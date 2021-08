C osa prevede il galateo della lista nozze? Ecco le regole da seguire e gli errori da non commettere, per un matrimonio impeccabile.

Organizzare un matrimonio è un'impresa che si trascina per mesi, dalla difficile scelta dell'abito alla puntigliosa preparazione di tutti i più piccoli dettagli del ricevimento. E non è certo difficile incappare in qualche errore che renderà la tua giornata speciale un po' meno bon ton di quanto previsto. Ebbene sì, per una cerimonia di classe è importante non commettere "scivoloni". Per questo nasce il galateo della lista nozze.

Quando si tratta di regali per un matrimonio, da ambo le parti - sposi e invitati - sembra di camminare sulle uova. Se gli ospiti possono infatti sentirsi in imbarazzo nel dover scegliere in completa autonomia cosa donare alla coppia, per i futuri coniugi non è certo simpatico ricevere doppi o tripli servizi di piatti e soprammobili dalla dubbia utilità.

La lista nozze può trarre d'impaccio tutti, ma è importante che sia compilata (e presentata agli invitati) secondo alcune precise regole: cosa prevede il galateo in questo frangente? Scopriamo quali sono gli errori da evitare per rispettare il bon ton del matrimonio.

No al conto corrente degli sposi

Partiamo con il dire che la lista nozze non è affatto prevista dal galateo: segnalare agli invitati ciò che vorreste ricevere al vostro matrimonio non è un gesto considerato di buon gusto. Tuttavia, La sua innegabile praticità si è fatta sempre più strada nel corso degli anni, e ormai è un'iniziativa ben accettata anche dal bon ton. Purché non si superino certi paletti.

Tra le cose da non fare c'è sicuramente l'apertura di un conto corrente cointestato agli sposi per raccogliere le quote dei partecipanti al matrimonio. Se le tradizionali "buste" contenenti soldi sono sempre un regalo gradito, chiedere un contributo economico inviando il proprio codice IBAN non è certo un gesto di gran classe.

Se proprio non avete idea di cosa inserire in una lista nozze, meglio optare per una lista viaggio. In questo modo potrete permettervi una bella luna di miele e i vostri ospiti sapranno a quale regalo di nozze avranno contribuito con i propri soldi.

Inserite prodotti per tutte le tasche

La lista nozze è davvero comoda per chi inizia un nuovo percorso di vita insieme. In questo caso, gli sposi hanno bisogno davvero di molte cose, dagli elettrodomestici all'arredamento, passando per gli oggetti di uso quotidiano come piatti e bicchieri. Se vi trovate in questa situazione, ricordate che il galateo della lista nozze prevede un occhio di riguardo anche a chi non può farvi un regalo troppo costoso.

Accanto a prodotti di un certo valore economico, inserite quindi piccoli elettrodomestici, utensili per la cucina, biancheria per la casa e soprammobili. Saranno un'ottima idea per chi non può permettersi di spendere troppo, ma anche per chi non prenderà parte al ricevimento - in questo caso, il bon ton vuole che si partecipi comunque con un dono di più modesta entità.

Fate la lista nozze in un paio di negozi

State per sposarvi, ma convivete già da molto tempo e non avete bisogno di preparare il vostro nido d'amore? Niente paura, la lista nozze può essere utile per rinnovare casa e togliervi qualche sfizio - magari potrete comprare un televisore nuovo o approfittarne per cambiare qualche accessorio qua e là, così da dare un tocco nuovo alla vostra abitazione.

In questo caso, evitate di fare la lista nozze in troppi negozi. Costringerete i vostri ospiti a girare per chilometri, nell'intento di scegliere il regalo perfetto tra quelli da voi selezionati. Un paio di negozi è il numero ideale: avrete così un'ampia gamma di prodotti tra cui optare, ma non farete impazzire gli invitati.

Mai inviarla con le partecipazioni

La lista nozze è finalmente pronta, ora non resta che portarla a conoscenza dei vostri invitati. Il galateo impone che non venga mai inclusa nelle partecipazioni, perché considerato un gesto davvero di cattivo gusto. Dovrebbero essere gli ospiti a chiedere informazioni in merito, nella telefonata di ringraziamento d'obbligo (almeno secondo il bon ton) per aver ricevuto l'invito al matrimonio.

Qualora ci sia qualcuno che non vi chiede se avete organizzato una lista nozze, il rischio è quello di vedervi recapitare una busta con dei soldi (che, in fin dei conti, non è certo un problema) o un regalo scelto di totale iniziativa dall'invitato. Ma per il galateo questo ed altro...

Aggiornate la lista nozze

Un ultimo accorgimento per poter dire di aver organizzato una lista nozze rispettando tutti i canoni del bon ton: abbiate cura di aggiornarla con frequenza. Sebbene non sia obbligatorio, i vostri invitati saranno agevolati nel trovare un elenco di prodotti sempre ben aggiornato. E voi stessi potrete evitare di incappare in un doppio regalo.

Attenzione alle cifre: spesso i regali più economici sono anche quelli che vengono opzionati per primi dagli ospiti. Fate in modo di aggiungerne altri alla vostra lista nozze, affinché anche i ritardatari possano scegliere tra un'ampia gamma di prezzi e non siano costretti ad acquistare qualcosa di troppo costoso per le loro tasche.