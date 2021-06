S ei hai deciso di avere un animale domestico, pensa di adottare un cucciolo. Ecco perché questa decisione può essere una svolta speciale

Avere un animale domestico è bellissimo, ma adottare un cucciolo lo è ancora di più. Stai pensando di iniziare una convivenza con un animale preso da piccolo, ma hai ancora delle perplessità. Prova a riflettere su quello che leggi qui sotto: non avrai più alcun dubbio riguardo la scelta di vivere con un cucciolo!

Crescete insieme

Uno dei principali motivi per cui adottare un cucciolo è una scelta che rivoluzionerebbe in meglio la tua vita è perché, se inizi la convivenza con un animale domestico quando è piccolo, avrete modo di “imparare insieme”.

Formi una famiglia

Nel momento in cui decidi di adottare un cucciolo, fai una scelta ben precisa, quella di formare una famiglia. «Nel momento in cui entrano in casa i nostri amici animali diventano a tutti gli effetti membri della famiglia e come tali vanno considerati», ricorda Marco Bravi, presidente del consiglio Nazionale di ENPA.

Non importa che tu viva con un cane, un gatto, un criceto o un uccellino: si tratta di un essere vivente che dipende da te, di cui devi prenderti cura anche quando sei stanca… Proprio come un familiare cui vuoi bene, anche se a volte ti pesa.

Come tutti i rapporti d’amore e d’amicizia, un cucciolo può essere faticoso, ma vuoi mettere quanta gioia ti può dare tornare a casa dopo una giornata faticosa e avere il tuo animaletto che ti aspetta e con cui puoi scacciare lo stress?

Diventi la sua mamma

In un certo senso, se scegli di adottare un cucciolo, è come se diventassi la sua mamma (non biologica, ovviamente). Avrai modo di vederlo crescere e tu con lui. Imparerete a conoscervi e tra voi si svilupperà un legame ancora più profondo di quello che già si sviluppa spontaneamente con il proprio animale domestico.

Migliori la tua salute fisica

Ci sono moltissimi studi che dimostrano i tanti vantaggi di adottare un cucciolo. Uno tra tanti riguarda la salute fisica. La ricerca ha evidenziato varie volte che occuparsi di un animale domestico “regala” una salute migliore rispetto a chi non vive con animali. Certo, se hai un cane, anche solo il fatto di portarlo fuori per i suoi bisogni fisiologici ti costringe a fare qualche passeggiata in più. Ma, in generale, adottare un cucciolo, di qualsiasi tipo, significa essere più in forma di chi non ce l’ha.

Curi il tuo benessere mentale

Oltre ai vantaggi in termini di salute, adottare un cucciolo ti permette di diventare una persona migliore. Ci sono davvero tanti studi che dimostrano come un animale domestico possa aiutarti a combattere ansia, depressione e, ovviamente solitudine.

Diventi più responsabile

Proprio perché adottare un cucciolo ti rende in un certo senso madre e ti consente di avere una famiglia, pensa a quanto può renderti una persona migliore e, soprattutto responsabile. Sempre il presidente del consiglio Nazionale di ENPA Marco Bravi ha parlato di adozione consapevole: «Un'adozione consapevole richiede tempo e spazio: in una parola, disponibilità, anche economica. Dal cibo alle cure veterinarie, prendersi cura di un animale richiede dedizione, presenza, serietà».

Ti rende più socievole

Quante tra le tue amiche hanno un animale domestico cui, magari, hanno dedicato un profilo social? Certo, questa tendenza non è certo una motivazione per adottare un cucciolo, ma di certo occuparti di una creatura da piccola ti renderà più socievole. Pensa a quanti spunti di conversazione può fornirti il tuo cucciolo, tra scambi e incontri con altre persone che hanno animali domestici.

Sviluppi l'empatia

Se decidi di diventare “mamma” di un “figlio peloso”, fai un grande regalo a te stessa in primis. Gli animali, infatti, non parlano – o, meglio, comunicano in maniera diversa dagli umani. Quando scegli di adottare un cucciolo, intraprendi un vero e proprio percorso formativo per imparare il suo linguaggio, quello del corpo e dello sguardo. In un certo senso, recuperi un istinto antico di comunicazione che va oltre il linguaggio. In altre parole, sviluppi l’empatia, insieme all’amore.

Non per niente, gli animali sono considerati di grande aiuto come supporto alle terapie e attraverso i progetti, sempre più numerosi, di pet therapy, partecipano alla cura di adulti e bambini. Anche se non hai bisogno di trattare determinate difficoltà emotive, un cucciolo ti renderà capace di comprendere gli altri (umani e animali) in un modo che non avresti mai immaginato.

Potresti salvargli la vita

Quando decidi di adottare un cucciolo, tendenzialmente è proprio perché ami gli animali e sei pronta a diventare responsabile, anzi, la “mamma umana” di uno di loro.

Se scegli di adottare un cucciolo (una volta deciso di che specie), hai due opzioni: acquistarlo in un negozio di animali o tramite conoscenze, oppure provare a sentire in giro. Spesso, sia nelle case sia nei rifugi per animali, si trovano animali domestici che, per varie ragioni, vengono dati via (o abbandonati, o perdono la madre biologica). Insomma, magari non ti troverai un figlio peloso (o piumato) dal pedigree nobile, però sai quanto potresti sentirti felice, sapendo che hai dato una casa, una vita e amore a un cucciolo che, altrimenti, chissà che fine potrebbe fare?