lunghi viali di cipressi incorniciano i campi di frumento e girasole che nascondono secolari poderi in pietra. Meritano inoltre una visita le frazioni di San Casciano come Celle sul Rigo col suo pozzo secentesco, la torre medievale e le grotte scavate nel tufo, Palazzone ricca di boschi e vigneti e il castello di Fighine.

Montefalco

In Umbria troviamo Montefalco, borgo della provincia perugina e punto di rifermento e di eccellenza della zona vitivinicola in cui si produce il Sagrantino e l’omonimo Montefalco Rosso. Questa località incantevole sorge in cima ad una collina ed è circondata da vigneti e uliveti per cui, nelle giornate particolarmente limpide, è possibile ammirare un panorama spettacolare che domina l’intera vallata posta tra Perugia e Spoleto.

D’obbligo visitare la cinta muraria medievale con la porta merlata di Sant’Agostino, la Chiesa a lui dedicata, il palazzo comunale e la relativa piazza senza dimenticare il complesso museale di San Francesco, la Chiesa di Santa Lucia, la pieve di San Fortunato e, non ultimo per importanza, il castello di Fabbri.

Offida

Se siete alla ricerca di una località suggestiva accolta da colline e dolci pendii, immersa in una splendida cornice naturalistica, che troneggia fiera su di uno sperone roccioso, Offida è la soluzione che fa per voi. A metà strada tra Ascoli Piceno e il Mare Adriatico, fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia. La peculiarità di questa location marchigiana è che è racchiusa in mura castellane risalenti al XV secolo ed il suo centro storico è uno scrigno indiscusso di arte, storia, cultura ed architettura.

Gli aspetti positivi dell’incantevole meta turistica sono di presentarsi low cost ma, allo stesso tempo, sfoggiare risorse di grande pregio. Offida si presta infatti come destinazione ideale per approfittare di piacevoli passeggiate, tra cui quella del Cammindivino, che arriva fino ad Ascoli Piceno.

Mete per un viaggio in primavera: Sud Italia

Il Sud Italia è famoso per il suo splendido mare e non solo: buon cibo, clima mite, città d’arte e paesaggi naturali vi ruberanno il cuore. Qualche idea per scegliere la meta che preferite per un viaggio in primavera.

Marzamemi

Piccola frazione di Pachino e Noto, Marzamemi è una perla rara. Un borgo marinaro dove il tempo sembra essersi fermato ed è possibile scoprire i colori, i profumi e i sapori della Sicilia più autentica. Tutto sembra uscire da un quadro: le casette dei pescatori, il porticciolo, la vecchia tonnara. In primavera in questa zona del Sud Italia il clima di solito è clemente, per questo nelle giornate di sole è possibile perfino fare il bagno. Il consiglio? Scegli una casetta sulla spiaggia fra le tante disponibili ed esplora la zona a piedi o in bicicletta. Scoprirai così locali tipici in cui gustare ventresca e bottarga di tonno, le specialità del luogo, accompagnati da un buon bicchiere di vino, e potrai visitare la meravigliosa Riserva di Vendicari.

Roseto Capo Spulico

Una delle migliori mete del Sud Italia, si trova in provincia di Cosenza, nel cuore caldo della Calabria, si trova uno fra i borghi più belli d’Italia. Un posto così magico che potrebbero ambientarci un romanzo d’avventura, fra dame, cavalieri e misteri. Roseto Capo Spulico infatti lega il suo destino a Federico II di Svezia ed è caratterizzato da un castello in cui è possibile persino dormire. Il Castello della Pietra di Roseto venne realizzato per volere del sovrano ed è a picco sul mare, proprio sul Promontorio di Cardone. Non solo offre una vista mozzafiato sulle acque cristalline della Calabria, ma è legato a storie antichissime. Al suo interno infatti, ancora oggi, si trovano dei misteriosissimi segni esoterici.

Matera

Profumo di Sud e di buon cibo: Matera è la meta perfetta per un break di primavera. Una città antichissima in cui cultura, natura e storia si mescolano, creando qualcosa di straordinario. Per il tuo viaggio in Basilicata procurati scarpe comode e un cappello per proteggerti dal sole, poi avventurati fra i celebri Sassi, dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Fra vicoletti tortuosi, grotte, chiese rupestri e cunicoli sotterranei rimarrai a bocca aperta per la meraviglia. Non dimenticare una visita ai resti degli antichi villaggi neolitici. Quest’area si può raggiungere percorrendo un ponte sospeso che parte proprio dai Sassi.

Lecce

Se vuoi davvero staccare la spina e sei a caccia di divertimento, Lecce è quello che fa per te. Ad accoglierti troverai il calore tipico del Salento. Chiamata “Firenze del Sud” questa città è un grande polo culturale, fra passato e futuro. Ospita infatti moltissimi eventi artistici, musicali e letterari, soprattutto in primavera, inoltre custodisce bellezze artistiche e storiche come l’Ipogeo dei Palmieri o l’Anfiteatro Romano. Perditi nelle vie di Lecce, gusta i pasticciotti e i rustici tipici, e lasciati affascinare dal folklore di questa terra. Se ti rimangono alcuni giorni di vacanza, dopo un tour della città, da questa posizione strategica potrai spostarti per scoprire altri luoghi splendidi del Salento.

Costiera Amalfitana

Sicuramente una delle mete più famose del Sud Italia, è la Costiera Amalfitana è magica in primavera. Questo infatti è il periodo migliore per una gita on the road fra panorami da sogno e fiordi affascinanti. Tuffati nel blu intenso delle acque del mare, fai una gita in barca per ammirare la bellezza del litorale, visita i borghi più belli, da Sorrento ad Amalfi, passando per Positano e Ravello. Lasciati qualche giorno per esplorare Napoli dove le cose da fare sono fin troppe: sorseggiare un buon caffè ammirando Castel dell’Ovo, passeggiare in Piazza del Plebiscito, sorprendersi per la bellezza della chiesa di San Gregorio Armeno e la bontà della pizza.