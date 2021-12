Cosa sono l’esilio e il domicilio in astrologia e come influenzano il tuo segno?

L 'esilio e il domicilio in astrologia: scopriamo come il passaggio dei pianeti influenza i dodici segni dello zodiaco e perché la dignità dei corpi celesti può determinare alcuni aspetti del nostro carattere

Sta per iniziare un nuovo anno e, tra buoni propositi e pronostici per il futuro, non c'è momento migliore per strizzare l'occhio allo zodiaco. Ma occorre essere aggiornati: quanti di voi ad esempio sanno cosa sono l'esilio e il domicilio in astrologia?

Lungi dall'essere una spiegazione veloce e approssimativa cerchiamo di entrare nell'argomento e capire come l'esilio e il domicilio in astrologia influenzano i nostri segni.

La dignità dei pianeti

Ebbene sì, per chi non lo sapesse anche i pianeti ne hanno una. E la dignità dei corpi celesti varia in base al segno in cui si trovano.

Alcuni segni, avvertiti come completamente ostili determinano la caduta o l'esilio del pianeta, altri sono invece percepiti congeniali, e lì i pianeti assumono lo status di domicilio. Ci sono infine segni verso cui i pianeti non hanno una predisposizione particolare, né positiva né negativa, e in quel caso vengono definiti pellegrini.

Dunque quando i pianeti governano un segno e vi si trovano a proprio agio, si definiscono in domicilio. Quando invece risultano indeboliti dal contesto in cui si trovano parliamo invece di esilio.

Scoprire concretamente come l'esilio e il domicilio in astrologia influenzano le costellazioni zodiacali è però una questione tutt'altro che semplice.

Ogni pianeta governa infatti uno o più segni, quindi sarà contemporaneamente domiciliato e in esilio in uno o più segni, rispettivamente opposti. Esaminiamoli caso per caso.

Marte

Marte ha il domicilio in ariete e scorpione, e l'esilio in bilancia e toro.

É il pianeta dell'azione e dell'affermazione personale, dunque si mostra perfettamente in sintonia con il carattere dell'ariete e quello dello scorpione, segni presso cui è infatti domiciliato, e di cui esalta le caratteristiche dell'intraprendenza e della competizione.

Il pianeta della guerra si trova invece in esilio, e non esprimerà il meglio di sé stesso, nel segno della bilancia che, al contrario dell'ariete, è caratterizzata dall'armonia e dalla ricerca del compromesso.

Venere

Venere ha il domicilio in toro e bilancia, mentre risulta in esilio in scorpione e ariete.

Essendo il pianeta dell'armonia e dell'attrazione si sposa e trova perfetto domicilio col toro, un segno che odia lo scontro e predilige una vita piacevole e tranquilla, dai confini ben definiti. E proprio grazie al domicilio di Venere, i toro riescono ad esprimere al meglio il piacere.

Per lo stesso motivo però il corpo celeste si trova in esilio nel segno dello scorpione, che mal si sposa con lo spirito conciliante di Venere.

In questo segno infatti il pianeta dell'amore mette in atto una trasformazione e gioca a fare la guerra: si sveste dei suoi panni abituali, tende a mettere a nudo l'altro e a provocarlo. Quasi a dimostrazione del fatto che guerra e pace non possano coesistere.

Mercurio

Mercurio ha il domicilio in gemelli e vergine, e l'esilio in sagittario e pesci.

Pianeta della comunicazione, del pensiero e della parola, in gemelli esprime il meglio di sé: rende i nati sotto la sua costellazione grandi osservatori, loquaci e con una spiccata capacità di assorbire dati dalla realtà circostante.

Ben si sposa anche con la capacità analitica e organizzativa della vergine, ma è antitetico rispetto ai pesci.

I nati tra il 20 febbraio e il 20 marzo rappresentano infatti un'oceano di possibilità in continuo movimento, dal cui disordine nasce la scintilla creativa che mal si abbina alla logica newtoniana che caratterizza il pianeta.

E Mercurio perde i tratti caratteristici della sua essenza anche nel sagittario, dove lascia che a prevalere siano le peculiarità opposte del segno zodiacale e la predisposizione all'astrattezza che lo caratterizza.

Luna e Sole

Nel caso della luna e del sole, l'esilio e il domicilio in astrologia non potrebbero produrre effetti più marcati.

La luna è il pianeta dell'emotività e non poteva non avere domicilio nel cancro, il segno dell'empatia, quasi un genitore che accudisce, completamente opposto al segno del capricorno, che invece può essere considerato come un genitore che punisce. E dove infatti la luna trova esilio.

Centro del sistema solare, unico astro del sistema solare che brilla di luce propria, il sole è invece assolutamente affine con la natura da protagonista del segno del leone, in cui ha domicilio. Nel bene e nel male, sempre al centro della scena.

Di contro, il segno che purtroppo ha sempre il sole in esilio è l'acquario, caratterizzato da un'energia sociale con una spiccata tendenza alla collettività e alla condivisione, considerata antitetica all'essenza del sole che invece brilla di luce propria.

Giove

Giove ha domicilio in Sagittario e Pesci ed esilio in Gemelli e Vergine. E non potrebbe esserci coppia migliore di quella costituita dal pianeta dell'espansione e dal segno dei grandi esploratori.

I sagittario infatti trovano espressione perfetta della loro sete di avventura in questo pianeta e si sentono ispirati dal suo passaggio.

Saturno

Il capricorno è governato da saturno, il pianeta della responsabilità, del rigore e dell'impegno, che riesce ad esaltare al meglio le caratteristiche che condivide con il segno.

Si trova invece in esilio nel cancro, spaesato nel segno della compassione e dell'empatia. Quasi in una sorta di guerra chi vuole tracciare dei limiti e chi invece sembra non conoscerli.

Non a caso, infatti, il pianeta rappresenta il senso del limite e il segno zodiacale del cancro l'amore materno. Vi viene in mente un esilio peggiore?