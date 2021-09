D all'abito con il pancione di Paola Turani all'outfit spettacolare di Bianca Balti: i look più belli del Festival del Cinema di Venezia.

Pancioni, romantici baci e look da sogno: il Festival del Cinema di Venezia è iniziato e ci ha già regalato grandi soddisfazioni. Il red carpet di apertura della 78esima edizione della Mostra non ha deluso le aspettative, con la madrina, Serena Rossi, che è apparsa radiosa insieme al compagno Davide Devenuto. Tante le star che hanno calcato il tappeto rosso di Venezia, da Penelope Cruz, protagonista di Madres paralelas di Almodóvar, film che ha aperto la manifestazione, all’influencer Paola Turani che, radiosa, ha sfoggiato il pancione, sino a Georgina Rodriguez. C’è chi ha scelto colori inattesi e chi ha puntato su un outfit a effetto. L’obiettivo di tutti? Stupire! E per ora le celebrity di Venezia sembrano esserci riuscite.

Georgina Rodriguez in total black

Total black per Georgina Rodriguez che, legatissima all’Italia, è tornata ancora una volta alla Mostra del cinema di Venezia. Per la 78esima edizione la compagna di Cristiano Ronaldo ha scelto un black by Ermanno Scervino. Il risultato? Esplosivo!

Penelope Cruz divina in bianco e nero

La musa di Almodóvar ha aperto le danze a Venezia grazie all’anteprima del film Madres paralelas che la vede protagonista. Il suo look Chanel Haute Couture è un delicato ed elegante mix fra il bianco e il nero, in grado di regalarle una raffinatezza inarrivabile.

Bianca Balti, ocra spettacolare

Il premio per il look più spettacolare va a Bianca Balti che in occasione di Venezia 78 ha scelto un abito Dolce & Gabbana in ocra fatto di volumi e con un effetto wow. Un outfit che l’ha resa la più fotografata e ammirata della Mostra.

Paola Turani con il pancione

Manca ormai poco al parto, ma Paola Turani non ha voluto rinunciare al Festival del Cinema di Venezia. Ed è così che ha sfoggiato il pancione sul red carpet, mostrandosi in tutta la sua bellezza. Occhi di ghiaccio e abito Atelier Emé, Paola è apparsa radiosa, pronta ad accogliere il primo figlio con il marito Riccardo Serpellini.

Le paillettes di Helen Mirren

Paillettes per Helen Mirren, regina di stile in Dolce & Gabbana. A Venezia 78 l’attrice sfoggia un abito brillante, sui toni del verde e dell’argento, abbinato a un cerchietto. Ed è impossibile non inchinarsi di fronte a tanta eleganza.

Barbara Palvin super chic

La modella Barbara Palvin in Armani Privé sembra una sirena. Il total black le regala stile, rendendola una fra le più chic apparse sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

Alba Rohrwacher romantica

Eleganza estrema per Alba Rohrwacher in Dior Haute Couture. L’attrice ha calcato il red carpet di Venezia tenendo per mano il marito Saverio Costanzo. Fra romanticismo e raffinatezza, la coppia ha conquistato i flash dei fotografi: impossibile non trovarli perfetti!

Lady Eliza Spencer e Lady Amelia Spencer super glam

Lady Eliza Spencer e Lady Amelia Spencer, nipoti dell’indimenticabile Lady Diana, hanno brillato sul red carpet di Venezia 78. Merito di due abiti mozzafiato by Alberta Ferretti. Le due sorelle glamour hanno scelto di vestire italiano, puntando su look a base di pizzo nero e raso rosa per un risultato très chic!

Roberto Benigni e Nicoletta Braschi i più innamorati

La coppia più innamorata? Quella formata da Nicoletta Braschi e Roberto Benigni. L’attore e regista è arrivato a Venezia per ricevere il Leone d’oro alla carriera e sul palco si è lasciato andare a una commovente dichiarazione d’amore per la moglie.

“Non posso neanche dire "dedico questo premio a" – ha esordito Benigni -. Concedetemi qualche momento per dedicare alcune parole a una persona che è all'apice dei miei pensieri, che, come dice Dante "imparadisa" la mia mente. La mia attrice prediletta Nicoletta Braschi, alla quale non posso nemmeno dedicare questo premio, perché questo premio è suo. È tuo, ti appartiene, lo dedicherai tu a chi vorrai. Abbiamo fatto tutto insieme per 40 anni, produzione, interpretazioni, ideazioni dei film. Quanti film abbiamo fatto? Come si fa a misurare il tempo in film? Io conosco solo una maniera di misurare il tempo, con o senza di te”.

“Ce lo possiamo dividere questo Leone, io mi prendo la coda e a te lascio le ali – ha aggiunto con la consueta ironia -. Se qualche volta nel lavoro che ho fatto qualcosa ha preso il volo è grazie a te, al tuo talento, al tuo mistero, al tuo fascino, alla tua bellezza, al tuo talento di attrice, alla tua femminilità. Le donne sono un mistero senza fine che non comprendiamo, aveva ragione Groucho Marx a dire che "gli uomini sono donne che non ce l'hanno fatta". Se qualcosa di buono l'ho fatto nella mia vita è stato sempre attraversato dalla tua luce. La prima volta che ti ho conosciuto emanavi talmente tanta luce che ho pensato che Nostro Signore avesse voluto adornare il cielo di un altro sole. È stato proprio un amore a prima vista, anzi a ultima vista, anzi a eterna vista”.

Serena Rossi e Davide Devenuto, eleganza di coppia

Sorrisi ed emozione per Serena Rossi e Davide Devenuto. I due attori, che si sono conosciuti sul set di Un posto al sole, hanno aperto il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. La madrina della manifestazione è apparsa splendida con un abito in pizzo rosa, pelle abbronzata e un nuovo taglio con schiaritura. Accanto a lei il compagno e papà di suo figlio Diego.