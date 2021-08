Expo per lo sport 2021: il 4 e 5 settembre a Milano

T anti ospiti, attività, incontri, workshop e laboratori gratuiti e aperti al pubblico, per l'evento di promozione sportiva dedicato a bambini e ragazzi

Si terrà il 4 e il 5 settembre, al Parco Sempione di Milano, la settima edizione di Expo per lo Sport, l’evento di promozione sportiva dedicato a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni - realizzato in collaborazione con il Comune di Milano e con il sostegno della Regione Lombardia.

A precedere il weekend all’insegna dello sport e del divertimento, la Summer School di Expo per lo Sport 2021 (30 agosto - 3 settembre): cinque giorni di Centro Estivo completamente gratuito, inseriti all’interno del palinsesto della Milano Summer School. L’iniziativa straordinaria - ideata e realizzata per sostenere concretamente le famiglie milanesi -, permette a bambini e ragazzi di giocare e provare tante discipline sportive differenti, insieme ad altri coetanei, in totale sicurezza.

Al termine della Summer School, si entrerà nel vivo di Expo per lo Sport. La multidisciplinarietà sportiva sarà anche quest’anno il tratto distintivo della manifestazione. Non solo calcio, volley e basket: bambini e ragazzi potranno sperimentare discipline meno comuni, come il tiro al piattello, lo yoga, il baseball, l’hockey su prato, l’arrampicata sportiva, il pattinaggio, la vela, e tante altre ancora, trasformando Parco Sempione in un vero e proprio villaggio olimpico a cielo aperto dove si potranno scoprire e sperimentare più di 30 discipline sportive, grazie alla presenza delle Federazioni e delle società del territorio.

Expo per lo Sport è sostenuto da tante istituzioni: Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Scuola di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Milano, l’Ufficio Scolastico per la Lombardia AT Milano, il CONI Lombardia (delegazione di Milano) e il CIP – Comitato Italiano Paralimpico.

LE FEDERAZIONI

Ad Expo per lo Sport interverranno le seguenti Federazioni: la FIDAL – Federazione Italiana Atletica Leggera- Comitato Provinciale Milano, che organizzerà delle prove di velocità aperte a tutti e una competizione di corsa ad ostacoli; la Federazione Ciclistica Italiana Lombardia con attività di ciclismo paralimpico e ciclismo giovanile; la Federazione Italiana Rugby; la Federazione Italiana Badminton con prove di airbadminton e palleggi del volano; la Federazione Italiana Hockey per cimentarsi in giochi di abilità e percorsi; la Federazione Italiana Baseball e Softball - Comitato Regionale Lombardia con numerose esibizioni di Baseball Five, Baseball ciechi, tunnel di battuta e prese al volo; la FASI-Federazione arrampicata Sportiva Italiana; il CSI- Centro Sportivo Italiano, che promuoverà lo sport e i suoi valori educativi; la FIB Federazione Italiana Bocce che inviterà alla prova dell’attività sportiva bocce Petanque; la FIS Federazione Italiana Scherma - Comitato Regionale Lombardia con prove per tirare di scherma; la FITET Federazione Italiana Tennis tavolo - Comitato Regionale Lombardia; la U.S. ACLI con iniziative volte al benessere e attività cinofile; la FIJLKAM Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali; la PGS- Polisportive giovanili Salesiane – ISC per la promozione della pallavolo e del minivolley; la Lega Navale Italiana, con nozioni e approccio alla vela per bambini e ragazzi; la UISP Comitato territoriale di Milano, con prove di Minibasket bambini e basket femminile, calcio discipline orientali, danza ginnastica e molto altro ancora; la SSD Leone XIII che avrà un’area dedicata al rugby; Jolly Sport ASD Melissa con le arti marziali; MAGA ASD, con il pattinaggio artistico a rotelle; la DV SPORT ASD per sperimentare il tiro al piattello o il raggio laser; la Kids United ASD con il calcio; la Polisportiva Lombardia Uno con tornei di mini calcio 2 contro 2;Tennis da tavolo Saronno; Milano Hockey Prato; Tiro a Segno Nazionale – Sezione Milano.

INFO E ISCRIZIONI

Massima sicurezza e personale qualificato a servizio dei piccoli atleti: queste sono le prerogative della settima edizione di Expo per lo Sport. L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito previa registrazione sul sito www.expoperlosport.it

EXPO PER LO SPORT, LE INFORMAZIONI PRINCIPALI

Parco Sempione – Milano

4 e 5 settembre 2021 - dalle 10:00 alle 19:00

Accessi da: Arena Civica, Castello Sforzesco, Triennale e Arco della Pace

Ingresso gratuito con registrazione in loco e sul sito www.expoperlosport.it

Facebook: Expo per lo Sport

Instagram @expoperlosport