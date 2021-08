C i guarda sempre con molto amore e il suo affetto è davvero evidente, ma come si fa a capire se possiamo fare qualcosa di più per il nostro cane? La risposta è semplice: facendo attenzione a questi segnali

Quattro zampe, pelo su tutto il corpo, due occhi enormi: Fido è unico nel suo genere, tanto da portare noi a chiederci come possiamo capire se c'è da fare qualcosa di più per il cane.

Il senso di gratitudine che proviamo verso i nostri amici animali, infatti, è immenso e, talvolta, ci fa riflettere su cosa facciamo davvero per loro e su come migliorare la loro vita.

La verità è che per prima cosa bisogna osservare determinati comportamenti e segnali e poi agire di conseguenza. Eccone alcuni che ci fanno capire che, in effetti, potremmo dedicargli un pizzico d'attenzione in più.

Ci segue ovunque

Carino, vero? Fido non ci molla mai, ci segue in ogni stanza, persino quando andiamo in bagno. A noi viene un po' da ridere, specie vedendo le buffe espressioni che fa quando capisce che ci stiamo spostando.

In realtà, però, se questo comportamento è reiterato, non è detto che il cane sia felice. Al contrario, potrebbe soffrire di ansia da separazione e di stress, magari dovuto a una serie di atteggiamenti che abbiamo inconsapevolmente assunto nei suoi confronti.

Se vogliamo fare qualcosa di più per il cane, stiamo ben attente quando ci segue: come si comporta? Sembra preoccupato? Qualora dovesse sembrare triste e in ansia cerchiamo di passare più tempo attivo (giocando, interagendo, coccolandolo) con lui.

Dorme sempre a pancia in giù

Questo in realtà è un chiaro segnale che dobbiamo fare qualcosa di più per il cane. Se Fido dorme con la pancia aderente al pavimento e le zampe in avanti significa che sta dormendo male e che è sull'attenti, pronto a scattare.

In sostanza il cane non ha fiducia nell'ambiente circostante e teme di essere "sotto attacco", conseguentemente non riesce a rilassarsi completamente. Ciò può essere dovuto a moltissimi fattori: magari vi siete trasferiti da poco in una nuova casa o c'è una new entry nel nucleo familiare.

Per farlo stare meglio occorre senz'altro individuare il problema e cercare di rimediare facendo sentire Fido il più possibile a suo agio, tranquillizzandolo e dandogli tempo per stare bene.

Corre da un punto all'altro della casa

Partiamo da una cosa che tutte le padroncine di cani ben sanno: quasi tutti i cani, anche i più pigri, possono avere la tendenza a scattare da una parte all'altra della casa durante la giornata.

Lo spettacolo è apparentemente divertente: Fido corre come un forsennato, salta, fa quasi delle capriole, se proviamo a prenderlo fugge ancora più veloce ed emette dei rumori gutturali.

Questo, in realtà, è un modo per sfogarsi, per eliminare tutta l'energia che ha accumulato durante il giorno e che non è riuscito a canalizzare perché, magari, lo abbiamo portato fuori troppo poco o troppo frettolosamente.

Per rimediare bisogna dedicargli più tempo durante la passeggiata e non limitarsi ai canonici dieci minuti. Se sei una sportiva, puoi anche allenarti con lui: te ne sarà grato.

Ha paura degli altri cani

Portare Fido a passeggio significa anche farlo interagire con gli altri cani che useranno il loro linguaggio per conoscerlo. Se hai adottato un cucciolo, è possibile che i primi tempi sia un po' spaventato dagli altri.

Tuttavia, questa paura ha una "scadenza": quando il cane è adulto, la socializzazione dovrebbe permettergli di interagire con (quasi) tutti i cani senza avere troppo timore, semplicemente conoscendo (e riconoscendo) la gestualità degli altri quadrupedi.

Se ci rendiamo conto, invece, che il cane non è a suo agio, forse qualcosa è andato storto. Ciò significa che occorre passare più tempo con lui, individuare il problema e se necessario parlare con un educatore cinofilo per permettergli di socializzare nella maniera migliore.

Sospira spesso

Anche se è vero, in linea di massima, che un cane felice è un cane stanco, è altrettanto vero che se vogliamo fare qualcosa di più per il cane dobbiamo prestare attenzione anche ai suoi comportamenti a riposo.

Se Fido sospira spesso, se i suoi sospiri sono profondi e ripetuti e accompagnati da segnali di nervosismo, dobbiamo migliorare la sua qualità della vita magari insegnandogli qualche nuovo trucco o portandolo più spesso all'area sgambamento.

Mangia poco/troppo

Proprio come noi esseri umani, i cani hanno un rapporto con il cibo che può indicare il loro livello di benessere. I cani soffrono di ansia e stress, ciò significa che se non stanno bene possono evitare di mangiare o lasciarsi andare a delle vere e proprie abbuffate incontrollate.

Dunque, bisogna evitare di riempire la ciotola di cibo e distogliere lo sguardo: meglio osservare il comportamento di Fido.

Mangia troppo velocemente, talmente velocemente da sentirsi male subito dopo? Uggiola perché vuole qualcosa di più? O, al contrario, non mangia affatto, mangia con poca voglia, lascia tutto lì dov'è e se ne va mogio mogio?

Se adotta uno qualsiasi di questi comportamenti significa che c'è qualcosa che non va, che è infelice o che ha un problema di salute, dunque per sicurezza è bene rivolgersi a un veterinario.