A Venezia raccolti e wet look protagonisti del red carpet

A l festival del cinema in Laguna trionfano i raccolti: torchon, avvitamenti e intrecci super lucenti sono i protagonisti di questa 79esima edizione

Mai come quest'anno la Mostra del Cinema di Venezia rappresenta un momento importante non solo per il cinema ma anche per l'hair-style: se infatti il primo compie 90 anni (è stato nel 1932 che si è tenuta la prima Esposizione Internazionale d’Arte Cinematografica) il secondo si rifà agli anni Novanta con acconciature scultura e uno strepitoso effetto-wet.

Le tendenze da seguire subito

Fino al 10 settembre godremo quindi, oltre che dei film, documentari e cortometraggi in gara anche di tutto il glamour che questa kermesse così prestigiosa porta al nostro Belpaese. Tanto gli outfit quanto i beauty look delle celebrity ci regalano momenti indimenticabili e fanno scoprire quelle che saranno le prossime tendenze. Una su tutte il ritorno al potere dell'effetto bagnato, in tutte le sue declinazioni, dagli chignon con baby-hair scolpiti sulla fronte passando per torchon realizzati a regola d'arte quasi si trattasse di opere architettoniche, fino al più classico e tradizionale stile bon ton da ballerina.

Wet look abbaglianti e sofisticati

La madrina Rocío Muñoz Morales e le dive arrivate da Oltreoceano, sembrano essersi messe d’accordo e per il red carpet hanno tutte puntato su raccolti sofisticati e wet look abbaglianti fissati da abbondante styling, gel, cere e lacche che regalano freschezza all'intero outfit.

Le star che sfilano in Laguna come Barbara Palvin, Tessa Thompson, Isabeli Fontana, Emma Chamberlain e Grace Elizabeth sembrano dive d'altri tempi nei loro elegantissimi raccolti minimal completamente tirati a lucido che mettono in risalto le profonde scollature sia sul décolleté che sulla schiena così come i vistosi gioielli protagonisti del Festival. Ma ci sono anche i corti e i bob di media lunghezza pettinati indietro con il gel ad incorniciare lo sguardo: la riga centrale è più sbarazzina e trendy (e adattabile a qualsiasi momento della giornata) mentre quella laterale è perfetta per un'occasione speciale. Più moderna invece l'interpretazione con mollette shimmer e glitterate.