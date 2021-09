Emmy Awards 2021: le nomination e chi ci sarà sul red carpet

A gli Emmy Awards 2021 avremo l'opportunità di ritrovare tutte le star dello schermo televisivo (e non solo): grande attesa per il cast di Bridgerton e The Crown.

Le nomination agli Emmy Awards 2021 ci permetteranno di ritrovare molti bei nomi sul red carpet: attori e attrici che parteciperanno all'evento con grande eleganza, concorrendo per l’ambita statuetta. Come ogni anno, di consueto, si terrà la premiazione per la migliore programmazione televisiva statunitense in prima serata: il 19 settembre 2021 si terrà la 73esima edizione a Los Angeles. La conduzione è stata affidata a Cedric the Entertainer.

Emmy Awards 2021: nomination

Annunciate il 13 luglio da Ron e Jasmine Cephas, le nomination agli Emmy Awards 2021 hanno permesso a Ted Lasso di stabilire un nuovo record e di classificarsi come la serie comica più nominata nella storia dei premi. Con ben 20 nomination, la commedia sportiva targata Apple TV+ ha superato di gran lunga il record finora detenuto dalla commedia musicale drammatica Glee, creata dal genio di Ryan Murhpy.

C'è di più, però: questa edizione degli Emmy Awards sarà totalmente incentrata sull'inclusione, un tema quanto mai attuale e importante. Un bel record - a parte Ted Lasso - è stato raggiunto nel 2021: Mj Rodriguez, candidata per la serie Pose, è la prima persona transgender ad avere ricevuto una nomination agli Emmy.

Miglior serie drammatica

The Boys

Bridgerton

The Crown

The Handmaid’s Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us

Miglior serie comica

Black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

The Flight Attendant

The Kominsky Method

Pen15

Ted Lasso

Miglior miniserie

I May Destroy You

Omicidio a Easttown

La regina degli sacchi

The Underground Railroad

WandaVision

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Uzo Aduba per In Treatment

Olivia Colman per The Crown

Emma Corrin per The Crown

Elisabeth Moss per The Handmaid’s Tale

Mj Rodriguez per Pose

Jurnee Smollett per Lovecraft Country

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Sterling K. Brown per This Is Us

Jonathan Majors per Lovecraft Country

Josh O’Connor per The Crown

Regé-Jean Page per Bridgerton

Billy Porter per Pose

Matthew Rhys per Perry Mason

Migliore attrice protagonista in una serie comica

Aidy Bryant per Shrill

Kaley Cuoco per The Flight Attendant

Allison Janney per Mom

Tracee Ellis Ross per Black-ish

Jean Smart per Hacks

Miglior attore protagonista in una serie comica

Anthony Anderson per Black-ish

Michael Douglas per The Kominsky Method

William H. Macy per Shameless

Jason Sudeikis per Ted Lasso

Kenan Thompson per Kenan

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Giancarlo Esposito per The Mandalorian

O-T Fagbenie per The Handmaid’s Tale

John Lithgow per Perry Mason

Tobias Menzies per The Crown

Max Minghella per The Handmaid’s Tale

Chris Sullivan per This Is Us

Bradley Whitford per The Handmaid’s Tale

Michael K. Williams per Lovecraft Country

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Gillian Anderson per The Crown

Helena Bonham Carter per The Crown

Madeline Brewer per The Handmaid’s Tale

Ann Dowd per The Handmaid’s Tale

Aunjanue Ellis per Lovecraft Country

Emerald Fennell per The Crown

Yvonne Strahovski per The Handmaid’s Tale

Samira Wiley per The Handmaid’s Tale

Miglior attore non protagonista in una serie comica

Carl Clemons-Hopkins per Hacks

Brett Goldstein per Ted Lasso

Brendan Hunt per Ted Lasso

Nick Mohammed per Ted Lasso

Paul Reiser per The Kominsky Method

Jeremy Swift per Ted Lasso

Kenan Thompson per Saturday Night Live

Bowen Yang per Saturday Night Live

Miglior attrice non protagonista in una serie comica

Aidy Bryant per Saturday Night Live

Hannah Einbinder per Hacks

Kate McKinnon per Saturday Night Live

Rosie Perez per The Flight Attendant

Cecily Strong per Saturday Night Live

Juno Temple per Ted Lasso

Hannah Waddingham per Ted Lasso

Emmy Awards 2021: chi sarà presente (e chi no) sul red carpet

Ci sarà di certo un grande vuoto sul red carpet, soprattutto perché la reunion di Friends ha ottenuto delle candidature speciali agli Emmy Awards: ci riferiamo proprio a Jennifer Aniston. L'attrice ha annunciato che, nonostante il grande entusiasmo per le nomination ricevute, non sarà presente, adducendo come motivo la sicurezza personale.

Invitata al Jimmy Kimmel Live, ha spiegato che il ritorno alla normalità deve essere compiuto a piccoli passi. "No, non ci andrò. Penso che ci sarà Ben Winston, il nostro incredibile produttore e regista, che ha messo insieme il tutto." Nonostante la sua assenza si sentirà sul red carpet della premiazione, possiamo ben capire il suo motivo.

Chi sarà invece presente al red carpet degli Emmy Awards 2021? Lo scorso anno abbiamo assistito a una cerimonia virtuale. Per il 2021, in ogni caso, il consueto tappeto rosso ci sarà, ma leggermente ridotto. Non è scontato che possa esserci qualcuno del cast di Bridgerton e di The Crown, come Regé-Jean Page e ovviamente Olivia Colman, che è stata di recente anche al Festival di Venezia.

Date le svariate candidature a This Is Us e The Mandalorian, anche in questo caso potremmo vedere parte degli attori e delle attrici: il 19 settembre è vicino e non aspettiamo altro di scoprire quali saranno gli abiti ci faranno girare la testa!