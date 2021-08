Qual è il fiore perfetto per ogni segno zodiacale?

R ose, narcisi, girasoli, orchidee: sapevi che per ogni segno zodiacale esiste un fiore associato? A volte anche più di uno. Scopri qual è il tuo!

Vuoi farti un regalo e vuoi comprare un bouquet da mettere in quel vaso sempre vuoto che hai in casa. Potrebbe esserti utile conoscere il fiore perfetto per il tuo segno zodiacale, quello che aggiunge un tocco di colore al tuo ambiente domestico e che più si adatta alla tua personalità, in base alla tua data di nascita.

Se invece sei approdata su questo articolo perché vuoi regalare una composizione floreale ad un'amica per un evento importante, conoscere il suo segno zodiacale potrebbe esserti utile per interpretare i suoi gusti floreali.

Ariete: narciso

Il narciso è il fiore perfetto per il tuo segno zodiacale. L'Ariete è noto per avere un carattere spiccatamente deciso e non teme di prendere l'iniziativa.

Si getta a capofitto in ogni nuova sfida con coraggio ma nel suo cuore c'è una tenerezza inaspettata che mostra solo in seguito. Il narciso simboleggia l'autostima, spiccata nell'Ariete.

Toro: rosa

Il fiore perfetto per il Toro è la rosa, non importa il colore. Il carattere dei nati sotto questo segno può risultare a volte spigoloso, e se vogliono pungono, proprio come le spine delle rose.

Sono però persone passionali, come una stupenda rosa rossa, che per sopravvivere si munisce di spine.

Gemelli: fiordaliso

Ai Gemelli è associato il fiordaliso, il fiore dell'amicizia (ma, attenzione, in amicizia si può regalare anche il geraneo). Simboleggia la dolcezza e viene spesso regalato a suggello di un sentimento appena nato, o in fase di crescita.

In Oriente è il fiore delicato degli innamorati, mentre in Occidente è considerato perfetto per un'amica.

Cancro: ortensia

Il fiore perfetto per il tuo segno zodiacale, se sei del Cancro, è l'ortensia ma non solo. Al Cancro sono associati anche i fiori piccoli e colorati.

L'ortensia, nello specifico, indica l'amore e la passione che ardono frequentemente in questo segno zodiacale.

Solitamente viene regalata in occasioni importanti, in grado di stravolgere l'intera esistenza della persona che la riceve. Una nascita, un battesimo, un matrimonio, ma anche l'inizio di una nuova relazione.

Leone: girasole

Il girasole è il fiore perfetto per le persone nate sotto il segno zodiacale del Leone. Le sue tinte allegre, gialle e arancioni, simboleggiano serenità e spensieratezza; il suo stelo particolarmente resistente indica forza e vigore.

Il giallo è il colore che viene associato alla luce e al sole: il Leone porta luminosità e buon umore nella vita dei suoi affetti.

Vergine: gardenia

Il fiore perfetto per il tuo segno zodiacale in questo caso è la gardenia, un omaggio floreale che simboleggia la sincerità, una delle caratteristiche dei nati sotto il segno della Vergine.

La gardenia rappresenta anche la purezza d'animo; è un fiore nobile e agli inizi del '900 veniva utilizzato molto dalla nobiltà e appuntato sulle giacche. Da questa usanza, la gardenia è anche il fiore che simboleggia eleganza e nobiltà (d'animo).

Bilancia: giglio

Il fiore per il segno zodiacale delle persone nate sotto il segno della Bilancia è il giglio. Appartiene al genere Lilium e assume numerosi significati, il cui comune denominatore è la positività.

Il significato del giglio dipende anche dal colore che si sceglie. Il bianco rappresenta la purezza ma anche l'orgoglio; il rosa è la femminilità ma anche la vanità. Un giglio arancione o rosso sta a significare passione e felicità, serenità, allegria.

Scorpione: rododendro

Il rododendro, ma anche l'orchidea, sono i fiori perfetti da regalare alle donne nate sotto il segno dello Scorpione. Sensualità e femminilità, così come fragilità ed eleganza in un'esplosione di colori dinanzi ai quali è impossibile rimanere impassibili.

Sagittario: garofano

Il garofano è il fiore perfetto per il Sagittario, meglio se scelto di colore rosso. Nell'antichità era considerato il "fiore degli dei" ed è quello che per eccellenza simboleggia i sentimenti.

Il rosso della passione amorosa, ma anche le altre colorate sfumature, sono sinonimo di emozioni e spiccato interesse nei confronti della persona alla quale lo si regala.

Capricorno: papavero

Il fiore perfetto per il tuo segno zodiacale, se sei Capricorno è il papavero, un fiore estremamente delicato che nasconde una moltitudine di significati in base al colore dei suoi petali.

Rappresenta la determinazione, qualità che al Capricorno non manca di certo e fa di lui uno dei segni più idealisti dello Zodiaco. Se è giallo anche il successo, se è rosa la serenità. Al Capricorno viene spesso associata anche la margherita.

Aquario: orchidea

Se sei dell'Aquario è l'orchidea il fiore perfetto per il tuo segno zodiacale. Fiore nobile e fragile che simboleggia l'amore e la sensualità ma anche la delicatezza, l'orchidea è particolarmente difficile da coltivare.

Nell'Inghilterra vittoriana simboleggiava la classe, proprio a causa di questa difficoltà nella coltivazione. L'orchidea era rarissima ed era esclusivo appannaggio dei nobili che nei loro giardini collezionavano le specie più preziose.

Pesci: peonia

I Pesci sono i più sognatori dello Zodiaco, e anche tra i segni più schivi e silenziosi. A questo segno vengono associati due fiori particolari: l'ortensia e la peonia. Sono perfetti per i Pesci perché da un lato simboleggiano l'amore, dall'altro la stima e il rispetto. Anche in questo caso il significato si modifica leggermente in base al colore dei fiori.

La peonia è il regalo ideale se si inizia una nuova relazione, che sia in amore o in amicizia, perché è di buon auspicio. L'ortensia sottolinea invece la profondità del rapporto.