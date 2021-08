Quali sono le foto profilo che non dovresti (mai) impostare su Whatsapp?

D ai dati sensibili sino alle immagini di bambini: le foto profilo che non dovresti mai impostare su Whatsapp.

Dagli scatti con dati sensibili a quelli che non abbiamo valutato abbastanza: sono tante le foto profilo di Whatsapp che non dovresti usare. Anche se non te ne rendi conto infatti tutti possono, potenzialmente, avere accesso alle immagini che scegli di pubblicare come foto profilo. Sei scatti da cestinare immediatamente e da non mettere mai nell’app di messaggistica istantanea.

Foto poco riconoscibili

La foto profilo di Whatsapp ha anche lo scopo di consentire alle persone di riconoscerti. Se scegli un’immagine poco identificabile questo potrebbe crearti dei problemi. Non solo: numerosi studi hanno dimostrato che una immagine profilo che sia pulita e limpida trasmette a chi la guarda una impressione positiva. Ricordati che lo scatto deve essere aggiornato e rappresentarti in modo fedele. Sono banditi i filtri e le immagini datate che minano la tua credibilità e non consentono agli altri di identificarti. Punta su un primo piano, assicurandoti che il tuo volto occupi circa il 60% del riquadro, in questo modo sarà ben visibile e ti aiuterà a distinguerti da subito.

Immagini eccessivamente sdolcinate

La tendenza a condividere l’amore per il partner spesso è forte, ma se lo fai la situazione potrebbe ritorcersi contro di te. Alcune ricerche scientifiche hanno dimostrato che sovraesporre la propria love story, pubblicando sui social immagini private e raccontando costantemente l’amore, può provocare gravi danni nella coppia. "Spesso è proprio chi posta di più a ricercare conferme sulla propria relazione.Ricevere ‘mi piace' e commenti dagli altri è rassicurante, è lasciare agli altri giudicare sull'amore che si sta vivendo", ha spiegato la sessuologa Nikki Goldstein in un'intervista al Daily Mail. Lo stesso discorso vale per Whatsapp dove il desiderio di pubblicare come foto profilo un bacio appassionato è spesso molto forte. Se sei sicura dell’amore per il tuo partner dunque meglio evitare: certe cose però è più bello viverle che raccontarle, non trovi?

Foto con dati sensibili

I social – da Whatsapp a Instagram sino a Facebook – sono una risorsa straordinaria, ma possono trasformarsi anche in un luogo oscuro se non sappiamo usarli nel modo giusto. Spesso ce ne dimentichiamo e con l’ansia di condividere la nostra foto profilo non facciamo caso ad alcuni dettagli, ad esempio, alla presenza di dati sensibili. Sei pronta per le vacanze e vuoi pubblicare una foto con il passaporto, pronta per il viaggio? Prima di premere “Invio” pensaci bene e osserva con attenzione l’immagine. Al suo interno potrebbero esserci dei dati sensibili, come il numero del passaporto o altre informazioni che non dovresti mai mostrare a tutti. Essere caute, in questi casi, è sempre la scelta giusta.

Scatti fatti durante una serata di festa

Di sicuro ti è già capitato: presa dall’entusiasmo, durante una serata divertente con le amiche, pubblichi come foto profilo di Whatsapp una immagine divertente. Attenzione però: il tuo senso critico, magari dopo qualche cocktail o in preda alla stanchezza, potrebbe non essere molto attivo. Così il giorno dopo potresti ritrovarti nel profilo uno scatto in cui nemmeno ti riconosci e che sarebbe dovuto restare nella tua galleria anziché divenire di dominio pubblico. Senza contare che spesso foto di questo tipo sono visualizzate anche da persone con cui sarebbe meglio non condividerle come i genitori oppure il datore di lavoro.

Foto con altre persone (senza il loro consenso)

Hai trovato una foto profilo per Whatsapp con altre persone che ti piace tantissimo? Prima di impostarla però assicurati di avere il consenso da parte di chi si trova con te nello scatto. Non è infatti scontato che le persone vogliano finire sui social e condividere dettagli della propria esistenza. Farlo senza prima domandare sarebbe un grave errore e andrebbe a minare un rapporto di fiducia. Il discorso vale per tutti, dalle amiche ai genitori sino al partner. E se la risposta è “no”? Dovrai rispettarla e trovare un’altra immagine.

Foto di bambini

I bimbi sono l’orgoglio più grande dei genitori, ma anche dei nonni e degli zii. Per questo la tentazione (e la voglia) di scegliere un loro scatto come foto profilo di Whatsapp è sempre molto forte. Condividere gli scatti dei più piccoli è un gesto che può esporli a numerosi rischi, legati alla privacy e al possibile furto delle foto. Spesso l’illusione è che Whatsapp consenta di tenere maggiormente sotto controllo le immagini, valutando con chi vengono condivise. In realtà chiunque ha accesso al tuo numero di cellulare potrebbe vedere la foto del bimbo che hai postato e rubarla. Dunque è sempre meglio prestare grande attenzione per proteggere i più piccoli ed evitare problemi. Nascondere il volto, magari con una emoticon, potrebbe già essere un primo passo.