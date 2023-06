D ue elementi speciali - intrecci e colore - e un risultato finale che sa conferire ai look un fascino senza tempo: il crochet impazza nello street style, ed è proprio tra le it-girls che abbiamo avvistato 5 look a prova di tendenze

Ha un'anima vagamente bohemian e ci rimanda all'immaginario hippie con i suoi colori: la tendenza crochet, amatissima dalle it-girls regine di street style, occupa un posto speciale nel guardaroba moda estate 2023. Ma come renderle onore? In questo manuale di stile, ti suggeriamo 5 look da copiare - o da cui prendere ispirazione - per fare immediatamente tuo questo diktat.

Quando il top (monospalla) è in crochet

Parola d'ordine: colore, colore, colore. Se c'è un elemento con cui la tendenza crochet ci consente di giocare, altro non è che questo. Ce lo dimostra questo look street style, in cui il top monospalla realizzato in crochet multicolor trova spazio sopra un abito lungo e in palette. Dove vediamo gli anfibi, agiamo di conseguenza immaginando un paio di sandali con il tacco. E con una borsa a spalla e un paio di occhiali da sole - se è giorno - la mise può dirsi completa.

Foto Launchmetrics/Spotlight

I pantaloni in crochet sopra il costume intero: sì!

Questa sì che è una mossa tanto strategica quanto chic. Uno styling semplice, rapido, eppure molto d'effetto. Il costume intero - utilizzabile anche in città al pari di un body - regge il gioco a un paio di morbidissimi pantaloni lunghi. La tendenza crochet ovviamente regna sovrana, in un gioco ottico di black & white ottenuto dall'alternanza delle righe. Dulcis un fundo, i daddy sandals (sì, un trend propriamente odi et amo).

Foto Launchmetrics/Spotlight

Minigonna in crochet e coprispalle en pendant

L'estate, il caldo, la voglia di spensieratezza e libertà: minigonna e top a fascia è sempre una buona idea. A maggior ragione se c'è di mezzo anche la tendenza crochet con il suo spirito boho-chic! Questo look street style è un vero e autentico concentrato di coolness: la palette cromatica vira dal rosa pastello all'arancione passando per le sfumature del verde e dell'azzurro, protagoniste non solo della minigonna ma anche del coprispalle coordinato. Senti che sia troppo (crochet) per un solo look? Nessun problema, via il coprispalle! Less is more, sempre.

Foto Launchmetrics/Spotlight

In versione total look

E veniamo a un look da vera fashionista: il crochet in chiave total look. Vero è che, per i nostri look daily, un ensemble che abbina gonna midi e brassière potrebbe essere una scelta particolarmente audace. Dunque prendiamo semplicemente ispirazione, perché di questo look ci affascina moltissimo la gonna a tubino in crochet. Perfetta con le slingback e da abbinare eventualmente a una camicia o una T-shirt bianca. Più semplice di così!

Foto Launchmetrics/Spotlight

A piccole dosi, con gli accessori

Non omettiamo infine il potere degli accessori. Una borsa in crochet, specialmente se di un colore completamente differente da quelli proposti nella palette del look, può essere un accento di stile che non passa inosservato. È il caso ad esempio di questa pratica e versatilissima borsetta rossa, che ben si sposa con uno styling tutto all'insegna del denim. Pronta a replicare il look?