A rredare, che passione, ma oltre i complementi d'arredo è importante scegliere anche elettrodomestici di design che oltre a essere utili aggiungono stile alla tua casa.

Elettrodomestici di design: i migliori

Arredare la casa non è solo un compito faticoso e complicato, ma può diventare anche un gioco divertente che coinvolge non solo arredamento e accessori, ma anche gli elettrodomestici di design.

Ma pensare agli elettrodomestici solo e solamente in cucina è sbagliato, sono tantissimi gli ambienti della casa dove è possibile inserire degli strumenti non solo utili ma anche belli da vedere. Mini o maxi, qui troverai una selezione degli elettrodomestici di design da avere assolutamente in casa.

Spremiagrumi

Allure vintage e colori pastello: chi ama il design retrò non potrà assolutamente rinunciare a questo spremi agrumi elettrico perfetto sia per lo stile country che quello più moderno.

Cavatappi elettrico

Elegante e total black: è il momento di dire addio ai vecchi cavatappi e scegliere un modello moderno e di design che unisce stile e comodità. Perfetto anche come regalo.

Bollitore

Chi ama il gusto scandi e caratterizzato da linee pulite e minimali non potrà fare a mene di questo bollitore che mixa legno, acciaio e finish opaco.

Tostapane

Un vero e proprio tuffo nel tempo negli anni '50 con questo maxi tostapane che permetterà di ricreare brunch e colazioni in stile Happy Days.

Mini lavastoviglie

La lavastoviglie non deve essere solo e solamente un elettrodomestico, ma anche un elemento di vero e proprio arredo. Per le case più piccole questa mini lavastoviglie è davvero imperdibile.

Purificatore aria

Oggi si è sempre più attenti alla questione purificazione e igienizzazione e per questo un dispositivo ad hoc non deve mai mancare in casa. Meglio, però, se con uno stile ben preciso e che si inserisce in un ambiente dallo stile moderno e all'avanguardia.

Frigorifero

A volte può bastare un solo elemento all'interno di una casa per dargli carattere e caratterizzarla. Se questa è la tua scelta potresti aggiungere in cucina o in un open space un frigorifero dalle forme bombate e dai colori pastello. Un pezzo da collezione.

Se non hai trovato la soluzione perfetta per te, qui troverai un'ulteriore selezione di elettrodomestici di design da acquistare e regalare.

