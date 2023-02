WhatsApp, importanti novità per gli utenti

W hatsApp ha rilasciato da poco alcune importanti funzionalità per gli utenti. In arrivo novità anche per quanto riguarda l'invio di foto

Il team di sviluppatori di WhatsApp ha annunciato nelle scorse ore l'introduzione di una serie di nuove funzionalità per Android. Quattro le novità significative, due delle quali riguardano la condivisione di documenti, una i gruppi, l'ultima gli avatar. Tutte sono disponibili grazie l'ultima release di WhatsApp per Android (versione 2.23.3.77) e naturalmente fruibili solo dopo aver aggiornato l'applicazione. Le stesse arriveranno anche su iOS nel giro di pochi giorni.

Questo il changelog pubblicato su Google Play Store:

È ora possibile aggiungere didascalie ai documenti che invii;

Abbiamo aumentato il limite dei caratteri per l'oggetto e la descrizione dei gruppi per consentirti di descriverli meglio;

Ora si possono inviare fino a 100 foto o video in una sola volta;

È ora possibile creare avatar personalizzati e usarli come sticker e immagini del profilo.

Oggetti e descrizioni, aumentano i caratteri

Tra le nuove funzioni, quella tutto sommato meno significativa sembra il supporto a nomi descrizioni più lunghi per i gruppi.

Attraverso questa novità gli amministratori possono aggiungere descrizioni più dettagliate (o divertenti) alle loro chat di gruppo. La lunghezza massima per l'oggetto di un gruppo passa da 25 a 100 caratteri mentre quella per la descrizione del gruppo diventa massimo di 2.048 caratteri dai precedenti 512. Un "aiuto" per chiarire argomenti e temi, soprattutto per chi è membro di tanti gruppi.

Avatar personalizzati su WhatsApp

La seconda novità è la possibilità di creare avatar personalizzati, impiegandoli come sticker nelle chat o come immagine profilo.

In realtà, per gli amanti di questi alter ego virtuali, già una precedente release di Android dava la possibilità di crearne di personalizzati su Whatsapp, attraverso la voce Impostazioni>Avatar. È probabile dunque che Meta abbia colto l'occasione per ricordare questa funzionalità a coloro che non l'avevano notata sui loro dispositivi.

Dida ai documenti

Valida la funzionalità che consente di aggiungere didascalie testuali ai documenti inviati. Una comodità non da poco, utilissima anche nel caso si voglia successivamente recuperare quei file. In questo caso sarà sufficiente utilizzare apposite parole chiave nel motore di ricerca interno dell'app.

Più foto e video da inviare

Passa a 100 il numero massimo di file multimediali (tra video e foto) condivisibili in un colpo solo. Un bel salto rispetto ai precedenti 30 e che sicuramente farà piacere a molti utenti. Soprattutto a chi ama condividere interi album fotografici con amici e parenti...

Stati di WhatsApp, le ultime funzionalità

Le quattro funzionalità arrivano distanza di pochi giorni da altre cinque novità annunciate da Meta e focalizzate sugli stati di WhatsApp. Alcune già disponibili, altre in arrivo.

Si tratta, ad esempio, della possibilità di reagire agli stati pubblicati dai nostri contatti; di selezionare manualmente quale dei nostri contatti può vedere i nostri stati; di creare uno stato vocale lungo fino a 30 secondi. E ancora, il cerchio colorato (che in molti avranno già notato) intorno al profilo di chi ha aggiornato lo stato recentemente e l'anteprima grafica dei link pubblicati all'interno degli stati.

Fotografie, le novità in arrivo

Secondo alcune informazioni individuate dal sito di esperti Wabetainfo in una versione beta dell'app, il team di WhatsApp starebbe lavorando anche per consentire agli utenti di condividere foto nella loro qualità originale.

Al momento infatti, quando si invia una fotografia ad un amico o un gruppo, l'app la comprime, abbassando risoluzione e dettagli. In futuro, ognuno potrebbe decidere la modalità di invio del file, così da preservare la qualità di determinati scatti, anche dopo la condivisione.