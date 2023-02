M onocromatiche o di tutti i colori, corte o lunghissime. Disposte strategicamente per conferire ai nostri look da giorno e da sera proprio quell'effetto WOW che fa bene agli occhi e al cuore. Voglia di sperimentare l'uso delle frange? Sei nel posto giusto al momento giusto: abbiamo raccolto le migliori proposte dalle sfilate moda primavera-estate 2023 in questo prontuario di stile. E non resta che scoprire come indossarle!

E frange-mania sia! Hanno un fascino etno-chic a cui è impossibile resistere, ma ti stupirà scoprire quanto ampio sia il margine di interpretazione di questa tendenza nelle sfilate moda primavera-estate 2023. C'è chi ne fa un tripudio di colore e vitalità, come nel caso della stilista americana Ulla Johnson. E chi invece - come lo straordinario Re Giorgio Armani - ha tradotto le frange in una celebrazione dell'eleganza femminile. Non finisce qua, occhi puntati su Michael Kors: gonna con le frange per il look da ufficio? Permesso accordato, le regole dell'uniforme da lavoro sono ufficialmente riscritte.

Come indossare il vestito con le frange?

Una cosa è certa, con un vestito con le frange non si passa affatto inosservate. Vedere (per credere) l'ispirazione che giunge a noi dalle sfilate moda primavera-estate 2023: è impossibile resistere all'imponenza scenica dell'abito di frange Bottega Veneta, concepito dal direttore creativo Matthieu Blazy. Declinato in una tonalità candy del colore azzurro, il vestito conferisce dinamismo alla silhouette femminile grazie alle frange che lo tempestano completamente. Altrettanto scenica è la proposta firmata Ulla Johnson: in passerella alla New York Fashion Week sfila un abito in crochet che fa l'occhiolino ai look da giorno più briosi e vitali, e che non rinuncia a frange coloratissime e di lunghezze differenti tra loro.

Courtesy Launchmetrics. Bottega Veneta primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Ulla Johnson primavera-estate 2023.

Jeans sfilacciati e non solo: neppure il denim resiste alle frange

Sfilacciature? No, frange vere e proprie. Il diritto di nomina sulla tendenza moda primavera-estate 2023 in questione va anche a Diesel, il cui direttore creativo Glenn Martens offre una visione al limite della coolness. Non ci si lasci assolutamente intimidire dall'animo grunge di un gilet in denim: indossato con la gonna a matita abbinata e gli stivali en pendant, il risultato finale potrebbe sembrare troppo estroso per un semplice look da giorno. In alternativa, lo stesso gilet - come anche il top di frange pensato da Blumarine - può diventare estremamente caratterizzante in presenza di capi minimali e monocromatici (come una semplice gonna a matita nera)!

Courtesy Launchmetrics. Diesel primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Blumarine primavera-estate 2023.

Il fascino indiscutibile della gonna con le frange

Anche la gonna con le frange chiede la sua parte di scena: come si indossa? La proposta firmata Etro spicca senz'altro per la sua audacia, il leitmotiv del look è la coolness (e chi ha un cuore 100% fashionista si sentirà sicuramente chiamata in causa), obiettivo finale dell'intero styling. Le frange caratterizzano infatti l'orlo della gonna, su tutta la lunghezza del generoso spacco che ambisce a enfatizzare la silhouette femminile. Nella visione della casa di moda italiana, la si indossa con top brassière e berretto, tutto tono su tono. Desideri l'alternativa? Occhi puntati sul look proposto da Michael Kors, dove la gonna con le frange riscrive persino le regole del look da ufficio. Si indossa con camicia bianca e blazer oversize. Eleganza assicurata.

Courtesy Launchmetrics. Etro primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Michael Kors primavera-estate 2023.

Frange, come creare l'effetto "layering"

Il "layering"? Altro non è che una semplice stratificazione. E questa tendenza ben si presta all'ottima riuscita di un look concepito secondo le sue regole, semplici e velocissime da metabolizzare. Vedere quanto fa Giorgio Armani, il re dell'eleganza femminile: sopra lo slip dress, viene aggiunto un abito tutto rete e frange, intrecciato con perline e cascate di fili per un risultato all'apice del sublime. In modo simile viene concepito il vestito con le frange di Alberta Ferretti: sopra lo strato inferiore c'è un intreccio scenico, strategicamente concepito per lasciar cadere le frange verso il basso, sinuose e fluttuanti.

Courtesy Launchmetrics. Giorgio Armani primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Alberta Ferretti primavera-estate 2023.

A caccia di accessori? La borsa con le frange è must-have

Sperimentare una tendenza a piccole dosi: facciamolo nel modo giusto. E come, se non con un accessorio? Dalle passerelle delle sfilate moda primavera-estate 2023, arriva l'invito a sfoggiare le borse con le frange. Che possono contraddistinguere gli orli o gli elementi extra della nostra alleata di stile. Il marchio GCDS opta per la seconda opzione, offrendo la possibilità di creare look dall'effetto WOW con borse (da portare a spalla) che puntano tutto sull'effetto degli orli sfrangiati. Versace invece punta tutto sulle nappine, di quelle grandi e dotate di un vero spirito di protagonismo. Fidatevi, sarà impossibile non notarle.

Courtesy Launchmetrics. Versace primavera-estate 2023.